Ceny ropy mírně rostou: Trh sleduje rizika ruských výpadků a geopolitického napětí

Ceny ropy se v pondělí lehce zvýšily, když obchodníci zvažují rizika výpadků dodávek z Ruska v souvislosti s novými hrozbami amerických sankcí a ukrajinskými útoky na ruskou energetickou infrastrukturu.
Futures na Brent vzrostly o 0,6 % na 68,13 USD za barel, zatímco americká WTI si připsala 0,7 % a dosáhla 64,10 USD. Trh reaguje na rostoucí geopolitické napětí, zejména kvůli stagnujícím mírovým rozhovorům a dalším výhrůžkám ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, že pokud nedojde k pokroku v jednáních s Ruskem, zavedou USA další sankce.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Kromě toho Trump zvažuje i tvrdá cla na Indii kvůli nákupům ruské ropy. Tato rétorika přichází v době, kdy Ukrajina zintenzivnila útoky na ruskou infrastrukturu – například víkendový útok dronem na exportní terminál Ust-Luga způsobil masivní požár a další požár stále zuří v rafinérii Novošachtinsk, která má kapacitu přibližně 100 000 barelů denně a zaměřuje se převážně na vývoz.
Obavy z výpadků však částečně mírní OPEC+, který zvrátil některá předchozí omezení těžby. Osm členů ropného kartelu by se mělo sejít 7. září a očekává se, že schválí další navýšení produkce, čímž přidají na trh miliony barelů ropy.
Zároveň došlo k zlepšení investorské nálady poté, co předseda Fedu Jerome Powell naznačil možnost snížení úrokových sazeb již na zářijovém zasedání americké centrální banky. I přes to ovšem ropné trhy zůstávají bez silnějšího směrování. Podle analytiků z trhu totiž převládá přesvědčení, že Trumpova obchodní politika by mohla negativně zasáhnout globální ekonomický růst, a tím utlumit poptávku po ropě.
V krátkodobém horizontu tak ropa čelí tlaku dvou protichůdných sil – obav z narušení dodávek na jedné straně a růstových rizik kvůli obchodním bariérám na straně druhé.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americké ropy WTI se na čtyřhodinovém grafu dostala do pozitivního technického nastavení, když překonala předchozí klesající trendovou linii a aktuálně se obchoduje na úrovni 64,44 USD. Růst je podpořen faktem, že cena překonala klouzavé průměry EMA 50 (63,26 USD) a SMA 100 (63,95 USD), čímž se vytvořil býčí technický signál. Momentum se nachází vysoko na hodnotě 103,65, což svědčí o zrychlujícím růstu, a také CCI (156,6) potvrzuje překoupený stav trhu, což však v rámci silného trendu nemusí nutně znamenat blížící se obrat.
Objem obchodů při průrazu vzrostl, což potvrzuje sílu kupců. Pokud by cena překonala i Fibonacciho úroveň 64,9 USD (38.2%), mohla by mířit směrem k další Fibonacciho úrovni – 65,97 USD (50 %). Naopak nejbližší podpora se nyní nachází kolem 63,57 USD, tedy na úrovni 23,6% retracementu, jejíž udržení je klíčové pro udržení růstového scénáře.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.