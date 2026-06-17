BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈

FOMC dnes podle očekávání jednomyslně ponechal úrokové sazby beze změny na úrovni 3,50–3,75 %.
Americký dolar po rozhodnutí nejprve prudce oslabil (-0,4 % vůči hlavním měnám), stejně jako hlavní americké akciové indexy (S&P 500 ztrácel přibližně 0,5 %). Hlavním důvodem byl výrazně jestřábí Dot Plot, tedy projekce budoucího vývoje úrokových sazeb členů FOMC.
Obrázek 1: Dot Plot FOMC (2026–2028+)
Zdroj: FOMC, 17.06.2026
První tisková konference Kevina Warshe již probíhá.
Jeho dosavadní vystoupení zatím nepůsobí výrazně holubičím dojmem, což umožňuje americkému dolaru udržet si zisky získané po zveřejnění překvapivě jestřábího Dot Plotu.
Na konferenci zaznělo poměrně velké množství informací, ale pravděpodobně si na podobný styl komunikace nebudeme moci zvyknout. Nový předseda totiž zdůraznil, že Fed upouští od poskytování forward guidance, tedy explicitních vodítek ohledně budoucího vývoje měnové politiky.
Postupně se však začínají objevovat i mírně holubičí náznaky. Warsh například uvedl, že dopady měnové politiky nejsou napříč ekonomikou rovnoměrné – zatímco trh s bydlením zůstává pod tlakem, finanční sektor omezení nepociťuje ve stejné míře.
Podle jeho slov se FOMC zároveň „necítí být vázán vlastními projekcemi úrokových sazeb“ a upozornil na to, že část používaných dat může být zastaralá. Nový předseda rovněž uvedl, že je otevřen využívání „nových zdrojů dat“, což může vyvolávat určité otázky ohledně budoucího rozhodovacího procesu Fedu.
Warsh také zdůraznil, že nevěří v nutnost volby mezi bojem proti inflaci a podporou zaměstnanosti.
Americké akciové indexy po jeho vystoupení část předchozích ztrát umazaly. Výnosy amerických státních dluhopisů však nadále rostou a dolar dále posiluje.
Investoři zatím konferenci vnímají jako mírně holubičí, zároveň však pravděpodobně nepovažují osobní názory Kevina Warshe za příliš vlivné v rámci celého výboru FOMC – alespoň prozatím.
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Přinese Warsh návrat nižších sazeb?
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