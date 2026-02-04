Carlsberg překonal odhady zisku, ale varuje před náročným rokem 2026

-
Zisk Carlsbergu v roce 2025 vzrostl o 5 % na 13,99 miliardy DKK, nad očekávání trhu.
Firma očekává mírný růst zisku (2–6 %) v roce 2026, ale upozorňuje na pokračující slabou spotřebitelskou poptávku.
IPO indické divize by mohlo přinést až 5 miliard DKK a pomoci s redukcí zadlužení.
Pivovar pokračuje v diverzifikaci přes nealkoholické nápoje, ale i nadále čelí tlaku na objemy a tržby.
Dánský pivovar Carlsberg oznámil za rok 2025 provozní zisk ve výši 13,99 miliardy dánských korun (2,22 miliardy USD), čímž překonal očekávání analytiků (13,82 miliardy DKK). Přesto společnost varuje před náročným rokem 2026, ve kterém neočekává zásadní zlepšení v poptávce spotřebitelů.
Generální ředitel Jacob Aarup-Andersen upozornil, že spotřebitelské prostředí zůstává slabé a výhled růstu zisku mezi 2–6 % pro letošní rok je stále zatížen nejistotami v oblasti geopolitiky a obchodních politik. Tyto faktory podle něj nadále ovlivní tvorbu pracovních míst a důvěru spotřebitelů.
Ačkoli Carlsberg předčil některé své konkurenty, jako Anheuser-Busch InBev a Heineken, zůstává situace v pivním průmyslu obtížná – důsledkem jsou poklesy objemů a tržeb, i přes akvizici výrobce nealko nápojů Britvic, která firmě pomohla zdvojnásobit podíl soft drinků na 30 % celkového objemu.
Společnost zavedla úsporná opatření včetně snižování nákladů na cestování, konzultanty a počet zaměstnanců, aby udržela ziskovost v prostředí nízké spotřebitelské poptávky, amerických cel a dopadů války na Ukrajině.
Carlsberg rovněž potvrdil, že zvažuje IPO své indické divize, která tvoří přibližně 5 % objemu prodejů. Podle odhadů analytiků z Jefferies by prodej 35% podílu mohl přinést až 5 miliard DKK a pomoci firmě snížit dluh. Firma zatím detaily k IPO nekomentovala.
Graf CARLB.DK (D1)
Akcie Carlsbergu dnes výrazně posílily a aktuálně se obchodují na úrovni 908,60 DKK, což představuje prudký růst nad předchozí cenová maxima. Z technického pohledu se akcie nachází v silném býčím trendu. Cena je výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 834,49 DKK a SMA 100 na 799,17 DKK. Oba průměry mají rostoucí sklon, což potvrzuje tržní sílu a zvyšující se dynamiku. RSI se nachází na úrovni 70,5, čímž vstoupil do pásma překoupenosti. To může naznačovat krátkodobé vyčerpání růstu, avšak v rámci silného trendu bývá tento signál často ignorován až do potvrzení obratu. Případná korekce by mohla narazit na první technickou podporu kolem 850–860 DKK, tedy v blízkosti předchozích maxim a současně na dohled klouzavého průměru EMA 50.
Zdroj: xStation
