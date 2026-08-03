Krypto novinky: Coldcard čelí masivnímu útoku, Trump Media prodává Bitcoin a Strategy drží dividendu na 12 %

Kryptoměnový trh dnes ovládla především bezpečnostní krize kolem hardwarových peněženek Coldcard, která podle dostupných informací souvisí s pět let starou chybou při generování seed frází. Současně se investoři zaměřili na dividendovou politiku společnosti Strategy, další přesuny Bitcoinu ze strany Trump Media, pokračující odliv stablecoinů z Jižní Koreje a právní spor kolem memecoinu vytvořeného bývalým zaměstnancem BNB Chain.
Coldcard odhalil slabinu celého trhu hardwarových peněženek
- Bezpečnostní ředitel burzy Kraken Nick Percoco označil incident za varování pro celé odvětví. Podle něj problém nespočívá pouze v jedné vadné implementaci, ale také v nedostatečném nezávislém testování hardwarových peněženek.
- Výrobci sice mohou deklarovat, že jejich zařízení využívají bezpečný zdroj náhodnosti, uživatelé však často nemají možnost ověřit, zda produkční firmware skutečně používá schválený postup. Právě generování seedu přitom představuje jednu z nejkritičtějších částí celého systému.
- Percoco proto vyzval k zavedení nezávislého laboratorního ověřování, které by kontrolovalo nejen zdrojový kód, ale i skutečné chování finálních zařízení. Podobné požadavky již dlouhodobě platí například pro platební terminály nebo kryptografické moduly používané státními institucemi.
- Další vlna podezřelých transakcí zasáhla podle Galaxy Research až 709 adres a přesunula přibližně 448,7 BTC. Výzkumníci zaznamenali výrazně vyšší počet výběrů než za běžných podmínek, přičemž útočníci často vytvářeli pro každou oběť novou cílovou adresu.
- Některé transakce se stále nacházely v mempoolu. Uživatelé, kteří ještě disponovali příslušnými privátními klíči, tak teoreticky mohli vyslat konkurenční transakci s vyšším poplatkem a přesunout prostředky do bezpečnější peněženky.
Menší držitelé přesouvají Bitcoin nejrychleji od pádu FTX
- Incident vyvolal prudký nárůst malých bitcoinových převodů. Denní objem transakcí pod 1 BTC dosáhl přibližně 39 600 BTC, což je nejvyšší hodnota od listopadu 2022, kdy zkrachovala burza FTX.
- Tento vývoj naznačuje, že drobní držitelé začali preventivně přesouvat prostředky z potenciálně ohrožených adres. Událost současně znovu otevřela debatu o tom, zda je vlastní správa kryptoměn skutečně bezpečnější než využívání regulovaných třetích stran.
- Zastánci self-custody upozorňují, že problém se týká konkrétního výrobce a jeho implementace, nikoli samotného principu vlastní správy. Odpůrci naopak argumentují, že pro běžné uživatele mohou být regulované burzy nebo bitcoinové ETF jednodušší a méně rizikovou alternativou.
Strategy ponechává dividendový výnos STRC na 12 %
- Společnost Strategy mezitím oznámila, že dividendová sazba u preferenčních akcií STRC zůstane v srpnu na úrovni 12 %. Ke zvýšení nedojde navzdory tomu, že se akcie obchodují pod svou nominální hodnotou 100 USD.
- STRC uzavřely páteční obchodování na úrovni 89,46 USD. Za celý měsíc sice posílily o 5,42 %, nadále však zůstávají výrazně pod nominální cenou. Srpen bude zároveň druhým měsícem, kdy bude dividenda vyplácena dvakrát měsíčně.
- Výkonný předseda Michael Saylor současně naznačil, že Strategy může připravovat další změnu ve své bitcoinové pokladně. Jeho příspěvek na sociální síti opět obsahoval přehled předchozích nákupů Bitcoinu, což trh často interpretuje jako předzvěst další akvizice.
Trump Media přesouvá další Bitcoiny
- Další výraznou událostí byl přesun 2 628 BTC v hodnotě přibližně 165 milionů USD ze strany Trump Media & Technology Group na platformu Crypto.com. Blockchainová analytická společnost Lookonchain tuto operaci vyhodnotila jako další prodej části firemních rezerv.
- Trump Media měla původně nakoupit přibližně 11 542 BTC za průměrnou cenu 118 522 USD. Za posledních sedm měsíců pak podle uvedené analýzy prodala zhruba 7 281 BTC za průměrnou cenu kolem 74 855 USD.
- Zbývající držba společnosti měla v době zveřejnění činit přibližně 4 261 BTC v hodnotě téměř 270 milionů USD. Pokud jsou odhady nákupních a prodejních cen přesné, firma realizovala značnou část prodejů výrazně pod svou původní pořizovací cenou.
- K přesunům došlo v době, kdy Trump Media spustila placenou datovou službu Truth API, která má poskytovat rychlý přístup k příspěvkům z platformy Truth Social. Cena služby může podle dostupných informací dosahovat až 100 000 USD měsíčně.
Z Jižní Koreje odtekly stablecoiny za 367 milionů USD
- Jižní Korea v červnu zaznamenala čistý odliv stablecoinů na zahraniční burzy v hodnotě přibližně 367 milionů USD. Šlo již o 18. měsíc v řadě, kdy objem odchozích převodů převýšil příchozí transakce.
- Pět největších korejských kryptoměnových burz odeslalo do zahraničí stablecoiny za přibližně 1,81 miliardy USD, zatímco ze zahraničních platforem přijalo asi 1,44 miliardy USD.
- Investoři podle tamních médií přesouvají prostředky především kvůli přístupu k produktům, které jsou na domácím trhu omezené nebo zcela chybějí. Jde zejména o zahraniční deriváty, tokenizovaná reálná aktiva, decentralizované finance a staking.
- Regulátoři proto zvažují přísnější dohled nad přeshraničními převody. Součástí návrhů je rozšíření pravidla Travel Rule i na transakce pod 1 milion wonů, tedy přibližně 650 USD, a tvrdší postup proti neregistrovaným zahraničním burzám.
BNB Chain žaluje bývalého zaměstnance kvůli memecoinu
- BNB Chain oznámil právní kroky proti bývalému zaměstnanci, který měl neoprávněně použít seed frázi k peněžence vytvořené původně pro výukové video. Pomocí této adresy měl následně vytvořit memecoin Asteroid Shiba.
- Podle Lookonchain nakoupily čtyři nově vytvořené peněženky přibližně 79,67 % celkové nabídky tokenu. Později měly prodat velkou část držených mincí za 1 103 BNB, jejichž hodnota v době transakce dosahovala přibližně 638 000 USD.
- BNB Chain zdůraznil, že token nevytvořil, neschválil ani nepropagoval a nad použitou peněženkou neměl kontrolu. Případ znovu ukazuje, jak zásadní je po odchodu zaměstnanců okamžitě rušit jejich přístup k seed frázím, interním peněženkám a dalším citlivým systémům.
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