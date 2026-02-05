Ralph Lauren překonává odhady tržeb

-
Tržby Ralph Lauren ve 3Q vzrostly o 12 % na 2,41 miliardy USD, nad očekáváním trhu.
Hnací silou byly silné sváteční prodeje a zájem o prémiové produkty.
Značka uspěla díky omezení slev, modernizaci stylů a cílení na mladší publikum.
Zámožní spotřebitelé nadále podporují luxusní segment navzdory ekonomické nejistotě.
-
-
-
Módní značka Ralph Lauren překvapila pozitivním výsledkem za třetí fiskální čtvrtletí, když oznámila nárůst tržeb o 12 % na 2,41 miliardy USD, čímž výrazně překonala odhady Wall Street. Analytici v průměru očekávali tržby ve výši 2,31 miliardy USD, tedy růst o 7,9 %.
Za silným výkonem stála především pevná poptávka po ikonických produktech, jako jsou Polo trička a kožené kabelky, zejména mezi zámožnějšími zákazníky. Úspěšnou sváteční sezónu podpořilo také omezení zásob, zvýšení prodeje za plné ceny a modernizace klíčových produktových řad, což pomohlo oslovit i mladší generaci zákazníků, včetně Gen Z.
Ralph Lauren nadále těží z toho, že bohatší domácnosti stále utrácejí za luxus, cestování a zážitky, zatímco nižší a střední vrstvy obyvatelstva čelí tlaku vysokých cen nájmů, potravin a slabší pracovní situace.
Graf RL.US (D1)
Akcie módní společnosti Ralph Lauren se aktuálně obchodují na ceně 350,49 USD a po předchozím poklesu se snaží stabilizovat v okolí dvou důležitých technických úrovní – EMA 50 na úrovni 355,00 USD a SMA 100 na 341,64 USD. Cena se přitom v posledních dnech pohybuje těsně mezi těmito průměry, což značí nerozhodnost trhu a možnou změnu trendu. RSI osciluje kolem hodnoty 45,9, tedy pod neutrální hladinou, což signalizuje mírný prodejní tlak, ale zároveň prostor pro obrat. Pokud se akcie udrží nad SMA 100 (341,64 USD), může to poskytnout podporu pro další odraz vzhůru. Naopak prolomení této úrovně by mohlo otevřít prostor pro další pokles směrem k 330–320 USD. K pozitivnímu signálu by došlo až při návratu nad EMA 50 (355 USD), čímž by byl zpochybněn aktuální sestupný trend.
Zdroj: xStation5
