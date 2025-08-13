Dodávky letadel Boeingu v červenci klesly o 20 % oproti červnu, Airbus si udržuje náskok

Americký výrobce letadel Boeing v červenci dodal 48 letadel, což je o 20 % méně než v červnu (60 kusů), ale o pět více než ve stejném měsíci loňského roku. Šlo o nejlepší červencový výsledek od roku 2017, kdy firma dodala 58 strojů. Přesto se Boeing letos dále vzdaluje za svým evropským konkurentem Airbus, který v červenci předal zákazníkům 67 letadel a za prvních sedm měsíců roku dosáhl celkových 373 dodávek oproti 328 u Boeingu.
V segmentu úzkotrupých letadel si Airbus drží jasný náskok s 286 kusy A320neo oproti 243 kusům Boeingu 737 MAX. V červenci Boeing dodal 37 letadel 737 MAX (20 leasingovým společnostem, 17 aerolinkám), dále 8 letadel 787, dva nákladní 777 a jeden nákladní 767. Airbus dodal pět regionálních A220, 54 letadel A320neo, dvě A330 a šest A350.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Dodávky jsou pro výrobce klíčové, protože většina plateb přichází právě při předání letadla zákazníkovi. Boeing v červenci získal 31 hrubých objednávek (30 kusů 737 MAX a jeden 787), avšak Irák zrušil jednu objednávku na 787, čímž celkový počet čistých objednávek od začátku roku činí 655. Celkový backlog firmy dosahuje 5 968 letadel.
Airbus se potýká se zpožděnými dodávkami motorů od CFM International a Pratt & Whitney, ale stále cílí na 820 dodaných letadel v roce 2025, což by znamenalo meziroční růst o 7 %. Boeing roční výhled dodávek neposkytl a nadále se soustředí na stabilizaci výroby po lednovém incidentu s utrženým panelem u nového 737 MAX, který odhalil závažné problémy s kvalitou a bezpečností výroby.
Graf BA.US (D1)
Akcie Boeing se aktuálně obchodují na úrovni 232,39 USD, poblíž letošních maxim. Cena se drží výrazně nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (217,69 USD) a SMA 100 (198,91 USD), což potvrzuje přetrvávající býčí trend. RSI na hodnotě 61,1 signalizuje rostoucí nákupní zájem, ale zatím bez vstupu do překoupené zóny. MACD zůstává v pozitivním teritoriu, což podporuje krátkodobé býčí momentum. Nejbližší rezistenci představuje aktuální maximum kolem 232,50 USD. Jeho proražení by mohlo otevřít cestu k vyšším cílům v zóně 235–240 USD. Naopak první významná podpora se nachází u 217,70 USD (EMA 50) a dále u 198,90 USD (SMA 100).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.