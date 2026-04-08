BREAKING: Zastaralý „jestřábí“ zápis nedokázal pohnout dolarem

- Jestřábí, ale zastaralý: Březnový zápis ukázal, že Fed zvažoval zvýšení sazeb kvůli vysokým cenám ropy, ale dnešní ropa na úrovni 90 USD a příměří s Íránem činí tento scénář méně pravděpodobným.
- Past stagflace: Fed je paralyzován „oboustranným rizikem“ – na jedné straně se obává zakořeněné inflace vyvolané energetickým šokem, na druhé straně varuje, že křehký trh práce by mohl vést k prudkému růstu nezaměstnanosti.
- Tržní ignorace: Dolar i indexy jestřábí tón ignorovaly, protože investoři stará březnová data odmítli a místo toho se soustředí na to, zda vydrží 14denní příměří v Perském zálivu.
- Asymetrická rizika: „Drtivá většina“ vidí riziko vyšší inflace a zároveň upozorňuje na rizika pro zaměstnanost, což by teoreticky mohlo v budoucnu otevřít cestu k návratu ke snižování sazeb.
- Křehkost trhu práce: Fed použil mimořádně přímý jazyk a varoval, že v prostředí slabého náboru by jakýkoli další pokles poptávky po práci mohl vést k „prudkému růstu“ nezaměstnanosti.
- Nejistota na Blízkém východě: „Většina“ členů se domnívala, že je příliš brzy hodnotit dopad konfliktu na americkou ekonomiku, ale zároveň se obávají, že vleklá válka by mohla zasáhnout trh práce tak silně, že by bylo nutné sazby snížit.
- Chyby v prognózách: Experti Fedu předpokládali pouze „malý dopad“ cen ropy a poklesů akciového trhu na ekonomiku, což se vzhledem k březnovým cenám paliv jeví jako příliš optimistický předpoklad.
- Rizika na trhu private credit: Fed upozornil na růst žádostí o odkup v úvěrových fondech a na obavy z expozice softwarového sektoru vůči narušením spojeným s rozvojem AI.
- Fed v pasti „křížové palby“: Rizika vyšší inflace proti možné slabosti trhu práce.
Dnešní zápis je záznamem diskuse ze zasedání, které proběhlo poté, co válka v Íránu už začala, ale ještě před její velkou eskalací, což tehdy situaci značně ztěžovalo. Přesto se komunikace posunula jestřábějším směrem a samotný zápis ukazuje ještě jestřábější tón. Ačkoli se v něm objevily zmínky o zvýšení sazeb, je třeba dodat, že vážné problémy na trhu práce by zároveň mohly vést ke snižování sazeb. Fed se zdá být v relativně dobré pozici, ale riziko stagflace roste.
Klíčové dilema Fedu představuje „oboustranná past“:
- Na jedné straně energetická inflace, kdy ropa se v březnu pohybovala v průměru kolem 100 USD za barel, svádí jestřáby ke zvýšení sazeb, aby zabránili odkotvení inflačních očekávání.
- Na druhé straně je trh práce stále křehčí. Fed upozorňuje, že růst zaměstnanosti je soustředěn jen do několika málo sektorů, například zdravotnictví, což činí zbytek ekonomiky zranitelným vůči náhlému ochlazení.
Co to znamená pro trhy v kontextu dnešního příměří? Zápis ukazuje, že Fed má z inflace zjevné obavy. Dnešní příměří z 7. dubna a pokles cen ropy do pásma 90 až 95 USD však fungují jako určitý „jistič“. Pokud ropa zůstane pod 100 USD, argumenty pro zvýšení sazeb pravděpodobně z programu rychle zmizí a pozornost FOMC se znovu přesune k podpoře slábnoucího trhu práce.
Zápis potvrzuje, že Fed je momentálně „paralyzovaný“. Trh nyní oceňuje méně než 50% pravděpodobnost snížení sazeb a vzhledem k současné nejistotě roste šance, že Fed dospěje k závěru, že úrokové sazby jsou už nyní na odpovídající úrovni.
Jaký je konečný verdikt? Teoreticky jestřábí tón, v praxi ale „zastaralý“. Ačkoli zápis naznačuje hrozbu zvýšení sazeb, dnešní příměří s Íránem znamená, že trhy tento signál pravděpodobně upozadí a místo toho se zaměří na to, zda mír v Perském zálivu vydrží následující dva týdny. Pokud se příměří zhroutí, scénář zvýšení sazeb popsaný v zápisu se stane dominantním tématem trhu. V reakci na to zatím vidíme v podstatě jen minimální pohyb na EURUSD i amerických indexech.
