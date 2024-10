Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

Čas čítania: 11 minute(s)

Ekologické alternatívne fosílne palivo sa vracia do obľuby investorov a môžete s ním začať obchodovať už teraz! Zoznámte sa s rastúcim trhom zemného plynu NATGAS a získajte viac informácií o obľúbených spôsoboch investovania do komodít.

Zemný plyn sa vďaka svojím energetickým vlastnostiam a ekologickej výhode oproti iným fosílnym palivám považuje za prechodný zdroj energie medzi „špinavými palivami“, ktoré zanechávajú uhlíkovú stopu, a pokrokovou energetickou budúcnosťou Zeme. V závislosti od krajiny môže energetický prechod trvať desaťročia alebo niekoľko desaťročí. Dovtedy je dopyt po energii v priemysle aj v domácnostiach cyklický, čo vedie k dynamickým výkyvom v ponuke a hodnote zemného plynu.

Rok 2022 bol pre zemný plyn jedným z najvýznamnejších období, keďže vojna medzi Ruskom a Ukrajinou zmenila európsky „energetický dodávateľský reťazec“. Zima nakoniec nebola taká krutá a Európa prežila plynovú krízu dobre, pričom dodávky boli vyššie, než sa pôvodne očakávalo. Prichádzajú však ďalšie zimy a plyn je stále cyklický. Súčasná situácia po obrovskom poklese cien plynu v roku 2023 môže naznačovať, že trh s plynom bude ešte dynamickejší a pre obchodníkov zaujímavejší. Energetická kríza ukázala potenciál veľmi dôležitých a ekonomicky kľúčových energetických komodít, ako je NATGAS.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Energetické politiky sa v jednotlivých krajinách líšia v závislosti od úrovne rozvinutosti hospodárstva a dostupných prírodných zdrojov. Napriek tomu môžeme konštatovať, že ľudstvo prechádza energetickým prechodom k ekologickým zdrojom energie, ktorý je podporovaný silnými inštitúciami.

Tento článok je stručným pohľadom na základy obchodovania so zemným plynom a po jeho prečítaní sa dozviete viac o investovaní do zemného plynu a spoločností v tomto rozvinutom energetickom sektore.

Výhody a využitie zemného plynu

Zemný plyn sa používa na výrobu palív v priemyselnom aj súkromnom sektore. Je tiež základnou zložkou pri výrobe čistiacich prostriedkov, syntetických vlákien, farieb, plastov a syntetického kaučuku.

Stlačený skvapalnený zemný plyn je tiež vhodným palivom pre stacionárne energetické zariadenia, ako sú kotly, turbíny, sušiarne, priemyselné pece na tepelnú úpravu a domáce sporáky. Pri výrobe žiaroviek alebo plynových turbín neexistuje náhrada za NATGAS.

Hlavným využitím NATGAS je, samozrejme, vykurovanie domácností, t. j. pohodlná automatizácia a riadenie spaľovacieho procesu, vďaka čomu čoraz viac domácností využíva plynové zariadenia. Plyn je v domácnostiach nevyhnutný aj na ohrev vody a varenie.

Plyn sa masovo využíva aj v chove zvierat, pri sušení obilnín, semien a výrobe krmív pre zvieratá. V priemysle sa používa aj na vykurovanie závodov alebo kancelárskych priestorov, na vykurovanie hál alebo v technologických procesoch.

Vzhľadom na relatívne nízke ceny zemného plynu v porovnaní s ropou sa NATGAS široko používa ako palivo pre osobné a nákladné vozidlá. Rovnomerná teplota spaľovania, výhrevnosť, automatizácia spaľovacích procesov, jednoduchá kontrola a žiadne problémy s likvidáciou odpadu sú silnými výhodami všetkých plynových systémov.

Všetky tieto aspekty sú pre podniky dôležité pri investovaní do plynu, pretože pochopenie fungovania tohto odvetvia je veľmi dôležitou súčasťou každého rozhodovacieho procesu.

Ako nakupovať zemný plyn?

Máte na výber a môžete investovať do zemného plynu alebo obchodovať (tradovať) so zemným plynom. Medzi týmito spôsobmi je niekoľko rozdielov. Samozrejme, že môžete využívať obe súčasne.

Investovanie

Investovať do zemného plynu je možné nákupom ETF alebo akcií spoločností v tomto sektore alebo pomocou iných finančných nástrojov. Akcie spoločností NATGAS, ako sú Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US) a Royal Dutch Shell (RDSA.UK), sú známe pravidelným vyplácaním dividend. Aj špecifické akcie ako Cheniere (LNG.US) alebo EQT (EQT.US) môžu byť stále dobrou investičnou príležitosťou.

