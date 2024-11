Ceny kakaa rostou kvůli obavám o zásobování 💡

Trh s kakaem zažívá velmi silný růst od začátku tohoto týdne, protože se objevily obavy ohledně aktuální sklizně na Pobřeží slonoviny. V současné době probíhá sklizeň hladce a dodávky do přístavů jsou až o 30 % vyšší než minulý rok. Nedávné vydatné deště v některých oblastech země však vedly k růstu plísní na sušených kakaových bobech, a některé zásilky nejsou obchodníky přijímány. Kromě toho sucho a vysoké teploty v jiných oblastech ohrožují kakaovníky před takzvanou mezisezónou, která začíná v dubnu. Nicméně z pohledu probíhající hlavní sezóny jsou nyní deště zásadní. Nadměrné množství srážek způsobuje problémy se zásobováním a mohlo by vést k nemocem stromů a tvorbě plísní během posledního klíčového období hlavní sklizně v prosinci. Současně dochází k dalšímu poklesu zásob kakaa v přístavech v New Yorku (kakao určené pro dodávky na burze), které jsou nyní na nejnižší úrovni od roku 2005.

Ceny kakaa vzrostly tento týden o přibližně 17 %. Cena se nyní pohybuje na nejvyšší úrovni od poloviny října a testuje oblast kolem 8 200 USD za tunu. Včera byla prolomena vzestupná trendová linie. Současný nárůst se zdá být spekulativní, ale další problémy v zásobování by mohly vést k proražení rezistence poblíž 8 400 USD za tunu. Poté se otevře cesta k rezistenci blízko 10 000 USD. Kakaové boby byly na těchto úrovních naposledy v červnu.