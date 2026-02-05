Cemex zvyšuje zisk EBITDA díky úsporám a vyšším cenám, čistý zisk ale zůstává v minusu

-
EBITDA vzrostla o 16 % na 781 mil. USD, ale nedosáhla očekávání.
-
Firma skončila ve ztrátě kvůli jednorázovým nákladům – prodej Panamy, odpisy a odstupné.
-
Tržby rostly o 11 % díky silné výkonnosti v Mexiku a EMEA.
-
Oznámen nárůst dividendy o 40 % a program zpětného odkupu akcií za 500 mil. USD.
-
EBITDA vzrostla o 16 % na 781 mil. USD, ale nedosáhla očekávání.
-
Firma skončila ve ztrátě kvůli jednorázovým nákladům – prodej Panamy, odpisy a odstupné.
-
Tržby rostly o 11 % díky silné výkonnosti v Mexiku a EMEA.
-
Oznámen nárůst dividendy o 40 % a program zpětného odkupu akcií za 500 mil. USD.
Mexický výrobce cementu Cemex zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí, v němž dosáhl nárůstu zisku EBITDA o 16 % na 781 milionů USD. Tento výsledek byl podpořen snížením nákladů a vyššími cenami produktů, přesto ale mírně zaostal za odhadem analytiků, kteří očekávali 795 milionů USD.
Firma pod vedením CEO Jaime Muguiro pokračuje ve strategii zaměření na klíčové činnosti a návratnost kapitálu akcionářům. Projevilo se to poklesem provozních nákladů i nákladů na prodané zboží meziročně, a také 10% snížením počtu zaměstnanců, které s sebou přineslo odstupné ve výši 48 milionů USD.
Navzdory zlepšenému provoznímu hospodaření skončila Cemex ve čtvrtletí v čisté ztrátě, čímž zvrátila zisky z předchozího roku. Výsledky byly ovlivněny jednorázovými náklady, včetně odpisů starších akvizic a prodeje pobočky v Panamě. Očekávaný čistý zisk 246,67 milionu USD se tak nenaplnil.
Tržby se ovšem zvýšily o 11 % na 4,18 miliardy USD, což překonalo očekávání, zejména díky silnému výkonu v Mexiku a regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.
Pro rok 2026 očekává Cemex růst EBITDA v pásmu vyšších jednociferných hodnot, po skromném 0,72% růstu v roce 2025. Investice do údržby mají činit 900 milionů USD a dalších 510 milionů USD bude směřováno na růstové projekty.
Firma rovněž oznámila 40% navýšení dividendy oproti loňskému výplatnímu objemu 130 milionů USD a spustila zpětný odkup akcií v hodnotě 500 milionů USD během příštích tří let.
Graf CX1.US (D1)
Akcie společnosti Cemex prošly v posledních týdnech silným růstovým obdobím, avšak aktuálně dochází k mírné korekci. Cena se aktuálně nachází na úrovni 12,21 USD, přičemž předchozí dny vykázaly výprodejní tlak, který přerušil předchozí růstový trend. Navzdory tomu zůstává technické nastavení zatím pozitivní. Akcie se nadále obchodují nad klouzavým průměrem EMA 50 (11,82 USD) i nad SMA 100 (10,68 USD), což ukazuje na zachovaný dlouhodobý růstový trend. RSI se nachází na 52,1, tedy v neutrálním pásmu, a neukazuje na žádné extrémní podmínky na trhu. V případě pokračování poklesu je klíčové sledovat, zda se cena udrží nad EMA 50 – její prolomení by mohlo vyvolat další výprodeje. Naopak návrat nad úroveň 12,60–12,80 USD by signalizoval obnovení pozitivního trendu a možné pokračování růstu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
✅ Výsledky Amazon: smíšená čísla, akcie oslabují o 10 %
🔴Živý komentář XTB: Mini shutdown v USA způsobuje výpadek makro dat
Kongsberg Gruppen po výsledcích: Společnost dohání zbytek sektoru
Tržní shrnutí: Evropské indexy se pokoušejí o odraz po rekordním výprodeji na Wall Street 🔨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.