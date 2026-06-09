Denní shrnutí: Návrat výprodejů na Wall Street ⬇️

📉 Akciový trh
- Přestože americká seance začala růstem a pokusem o odraz od poklesů z minulého týdne, růst akcií polovodičových společností zcela vyprchal a hlavní indexy (v čele s US100) se prudce propadly.
- Pokles na US100 dosáhl téměř 4 %, zatímco US500 ztratil více než 2 % – aktuálně byly tyto ztráty přibližně z poloviny umazány.
- Index volatility VIX vyskočil o více než 10 % a překonal psychologickou hranici 20 bodů, což signalizuje prudký nárůst nervozity investorů a poptávky po zajištění portfolií.
🌍 Geopolitika
- Americký prezident oznámil, že mírová dohoda s Íránem je v „závěrečné fázi“, což by mělo vést k odblokování Hormuzského průlivu, strategické trasy pro globální obchod.
- Je však třeba poznamenat, že od začátku konfliktu Trump oznámil blížící se dohodu již téměř 40krát.
- Izrael a Írán oznámily zastavení vzájemných útoků, avšak situace může znovu eskalovat ze strany USA.
- Trump naznačil, že po sestřelení hlídkového vrtulníku v Hormuzském průlivu musí Spojené státy reagovat na íránskou agresi, což vedlo k mírnému oživení cen ropy a dočasnému prohloubení ztrát na Wall Street.
🛢️ Komodity
- Ropa WTI dnes klesla ke svému 200dennímu klouzavému průměru a propadla se pod 88 USD za barel, zatímco ropa Brent testovala oblast kolem 90 USD za barel. Kalendářní spready klesly pod 2 USD, což naznačuje slábnoucí napětí na trhu, přestože lodní doprava Hormuzským průlivem stále neprobíhá.
- Zlato kleslo na nejnižší úroveň od března a zcela vymazalo letošní zisky. Aktuálně se obchoduje kolem 4 260 USD za unci, přičemž Citigroup i UBS výrazně snížily své letošní cenové výhledy pro zlato.
💱 Měny
- Zhoršující se sentiment omezil růst měnového páru EURUSD, který se obchoduje v okolí úrovně 1,1550 těsně před čtvrtečním rozhodnutím ECB o úrokových sazbách.
📊 Makroekonomika
- Investoři zůstávají mimořádně opatrní před středečním zveřejněním indexu spotřebitelských cen (CPI) a čtvrtečními daty indexu cen výrobců (PPI), která naznačí, zda se Federální rezervní systém (Fed) letos rozhodne pro zvýšení úrokových sazeb.
- Dnešní data z USA ukázala mírně nižší obchodní deficit, než se očekávalo. V dubnu dosáhl 55,9 miliardy USD, zatímco trh očekával jeho rozšíření na 56,5 miliardy USD.
- Očekávání růstu úrokových sazeb mírně klesají – trh aktuálně započítává jedno plné zvýšení sazeb Fedu v letošním roce, zatímco po pátečních datech NFP očekával více než 1,2 zvýšení.
- Přebytek obchodní bilance Číny výrazně vzrostl a v květnu dosáhl 105 miliard USD oproti předchozím 84,8 miliardy USD. Zajímavostí je, že dovoz meziročně vzrostl o 27,5 %, zatímco export rostl necelými 20 %.
📱 Společnosti
- OpenAI míří na burzu: Pozornost investorů přitáhla zpráva, že tvůrce ChatGPT podal důvěrnou registrační dokumentaci k primární veřejné nabídce akcií (IPO).
- SpaceX v očekávání IPO: Trh zároveň netrpělivě vyhlíží vstup na burzu vesmírného giganta Elona Muska, který je naplánován na konec tohoto týdne.
- Miliardová akvizice v biotechnologiích: Britický farmaceutický gigant GlaxoSmithKline (GSK) oznámil akvizici společnosti Nuvalent za 10,6 miliardy USD, což vedlo k růstu akcií Nuvalentu o téměř 39 %.
🔴 US100 ztrácí téměř 4 %
US Open: Indexy pokračují v růstu, podporují je technologické akcie a klesající ceny ropy
Trumpova rodina bohatne, investoři počítají miliardové ztráty 💸
Koupit hned, nebo počkat? Investoři řeší největší technologické IPO dekády ⏳
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