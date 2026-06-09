Trumpova rodina bohatne, investoři počítají miliardové ztráty 💸

Kryptoměnové projekty spojené s rodinou Donalda Trumpa se podle analýzy agentury Reuters staly mimořádně výnosným byznysem pro samotnou rodinu, ale bolestivou zkušeností pro mnoho investorů. Trumpova rodina si měla z hlavních kryptoprojektů připsat nejméně 2,3 miliardy USD, zatímco investoři utrpěli ztráty ve zhruba stejné výši.
Společným znakem těchto projektů byl podobný model. Trumpova rodina podle Reuters riskovala jen málo vlastního kapitálu, ale využila silné jméno, mediální dosah a politický vliv k propagaci kryptoměnových aktiv. Investoři následně nakupovali tokeny nebo akcie firem napojených na kryptosektor, jejichž ceny později výrazně klesly.
Největší část příjmů pochází z projektu World Liberty Financial, který prodával takzvané governance tokeny (tokeny dávající držitelům hlasovací práva v některých otázkách projektu, nikoli nutně podíl na zisku). Tento projekt měl Trumpově rodině přinést více než 1,4 miliardy USD. Hodnota tokenů však výrazně propadla a část investorů zůstala omezena v možnosti své podíly plně prodat až do roku 2030.
Dalším příkladem je $TRUMP meme coin. Po silné počáteční euforii cena tokenu prudce spadla o zhruba 97 % od svého vrcholu. Pro mnoho drobných investorů to znamenalo téměř úplné znehodnocení vkladu, zatímco projekt měl Trumpově rodině vygenerovat stovky milionů dolarů.
Ztráty se netýkaly pouze tokenů. Pod tlak se dostaly také veřejně obchodované firmy napojené na kryptoprojekty, například ALT5 Sigma, dnes známá jako AI Financial Corp., a American Bitcoin. Ty měly investorům nabídnout jednodušší cestu k expozici na kryptoměny přes akciový trh, jejich akcie však prudce oslabily.
Z etického hlediska je případ mimořádně citlivý. Oslovení odborníci na vládní etiku podle Reuters považují situaci za bezprecedentní střet zájmů, protože rodina prezidenta vydělává v odvětví, které jeho administrativa zároveň reguluje a politicky podporuje. Bílý dům však odmítl, že by prezident nebo jeho rodina jednali ve střetu zájmů.
Z investičního pohledu je hlavní varování jasné. Kryptoměnové projekty spojené se známými osobnostmi mohou rychle přitáhnout kapitál, ale zároveň nesou extrémní riziko. U aktiv bez jasné vnitřní hodnoty, stabilního cash flow nebo transparentního ekonomického modelu může cena stát téměř výhradně na důvěře a spekulaci.
Pro kryptotrh je tento příběh dalším připomenutím, že transparentnost, regulace a důkladná analýza jsou v tomto sektoru mimořádně důležité. Silná značka může krátkodobě přitáhnout kapitál, ale dlouhodobě rozhoduje skutečná hodnota projektu a férové nastavení vůči investorům.
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Trhy se zotavují po Trumpových prohlášeních
Trump avizuje možné příměří mezi Izraelem a Íránem 🕊️
USA tlačí na Írán kvůli zmizelému uranu ☢️ Trhy se obávají další eskalace 🔥
Krypto impérium Trumpovy rodiny těží z růstu stablecoinu USD1 🔥
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.