Trading

Investícia do NATGAS je špekulatívna a dôležité sú len pohyby ceny NATGAS. CFD na plyn je finančný kontrakt, s ktorým obchodujete s cieľom dosiahnuť zisk z rozdielu cien medzi otvorenými a uzavretými pozíciami bez fyzickej dodávky NATGAS. Je to tiež dobrá možnosť pre obchodníkov s CFD, ktorí majú radi riskantné podniky a dynamické obchodovanie.

Investovať do NATGAS môžete začať otvorením pozícií CFD na NATGAS (rozdielové zmluvy) a využitím pákového efektu. Vďaka možnosti využitia pákového efektu vyžaduje NATGAS len určité percento z celej pozície. Napríklad použitie finančnej páky 1:10 vám dáva možnosť otvoriť kontrakt v hodnote 10 000 USD s použitím marže len 1 000 USD.

Pomocou CFD môžu obchodníci profitovať aj pri poklese cien plynu – otvorením krátkych pozícií. Tento typ špekulácie môže byť obzvlášť nebezpečný a volatilný vzhľadom na pohyb ceny NATGAS. Obchodovanie s rozdielovými kontraktmi na NATGAS dáva kupujúcim možnosť rýchlejšie maximalizovať svoje zisky, aj keď cenová akcia nie je veľmi veľká, ale straty môžu byť tiež oveľa väčšie kvôli použitiu pákového efektu.

Náš cenový nástroj NATGAS je založený na kontraktoch z Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub NATGAS.

Obchodovanie plynu online

Neexistuje spôsob, ako si jednoducho kúpiť plyn vo fyzickej podobe. Najmä obchodovanie s touto fyzickou komoditou je zložité a nie je ako obchodovanie so vzácnymi kovmi, ako sú zlato alebo striebro. Ďalšou veľkou výzvou pre kupujúcich sú aj zariadenia na skladovanie plynu.

Ak teda chcete zarobiť na pohybe trhu NATGAS, najoptimálnejším riešením je samozrejme obchodovanie s plynom online.

Investovanie online je zároveň najjednoduchšie, má najvýhodnejšie podmienky poplatkov a umožňuje prispôsobiť si osobnú investičnú stratégiu výberom komplexných nástrojov, ako sú CFD (rozdielové zmluvy) na NATGAS, futures kontrakty, akcie a ETF.

Vďaka online investovaniu do NATGAS sa môžete vystaviť extrémne volatilnému a populárnemu trhu bez toho, aby ste museli opúšťať svoj domov. Všetko, čo potrebujete, je účet otvorený v jednej z brokerských spoločností. Samozrejme, s prístupom k obchodnej platforme.

Ako obchodovať CFD na zemný plyn

Obchodovanie CFD na NATGAS dáva obchodníkom možnosť otvoriť krátke a dlhé pozície. CFD fungujú tak, že im umožňujú ísť na krátku pozíciu – dávajú kupujúcim možnosť vybrať si zisky aj v prípade, že cena plynu klesne.

Obchodovaním CFD na plyn môže obchodník využiť volatilitu trhu a otvoriť pozície počas veľmi rýchlych pohybov cien plynu. Využívanie pákového efektu a marže je riskantné a môže viesť k veľkým stratám, ale môže znásobiť zisky denného obchodníka.

Pri obchodovaní CFD obchodník v tomto prípade platí len spread (rozdiel medzi nákupnou cenou ASK a predajnou cenou BID) a swapové body. Spread je veľmi malý a stojí centy v závislosti od veľkosti pozície, swapové body sú náklady, ktoré brokerovi vznikajú pri financovaní pozícií s pákovým efektom; swapy sa denne pripočítavajú k výnosu otvorenej pozície NATGAS.

Akcie a ETF na zemný plyn

Akcie

Existuje mnoho spôsobov, ako diverzifikovať riziko portfólia plynových akcií. Jedným z nich je určite nákup akcií veľkých európskych a amerických spoločností pôsobiacich na trhu NATGAS. Akcie zemného plynu sú z dlhodobého hľadiska vo všeobecnosti menej volatilné ako spotové ceny NATGAS. Samozrejme, menšie plynové akcie sú volatilnejšie a rizikovejšie, ale vzhľadom na relatívne menšiu trhovú kapitalizáciu majú aj väčší potenciál zisku. Samozrejme, pokiaľ sú dobre riadené a ziskové. Preto odporúčame všetkým záujemcom o trh NATGAS, aby si pred investovaním akejkoľvek sumy urobili vlastnú analýzu každej spoločnosti.

