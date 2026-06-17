BREAKING: Výrazný pokles zásob ropy, Brent se vrací nad 80 USD 🛢️

16:30 – EIA, změna zásob ropy v USA:
- Zásoby ropy: -8,26 mil. barelů (oček.: -3,0 mil.; předchozí: -7,23 mil.)
- Zásoby benzínu: -0,91 mil. barelů (oček.: -1,4 mil.; předchozí: +0,19 mil.)
- Zásoby destilátů: +0,95 mil. barelů (oček.: -0,2 mil.; předchozí: -0,2 mil.)
Zveřejněná data představují krátkodobý růstový impuls pro ceny ropy. Klíčovým signálem je kombinace výrazného poklesu dovozu ropy a velmi vysokého využití rafinérských kapacit, což vedlo k prudkému poklesu komerčních zásob.
Americká zásobní rezerva se stává kriticky nízkou v době, kdy trh již do značné míry započítává nejoptimističtější scénáře týkající se konfliktu mezi USA a Íránem.
Výrazný pokles zásob je výsledkem prudkého snížení dovozu ropy o 754 tisíc barelů denně a silné aktivity rafinerií. Zpracování ropy vzrostlo na 17,2 milionu barelů denně a využití rafinérských kapacit dosáhlo 96,7 %.
Komerční zásoby ropy v USA bez započtení Strategické ropné rezervy (SPR) klesly o 8,3 milionu barelů na 418,2 milionu barelů, což je přibližně o 6 % méně než pětiletý průměr.
- Zásoby benzínu klesly o 0,9 milionu barelů a rovněž se nacházejí přibližně 6 % pod pětiletým průměrem.
- Zásoby destilátů vzrostly o 1 milion barelů, přesto však zůstávají o 13 % pod pětiletým průměrem.
- Celkové zásoby ropy včetně SPR se snížily o 17,2 milionu barelů, přičemž samotná strategická rezerva poklesla o 8,9 milionu barelů. Přestože jde o výrazný pokles, většina tohoto snížení není výsledkem běžných tržních faktorů.
- Pokles komerčních zásob ropy byl nejvíce patrný ve dvou klíčových regionech – na pobřeží Mexického zálivu (pokles přibližně o 4,8 milionu barelů) a na Středozápadě USA (pokles přibližně o 4,5 milionu barelů).
EIA zároveň předpokládá, že Hormuzský průliv zůstane v krátkodobém horizontu fakticky uzavřený a tankerová doprava se začne postupně obnovovat až od 3. čtvrtletí 2026. Plná normalizace produkce a přepravních toků může podle agentury trvat až do roku 2027.
Agentura rovněž odhaduje výrazný pokles globálních zásob ve 2. a 3. čtvrtletí 2026 a snížení zásob zemí OECD na nejnižší úroveň od roku 2003.
OIL (D1)
RSI na ropných kontraktech se aktuálně nachází v extrémně přeprodaném pásmu (okolo 30 bodů). Cena se odrazila od úrovně 78,6% Fibonacciho retracementu a může se pokusit o návrat nad klouzavý průměr EMA 200. Pokud se prodejní tlak změní v konsolidaci na současných úrovních, dalším cílem by mohla být oblast kolem 87 USD za barel.
Čekejme propad cen pohonných hmot v následujících dnech
🔴Livestream k zasedání americké centrální banky s Dominikem Stroukalem od 19:55
Přinese Warsh návrat nižších sazeb?
US Open: Trhy čekají na Warsha
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.