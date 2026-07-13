BREAKING: Trump znovu zavádí blokádu průlivu a oznamuje 20% „mýto“ na dopravu procházející touto trasou 🚢

Ceny ropy reagovaly na Trumpovo prohlášení o obnovení „íránské blokády“ a nové roli USA jako placeného „strážce“ Hormuzského průlivu náhlým a prudkým růstem. Trh okamžitě ocenil geopolitické riziko, i když samotný tok zboží má být formálně zachován.
Co Trump řekl
Americký prezident na Truth Social oznámil, že Hormuzský průliv „je a zůstane otevřený, s Íránem i bez něj“, přičemž obnovil blokádu zaměřenou výhradně na íránské lodě a zákazníky. Novinka se týká modelu financování – USA mají být nyní formálním „strážcem Hormuzského průlivu“ a výměnou za ochranu budou vybírat poplatek ve výši 20 % z hodnoty veškerého nákladu přepravovaného průlivem.
Reakce trhu s ropou
Graf CFD na OIL v časovém rámci M5 ukazuje klasický „news spike“ – svíčka prudce vystřelila vzhůru z oblasti kolem 78,3 USD na 79,85 USD a téměř jedním pohybem prorazila všechny tři EMA (50/100/200). RSI (14) vyskočilo na 72,2 a vstoupilo do překoupeného pásma, což potvrzuje, že pohyb byl velmi rychlý a emotivní – typický pro reakci na geopolitické zprávy.
Stojí za to mít na paměti kontext posledních měsíců – trh už na Trumpova vyjádření týkající se Hormuzského průlivu reagoval podobně mnohokrát. Například v dubnu ropa WTI vyskočila o 8 % nad 104 USD po oznámení blokády íránských přístavů a v červenci Brent testoval hranici 80 USD poté, co bylo porušeno příměří s Íránem. Historie ukazuje, že takové pohyby bývají krátkodobé, pokud skutečný tok ropy průlivem není opravdu narušen.
Proč je to důležité pro trh?
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Hormuzský průliv představuje přibližně 20 % globálního obchodu s ropou, takže i hypotetické riziko pro jeho průchodnost zvyšuje nejistotní prémii v ceně.
- Toto nové opatření – 20% „mýto“ na náklad – vytváří precedent, který by mohl zvýšit logistické náklady a sazby za přepravu. Trh to částečně oceňuje jako růst nákladů na přepravu ropy, nejen jako riziko pro dodávky.
- Klíčovou otázkou pro další vývoj je, zda Írán přijme roli „vyloučeného“ hráče bez vojenské reakce, nebo zda to bude vnímat jako další eskalaci a podnikne v regionu odvetné kroky.
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