Do spoločnosti NATGAS môžete investovať nákupom akcií spoločností z plynárenského sektora, ako sú Exxon Mobil Corporation (XOM.US) a Royal Dutch Shell (RDSA.UK) a mnohé ďalšie.

je najväčším vývozcom LNG v USA, najväčším dodávateľom LNG do Európy a druhým najväčším prevádzkovateľom LNG na svete. V roku 2022 boli jej akcie jedným z najväčších prispievateľov k rallye cien plynu. Európsky dopyt po plyne bol vyšší v dôsledku rusko-ukrajinskej vojny a problémov s plynovodom Nord Stream. Spoločnosť rastie a podniká niekoľko inovatívnych iniciatív s cieľom nájsť „zelené” príležitosti vo svojom podnikaní. Napriek poklesu cien zemného plynu na rok 2023 (takmer 90 % pre Henry Hub) sú akcie spoločnosti Cheniere len 10 % pod ATH. To môže byť signál, že podnikanie spoločnosti je relatívne odolné. Ak ceny plynu a dopyt opäť porastú, spoločnosť Cheniere môže pravdepodobne tiež rásť, ale spoločnosť operuje s relatívne vysokým dlhom, čo môže byť pre jej podnikanie rizikom.

Spoločnosť v roku 2022 spustila program spätného odkúpenia akcií v hodnote 1,4 miliardy USD a dosiahla čistý zisk 1,4 miliardy USD. V roku 2022 spoločnosť uskutočnila celkovo 2 650 dodávok – do 39, rôznych krajín, pričom 638 dodávok bolo vyvezených do Európy. Objem LNG prepraveného do Európy sa medziročne zvýšil o 74 %. Viac ako 10 % európskeho dovozu zemného plynu v roku 2022 bolo vyťažených v zariadeniach spoločnosti Sabine Ass a Corpus Christi (približne 72 % objemu, ktorý spoločnosť Cheniere vyťažila).

Exxon Mobil Corporation (XOM.US)

Spoločnosť ExxonMobil je jednou z najväčších svetových korporácií podľa tržieb a v rokoch 1996 až 2017 sa umiestnila na prvom až šiestom mieste medzi verejne obchodovanými spoločnosťami podľa trhovej kapitalizácie. V roku 2016 sa spoločnosť umiestnila na treťom mieste na svete v rebríčku Forbes Global 2000. V roku 2017 bola spoločnosť ExxonMobil zároveň desiatou najziskovejšou spoločnosťou v rebríčku Fortune 500. V roku 2018 sa spoločnosť umiestnila na druhom mieste v zozname najväčších amerických korporácií Fortune 500 podľa celkových tržieb. Viac ako polovicu akcií spoločnosti vlastnia inštitúcie. Medzi akcionárov patria také giganty ako The Vanguard Group a BlackRock.

ExxonMobil je jednou z najväčších energetických spoločností na svete a má vplyv na americkú zahraničnú politiku a jej vplyv na budúcnosť krajiny.

je anglicko-holandská nadnárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Haagu v Holandsku, ktorá bola v roku 2020 piatou najväčšou spoločnosťou na svete podľa tržieb. Spoločnosť Shell je najväčšou spoločnosťou so sídlom v Európe a najväčšou spoločnosťou, ktorá nemá sídlo v Číne ani v Spojených štátoch. Podľa rebríčka Forbes Global 2000 za rok 2020 je spoločnosť Shell 21. najväčšou verejnou spoločnosťou na svete. V roku 2013 sa spoločnosť Shell umiestnila na prvom mieste v rebríčku najväčších svetových spoločností Fortune Global 500. Jej príjmy sa v tom roku rovnali 84 % holandského HDP.

Royal Dutch Shell (RDSA.UK)

Odvtedy spoločnosť Shell klesla medzi najväčšie spoločnosti v rebríčku Global 500, ale stále je najväčšou neštátnou energetickou spoločnosťou na svete.

Spoločnosť Shell pôsobí vo všetkých oblastiach plynárenského priemyslu vrátane prieskumu a ťažby, rafinácie, prepravy, distribúcie a marketingu, petrochémie a výroby energie. Pôsobí však aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane biopalív a vodíka. Shell a má približne 44 000 čerpacích staníc po celom svete. K 31. decembru 2019. má spoločnosť dcérske spoločnosti v USA a je tiež veľkým akcionárom v iných energetických spoločnostiach; aj v rozvojových krajinách.

ETF

Investovanie do zemného plynu (NATGAS) prostredníctvom nákupu fondov obchodovaných na burze (ETF) je diverzifikovanejšou voľbou ako investovanie len do jednej akcie spoločnosti. Investovanie do ETF na zemný plyn vám poskytuje širšiu expozíciu na trhu.

