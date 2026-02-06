Centene překvapuje investory ziskovým výhledem pro rok 2026

-
Centene očekává zisk nad 3 USD/akcii v roce 2026, čímž překonává odhady analytiků.
-
Firma čelí tlakům kvůli poklesu dotací, škrty v Medicaid a stagnujícím platbám za Medicare.
-
Na rozdíl od konkurentů nemá Centene stabilní příjem z komerčních segmentů, což ji činí citlivější vůči politickým rizikům.
-
Přes negativní sentiment v sektoru zůstává výhled Centene relativně silný a může zaujmout investory hledající odolnější hráče v pojišťovnictví.
-
Společnost Centene Corp. zveřejnila ziskový výhled na rok 2026, který překonal očekávání Wall Street – jde o vzácný pozitivní signál v sektoru zdravotního pojištění, který se jinak potýká s rostoucími náklady a negativními zásahy do veřejných programů.
Centene oznámila, že letos očekává upravený zisk přes 3 USD na akcii, což je nad průměrným odhadem analytiků ve výši 2,88 USD. Za čtvrté čtvrtletí 2025 firma vykázala upravenou ztrátu 1,19 USD na akcii, která byla o něco lepší než očekávání trhu.
Společnost se sídlem v St. Louis se specializuje na zdravotní pojištění hrazené z veřejných rozpočtů, což ji činí zranitelnější vůči politickým změnám než konkurenty s diverzifikovanějšími zdroji příjmů, jako jsou zaměstnanecké programy nebo segmenty lékárenských benefitů.
Tlak z Washingtonu
Sektor čelí několika systémovým výzvám:
-
Kongres nechal vypršet některé dotace na plány podle zákona o dostupné péči (ACA), což prodražuje pojistky a může snížit počet zdravých pojištěnců.
-
Federální vláda oznámila, že platby za soukromé Medicare plány v roce 2027 zůstanou nezměněné, zatímco náklady na zdravotní péči rostou.
-
Kromě toho se očekávají škrty v programech Medicaid, které mohou do roku 2034 připravit o pojištění až 10 milionů lidí.
Tyto faktory vytvářejí tlak na všechny tři klíčové segmenty podnikání Centene. Firma již loni zrušila výhled na rok 2025, což vedlo k prudkému poklesu její akcie. Tehdy upozornila na nepředvídatelná rizika v trhu ACA.
Reakce trhu a konkurence
Zatímco konkurenční Molina Healthcare Inc. šokovala investory velmi slabým výhledem a její akcie ve čtvrtek propadly o 33 %, akcie Centene reagovaly na její zprávu poklesem o 12 % po závěru obchodování. V pátek ráno před otevřením trhů klesly o další 1,7 %.
Navzdory tomuto krátkodobému poklesu přináší Centene relativně optimistický výhled, který může zmírnit obavy investorů a vyvolat znovuzájem o akcie společnosti v prostředí, kde většina konkurence přináší zklamání.
Graf CNC.US (D1)
Akcie společnosti Centene se po několikaměsíčním růstu začaly obchodovat pod tlakem. Aktuálně se cena nachází na úrovni 40,06 USD a prorazila pod klouzavý průměr EMA 50 (41,80 USD), což je první varovný signál pro býky. Nadále se však drží nad SMA 100 (38,65 USD), což představuje potenciální technickou podporu. RSI dosahuje hodnoty 42,7, tedy se blíží pásmu přeprodanosti, ale ještě jej nedosáhl. To naznačuje slábnoucí nákupní momentum bez jednoznačného obratu trendu. Technicky je klíčové sledovat, zda cena najde oporu u SMA 100. Jeho proražení by mohlo otevřít prostor k poklesu směrem ke zóně 35–36 USD, zatímco návrat nad EMA 50 by naopak obnovil pozitivní sentiment.
Zdroj: xStation5
