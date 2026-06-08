Shrnutí trhů: Trhy se zotavují po Trumpových prohlášeních

Po pátečních poklesech na amerických trzích zasáhla korekce také Evropu a Asii. Výprodej podpořila nejen rostoucí očekávání utažení měnové politiky FOMC po zveřejnění silných dat NFP, ale také vyšší ceny energetických komodit. Pokles zastavila oznámení prezidenta Trumpa, který vyhlásil dočasné příměří mezi Íránem a Izraelem.
Geopolitika
V noci ze soboty na neděli Izrael provedl útok na vojenské cíle v Íránu. Šlo o první útok od příměří dohodnutého 8. dubna. Izraelské letectvo zasáhlo několik cílů v petrochemickém komplexu v regionu Mahshahr na jihozápadě Íránu.
Dnes ráno Írán zahájil odvetnou akci. Obnovené ostřelování bylo zaznamenáno také z izraelské strany. Kolem poledne prezident Trump oznámil dočasné příměří mezi stranami. Íránské ozbrojené síly však uvedly, že bude porušeno v případě dalšího izraelského útoku na Libanon.
Komodity
Dnešní oznámení z Bílého domu výrazně omezila předchozí silné zisky cen ropy. Brent aktuálně roste o +1 % a WTI o +0,9 %. Po otevření evropských trhů přitom rozsah těchto růstů přesahoval 4 %.
Graf 1: OIL (08.05–08.06)
Zdroj: xStation, 08.05.2026
Indexy
Na evropském trhu vyniká slabost německého DAXu (-0,4 %), i když v červených číslech se obchodují také francouzský CAC 40 (-0,1 %), švýcarský SMI (-0,2 %) a polský WIG20 (-0,1 %).
Na straně vítězů posiluje italský FTSE MIB (+0,5 %) spolu se španělským IBEX 35 (+0,1 %).
Sektory
Během asijských obchodních hodin byly poklesy zaznamenány ve většině sektorů. Obzvlášť slabě si vedli dosavadní lídři trhu, tedy společnosti z AI ekosystému a výrobci polovodičů. Tyto tituly byly pod tlakem kvůli pozicím na trzích s opcemi. To bylo velmi viditelné v Jižní Koreji, kde dnes Samsung propadl o více než 10 % a SK Hynix ztratil téměř 8 %. Tyto společnosti dohromady tvoří přibližně 50 % indexu KOSPI.
Aktuálně se situace mírně stabilizuje.
Graf 2: Heatmapa evropského trhu (08.06.2026)
Zdroj: xStation, 08.06.2026
Společnosti
Na spodních příčkách žebříčku Stoxx 50 najdeme BASF (-3,8 %), německého chemického giganta, Cie de Saint Gobain (-3,5 %), francouzský průmyslový konglomerát, a Intesa Sanpaolo (-2,1 %), významného hráče italského bankovního sektoru. Případ Intesa Sanpaolo je obzvlášť zajímavý. Akcie klesly poté, co společnost oznámila nabídku na převzetí nejstarší banky světa, Banca Monte dei Paschi di Siena, v hodnotě 30,6 mld. EUR.
Graf 3: Vítězové a poražení v indexu Euro Stoxx 50 (08.06.2026)
Zdroi: Bloomberg, 08.06.2026
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