Ceny ropy klesají po Trumpových komentářích ⬇️ Umožní Teherán USA převzít kontrolu nad Hormuzským průlivem? 🚢

Prezident Donald Trump zveřejnil na Truth Social sérii důrazných prohlášení:
- Žádná jednání: „S Íránskou islámskou republikou neprobíhají žádná jednání ani nejsou žádná plánována.“
- Námořní blokáda pokračuje: Operace amerického námořnictva zaměřená na íránské přístavy zůstává v plné platnosti.
- Hormuzský průliv je „otevřený“: Průliv je průjezdný a americké síly potvrdily, že všechny námořní miny byly odstraněny nebo zneškodněny.
Reakce trhu: Ropa si vybírá oddechový čas
Ceny ropy po těchto komentářích mírně klesly. Vyhlídky na znovuotevření Hormuzského průlivu a odstranění námořních min naznačují, že by se fyzické dodávky ropy, které představují přibližně 20 % globálních dodávek, mohly obnovit.
Zdroj: xStation
Geopolitická změna v rozložení sil
Trumpova prohlášení potvrzují to, co Washington již nějakou dobu naznačuje: USA chtějí získat faktickou jednostrannou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Prezident v posledních dnech dokonce naznačil, že by se s průlivem mělo zacházet jako s oblastí podléhající jurisdikci USA.
Jde o tvrdý krok, jehož cílem je připravit Teherán o jeho nejdůležitější vyjednávací nástroj. Hrozba uzavření této klíčové námořní trasy byla dosud hlavním prostředkem íránského nátlaku na energetické trhy.
Co na to Írán? Šachová partie, nebo asymetrická válka?
Pro Teherán by ztráta kontroly nad dopravou přes Hormuzský průliv znamenala reputační ránu a strategický neúspěch. Přestože je íránské námořnictvo v defenzivě, odpověď se již začíná rýsovat a pravděpodobně bude mít asymetrický charakter.
Íránské vojenské velení se již k otevření průlivu vyjádřilo. Varovalo, že lodě jím sice mohou volně proplouvat, ale „jakmile jej opustí, mohou ve svých trupech najít několik děr“.
Washington se snaží ukázat, že je připraven vojenskou silou zajistit svobodu plavby a prostřednictvím blokády ochromit íránskou ekonomiku. Írán se naopak pravděpodobně nebude schopen pustit do otevřeného střetu s americkým námořnictvem. Může se proto vrátit k taktice sabotáží, útoků drony a skrytých operací.
Cílem Teheránu by bylo ukázat světu, že bez jeho souhlasu není žádná přeprava ropy z Perského zálivu zcela bezpečná. Právě toto riziko vrhá stín na dnešní pokles cen ropy.
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Stihne to Evropa před zimou?
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