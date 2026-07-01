BREAKING: Zpráva o zásobách ropy stále ukazuje pokles. Ropa WTI je nejníže od konce února

- Zásoby ropy: Pokles o 3,775 milionu barelů. Tento výsledek je mírně lepší než očekávané 4 miliony barelů, ale lepší než v předchozím týdnu, kdy zásoby klesly téměř o 6,1 milionu barelů. Celkové zásoby nyní činí 408,359 milionu barelů (pokles o 0,92 %).
- Zásoby benzínu: Pokles o 2,33 milionu barelů (pokles o 1,08 %). Očekával se pokles o 0,9 milionu barelů, přičemž dříve jsme zaznamenali nárůst o 2,06 milionu barelů.
- Zásoby destilátů: Nárůst o 2,48 milionu barelů (nárůst o 2,34 %). Očekával se pokles o 0,8 milionu barelů, zatímco dříve byl zaznamenán nárůst o 3,06 milionu barelů.
- Zásoby v hubu Cushing: Nárůst o 709 tisíc barelů (na úroveň 19,666 milionu barelů). To zmírňuje nedávné obavy, že zásoby v tomto hubu klesnou na kritickou úroveň.
- Využití rafinerií: Mezitýdenní nárůst o 0,50 %.
- Dovoz ropy do USA: Pokles o 291 tisíc barelů denně (bpd) na úroveň 5,279 milionu bpd.
Komentář k datům
Dnešní zpráva EIA má spíše pozitivní dopad na ceny, nicméně na trhu s ropou aktuálně stále pozorujeme poklesy kvůli pokračujícímu pozitivnímu sentimentu ohledně otevření Hormuzského průlivu. Co stojí ve zprávě za pozornost?
- Silná poptávka a tlak na pokles zásob ropy: Klíčovým bodem zprávy je pokračující pokles zásob ropy (-3,775 milionu barelů). Tento pokles podpořily dva faktory: zvýšení aktivity amerických rafinerií (nárůst využití o 0,50 %) a nižší příliv suroviny ze zahraničí (dovoz klesl téměř o 300 tisíc barelů denně). Hlavní tíhu poklesu nesl region pobřeží Mexického zálivu, který je srdcem amerického rafinérského průmyslu.
- Trh s palivy (benzín vs. destiláty): Velmi pozitivním signálem pro spotřebitelskou poptávku je solidní pokles zásob benzínu (o 2,33 milionu barelů), který naznačuje silnou cestovní sezónu. Na druhou stranu tržní optimismus brzdí nečekaně výrazný nárůst zásob destilátů (nafta, topný olej) o téměř 2,5 milionu barelů, což může naznačovat mírné zpomalení v průmyslu nebo v sektoru těžké dopravy. Stojí za zmínku, že crack spready na trhu zůstávají na vysoké úrovni.
- Hub Cushing: Mírně medvědím faktorem je také nárůst zásob v klíčovém vypořádacím hubu Cushing o 709 tisíc barelů, což ukazuje, že fyzická dostupnost ropy v dodacím místě futures kontraktů na WTI se mírně zlepšila.
Zásoby pokračují v hlubokém poklesu. Pozorujeme také další pokles SPR. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Crack Spread již dosahuje nedávných lokálních maxim, což může naznačovat vysokou poptávku po palivech nebo jejich nedostatek. Takto výrazné divergence jsou extrémně vzácné. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa WTI dnes klesá na nové minimum od začátku války a nachází se jen 1,5 % nad únorovým závěrem. Zdroj: xStation5
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