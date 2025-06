Ceny ropy klesají kvůli odkladu rozhodnutí USA ohledně Íránu, trh však stále míří k týdennímu zisku

Ceny ropy v pátek klesly poté, co Bílý dům odložil rozhodnutí o případném zapojení USA do konfliktu mezi Izraelem a Íránem, přesto se ropa drží na cestě ke třetímu týdennímu růstu v řadě. Brent crude oslabil o 2,57 USD (cca -3,3 %) na 76,28 USD za barel, ale za celý týden by si měl připsat téměř 3% zisk.

Americká WTI pro červencové dodání se obchodovala mírně výše na 75,19 USD, zatímco likvidnější srpnový kontrakt rostl o 0,4 % na 73,19 USD. Trh reaguje citlivě na vývoj konfliktu, který se vyostřil po čtvrtečním izraelském útoku na íránské jaderné cíle a následné raketové odvetě Teheránu. Obě strany zůstávají neústupné a investoři zvažují riziko eskalace, která by mohla zasáhnout ropnou infrastrukturu.

Prezident Trump má podle vyjádření Bílého domu rozhodnout o možné americké účasti v příštích dvou týdnech, což dočasně uklidnilo trh a vedlo k obratu cen ropy směrem dolů. Analytici však varují, že jakákoli neúmyslná akce v regionu by mohla rychle vyvolat větší reakci a ohrozit ropné toky v Perském zálivu.

Podle Giovanniho Staunova z UBS zatím nedošlo k přerušení dodávek ani ke znatelné nabídkové krizi, což drží ceny pod kontrolou. Klíčovým faktorem bude, zda se konflikt rozšíří na exportní infrastrukturu, nebo zda Írán omezí dopravu přes Hormuzský průliv, který je pro globální ropný trh strategický.

V případě, že se naplní tyto obavy, by podle Ashleyho Keltyho z Panmure Liberum mohla cena ropy vystřelit až k hranici 100 USD za barel. Investoři tak zůstávají v napětí, protože i drobná změna v geopolitické situaci může zásadně ovlivnit směr trhu.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy WTI se aktuálně pohybuje kolem úrovně 73,08 USD, přičemž došlo k průrazu pod klouzavé průměry EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá), což může naznačovat oslabení dosavadního rostoucího trendu. Po výrazném růstu, který začal začátkem června, se nyní objevují první známky krátkodobé korekce. Williams %R dosáhl hodnoty -79, což ukazuje na přeprodaný stav trhu, a CCI propadl až na -141,8, což potvrzuje, že momentum se výrazně otočilo ve prospěch prodejců. Pokud se cena neudrží nad úrovní 73 USD, může se otevřít prostor pro další pokles, zejména pokud geopolitické faktory nebo fundamenty neposkytnou nový impulz.

Zdroj: xStation5

