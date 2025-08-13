Apollo koupí výrobce chladicí techniky Kelvion za 2 miliardy eur

Investiční společnost Apollo Global Management uzavřela dohodu o převzetí německého výrobce chladicí techniky Kelvion od private equity fondu Triton. Triton si ponechá menšinový podíl a transakce by měla být dokončena mezi 4. čtvrtletím 2025 a 1. čtvrtletím 2026.
Hodnota obchodu činí přibližně 2 miliardy EUR (včetně dluhu). Kelvion, bývalá divize výměníků tepla německé strojírenské skupiny GEA Group AG, vyrábí také zařízení pro zachytávání CO₂ a výrobu vodíku. Využití jeho produktů roste mimo jiné díky rozmachu AI, který zvyšuje poptávku po čipech a datových centrech vyžadujících specializované chladicí systémy.
Triton podnik koupil v roce 2014 za 1,3 miliardy EUR včetně dluhu a v roce 2019 restrukturalizoval jeho 600milionové dluhopisy, aby si udržel kontrolu. Apollo v posledních pěti letech investovalo nebo zajistilo financování v objemu 58 miliard USD do projektů spojených s klimatem a energetickou transformací.
V červnu Apollo podpořilo Electricité de France při získávání až 4,5 miliardy GBP prostřednictvím soukromých dluhopisů na financování výstavby jaderné elektrárny Hinkley Point C a dalších investic ve Velké Británii.
Graf APO.US (D1)
Akcie Apollo Global Management se aktuálně obchodují na úrovni 144,54 USD, tedy mírně nad EMA 50 (142,97 USD) a výrazně nad SMA 100 (137,52 USD). RSI na hodnotě 51,0 ukazuje na neutrální nastavení bez známek překoupenosti či přeprodanosti. MACD se pohybuje poblíž nulové linie a mírně se zvedá, což může signalizovat potenciální býčí obrat, pokud se růst udrží.
Rezistence se nachází kolem 145,50–148,50 USD, jejichž proražení by otevřelo cestu zpět k červencovým maximům nad 150 USD. Naopak nejbližší podpora je na 142,97 USD (EMA 50) a následně na 137,50 USD (SMA 100).
Zdroj: xStation5
