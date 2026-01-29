Caterpillar posiluje po výsledcích za Q4 📈 Podpoří AI průmyslový sektor?

Caterpillar (CAT.US) vykázal solidní čtvrtletí z hlediska tržeb i zisku na akcii, ale clo se jasně rýsuje jako klíčové riziko směrem k roku 2026. Společnost odhaduje, že celkový negativní dopad cel v roce 2026 může dosáhnout přibližně 2,6 miliardy USD, což je výrazně nad rozmezím komunikovaným v říjnu 2025 (1,6–1,75 mld. USD ročně).
Caterpillar se zároveň stává méně zjevným, ale významným příjemcem boomu datových center – a přestože zůstává klasickým „barometrem“ globálního průmyslového cyklu, jeho divize výroby energie funguje jako stabilizační prvek, který tlumí výkyvy ve stále se zotavujícím stavebním cyklu.
Výsledky za Q4 (čtvrtletí končící 31. 12. 2025)
-
Tržby: 19,1 miliardy USD vs 16,2 miliardy USD před rokem
-
Upravený EPS: 5,16 USD vs 5,14 USD před rokem
-
Provozní zisk: 2,66 miliardy USD, pokles o 9 % (reportováno)
Společnost uvedla, že negativní výrobní náklady dosáhly 1,03 miliardy USD, převážně kvůli vyšším clům. Poptávka a objemy jsou podporující, ale nákladové prostředí zůstává náročné.
Co konkrétně tedy podpořilo výsledky?
-
Trvale silná poptávka po zařízeních pro výrobu energie / záložních generátorech
-
Hlavním hybatelem je rychlá výstavba datových center
-
AI → vyšší nároky na výpočetní výkon → miliardy do infrastruktury → vyšší poptávka po záložních zdrojích
-
-
Společnost také zvyšovala ceny v rámci svého průmyslového portfolia, což pomohlo chránit marže a částečně kompenzovat slabší podmínky ve stavebnictví.
Výhled na rok 2026 je podle očekávání konstruktivnější:
Analytici očekávají návrat růstu ve stavebnictví, podporovaný silnějšími objednávkami od distributorů, stabilizací v segmentu nebytové výstavby (i když ne nutně u bytů) a rostoucí poptávkou ze strany půjčoven stavební techniky.
V krátkodobém horizontu se podle Wall Street jedná o zajímavou rovnováhu: silná poptávka po generátorech + cenová síla vs cla, vyšší výrobní náklady a stále utlumené stavebnictví.
Po zveřejnění výsledků se akcie obchodují poblíž historických maxim, kolem 660 USD za kus.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Herní společnosti ve velkých slevách 🚨 Ukončí Project Genie tradiční éru herního vývoje❓
CSG - první obchodní dny po IPO na Euronext Amsterdam
Akcie Robert Half vyskočily o více než 24 % po silných výsledcích za 4. čtvrtletí
Akcie PennyMac Financial Services se propadly o více než 35 % po slabých výsledcích za čtvrté čtvrtletí
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.