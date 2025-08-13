Porsche SE plánuje větší angažovanost v obranném průmyslu navzdory slabším výsledkům z automobilového sektoru

Investiční holding Porsche SE, největší akcionář společnosti Volkswagen, oznámil, že chce prohloubit své působení v obranném průmyslu, přestože jeho hlavním zaměřením zůstávají automobily a průmyslové technologie. Tento krok zapadá do širšího trendu německých výrobců aut a autodílů, kteří hledají nové příležitosti v sektoru rostoucí vojenské poptávky v Evropě.
Holding ovládaný rodinami Porsche a Piëch, který vlastní 32 % ve Volkswagenu a 12,5 % v Porsche AG, plánuje spustit investiční platformu zaměřenou na perspektivní firmy z obranného segmentu ve spolupráci s dalšími investory a partnery. Součástí iniciativy má být i akce „Defense Day“, která propojí německé a evropské rodinné kanceláře s investičními příležitostmi v oboru.
Mimo tuto platformu Porsche SE zkoumá možnosti investic například do satelitního průzkumu, senzorových systémů, kybernetické bezpečnosti a logistiky. Analytici upozorňují, že sektor zažívá silný růst a očekává se jeho další expanze, i když firma zatím neoznámila konkrétní finanční závazky.
Oznámení přichází krátce poté, co Porsche SE snížila svůj celoroční výhled zisku kvůli horším pololetním výsledkům a zhoršené prognóze Volkswagenu. Podle analytiků by investice do obranného sektoru mohly částečně vyvážit cyklickou povahu automobilového průmyslu, ale v blízkém až střednědobém horizontu se neočekává, že by pro holding měly stejnou váhu jako jeho podíly ve Volkswagenu a Porsche AG.
Porsche SE svůj zájem o expanzi do obranného sektoru poprvé avizovala letos v březnu.
Graf PAH3.DE (D1)
Akcie Porsche SE se aktuálně obchodují na úrovni 36,56 EUR, tedy nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (35,09 EUR) a SMA 100 (35,03 EUR). Po červencovém propadu k hladině kolem 34 EUR došlo k výraznému obratu a růstový pohyb pokračuje již několik seancí v řadě.mRSI na hodnotě 59,8 ukazuje na sílící nákupní zájem, přičemž trh zatím nevstoupil do překoupené zóny. MACD se drží v pozitivním teritoriu a potvrzuje rostoucí momentum.
Z technického pohledu je nyní nejbližší rezistencí oblast 36,85 EUR, kde se cena zastavila začátkem srpna. Její proražení by mohlo otevřít cestu k 37,50 EUR a následně k 38,16 EUR. Podpora se nachází na 35,50–35,00 EUR, kde se protínají oba hlavní klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
