Buffett ukončuje filantropické partnerství s Gates Foundation: co to znamená pro Berkshire

Warren Buffett, 95letý předseda představenstva Berkshire Hathaway, tento týden oznámil zásadní změnu ve svém charitativním plánu. Poprvé od roku 2006 vyloučil Gates Foundation ze svých každoročních darů akcií Berkshire Hathaway a namísto toho věnoval akcie v hodnotě téměř 6 miliard dolarů čtyřem nadacím řízeným jeho dětmi. Buffett tak ukončil jedno z největších filantropických partnerství v historii, které trvalo téměř dvě dekády a celkový objem darů dosáhl 48 miliard dolarů.
Klíčovým důvodem rozchodu je kauza Jeffreyho Epsteina. Vazby Gates Foundation na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina se dostaly do centra sporu — Buffett svůj každoroční dar pozastavil až do výsledku externího přezkumu, který si nadace objednala u advokátní kanceláře WilmerHale. Gates se loni dostavil před výbor Sněmovny reprezentantů, kde svůj vztah s Epsteinem označil za „závažnou chybu v úsudku" a vypověděl, že se žádné trestné činnosti neúčastnil ani nebyl jejím svědkem. Buffett v rozhovoru pro CNBC upřesnil, že s Gatesem „vůbec nemluvil od chvíle, kdy se celá záležitost odhalila." Gates jakékoli znalosti Epsteinových trestných činů popírá a nebylo mu vzneseno žádné obvinění.
Konkrétně Buffett daruje 9 milionů akcií třídy B Berkshire nadaci Susan Thompson Buffett Foundation a po 1 milionu akcií Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation a NoVo Foundation. Zároveň oznámil, že chce mít veškeré své zbývající akcie Berkshire v hodnotě přes 140 miliard dolarů věnovány charitě do konce roku 2034 — oproti původnímu plánu, podle nějž měly být akcie rozděleny do deseti let po jeho smrti. Buffett sdělil, že svým třem dětem řekl, že „je to jejich věc a jejich zodpovědnost to dobře zvládnout."
Gates Foundation v reakci na oznámení uvedla, že je „vděčná Warrenu Buffettovi za jeho desetiletí podpory" a jeho dary „v celkové výši přes 47 miliard dolarů" pomohly nadaci rozšířit její činnost. Gates ještě loni sdělil, že nadace plánuje do roku 2045 utratit přes 200 miliard dolarů, než vyplatí zbývající endowment a ukončí svoji činnost. Přesměrování Buffettových darů tak nadaci bezprostředně neohrožuje, nicméně symbolický rozměr rozchodu dvou nejznámějších filantropů světa je nezpochybnitelný.
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