Tento typ investície je vyváženejší a poskytuje vám aj možnosť získať dividendy z distribučných ETF, ako napríklad iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEPXE.DE), alebo kúpiť akumulačné ETF, ako napríklad iShares Oil & Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Tieto nástroje sledujú ceny akcií skupiny spoločností v sektore zemného plynu. Môžete si tiež vybrať ETF, ktorý sleduje ceny zemného plynu. Napríklad WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK), ktorý sleduje subindex Bloomberg Natural Gas. Na druhej strane, ďalší ETF, iShares Oil & Gas Exploration and Production (IOGP.UK), poskytuje priamu expozíciu voči širokému spektru globálnych spoločností, ktoré sa zaoberajú prieskumom a ťažbou plynu a ropy. Fond IOGP.UK vlastní mnoho akcií plynárenských spoločností, ako sú EOG Resources, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Devon Energy Corp a Hess Corp.

Kedy je najlepší čas začať investovať do zemného plynu?

Mnohí stále nevedia, kedy začať investovať na trhu so zemným plynom, ale rovnaké otázky si kladú aj obchodníci, ktorí denne analyzujú trh NATGAS. Keďže nárast cien plynu sa v roku 2022 stal celosvetovým problémom, ktorý zasiahol najmä európske krajiny, ktoré sú stále výrazne závislé od vonkajších dodávok, vojna na Ukrajine narušila závislosť európskeho energetického trhu od Ruska. Táto kritická situácia mala silný vplyv na ceny. A Európa zostala na istý čas bez viditeľnej alternatívy.

Európa začala dovážať veľké množstvo skvapalneného zemného plynu z USA. To vytvorilo priaznivé podmienky pre vyššie marže a prevádzku amerických spoločností, ako je Cheniere. V USA vzrástli spotové ceny holandskej TTF aj HenryHub. Vyššie ceny plynu prispeli k inflácii a vyvolali obavy o celkové hospodárstvo. Nakoniec sa však vďaka teplej zime kríza v Európe nevyhrotila a ceny plynu prudko klesli. Situácia však ukázala, že plyn môže reagovať výraznými zmenami, keď sa dramaticky zmení rovnováha ponuky a dopytu.

Zemný plyn sa používa v energetike, teplárenstve, ťažkom a ľahkom priemysle a v doprave. To znamená, že pokiaľ bude mať priemysel energetické potreby a domácnosti na celom svete budú plyn využívať na varenie a vykurovanie, obchodníci môžu očakávať, že dopyt po tejto komodite zostane vysoký.

Je možné, že cena plynu (vrátane toho, ktorý ťažia nórske alebo britské spoločnosti) sa zvýši, a to aj z dôvodu vyšších nákladov na ťažbu a geopolitiky. V takejto situácii sa môže zvýšiť dovoz plynu z USA, keďže plyn z Henryho hubu je relatívne lacný. To vyvoláva obavy v oblasti LNG a prepravy. Dopyt po dodávkach LNG môže rásť aj kvôli perspektíve vysokého dopytu, zatiaľ čo zdroje plynu sú obmedzené a zásoby nízke. V zime sa tiež zvyšuje dopyt domácností po plyne na vykurovanie, čo často vedie k vyšším výnosom zo zásob plynu a vyšším cenám na trhu s plynom. Plyn je relatívne lacný a menej škodlivý pre životné prostredie ako uhlie. Kým hospodárstvo nenájde účinnú technológiu skladovania energie z obnoviteľných zdrojov alebo kým sa v masovom meradle nepostavia jadrové reaktory, môžeme očakávať, že dopyt po plyne bude rásť. Plynové elektrárne sa pomerne ľahko prevádzkujú a môžu sa kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Zemný plyn je medzistupňom medzi „neekologickými” fosílnymi palivami a modernou energiou vyspelých ekonomík založenou na uráne alebo vodíku. Energetický prechod však môže trvať desaťročia. Zdá sa, že investície do zemného plynu majú silné základy, investori by však mali pochopiť riziká a cyklické charakteristiky podnikania plynárenských spoločností.

Otázky, ktorým by obchodníci so spoločnosťou NATGAS mali venovať zvýšenú pozornosť, sú: Kolísanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom po plyne Výrobné náklady

Výhľad počasia v USA a rôzne typy anomálií

Správy o zásobách plynu (napr. týždenná správa EIA)

Cyklickosť (pozitívny vplyv na ceny pri nízkych a veľmi vysokých teplotách, keď sa zvyšuje spotreba klimatizácie).

Geopolitika a infraštruktúra



Obchodné hodiny zemného plynu

A čo hodiny, ktoré sú k dispozícii na obchodovanie s plynom? Tieto informácie sú dôležité najmä pre denných obchodníkov. Spotové obchodovanie zemného plynu je k dispozícii 5 dní v týždni, od pondelka do piatku, viď. obrázok.

Investície do zemného plynu nie sú na našej platforme dostupné počas víkendov. Spotový trh so zemným plynom je statický, keď je trh zatvorený. Vo všetkých ostatných časoch ceny zemného plynu neustále kolíšu, či už nakupujete alebo predávate.

Najlepší čas na investovanie do NATGAS je v období veľmi vysokej likvidity, keď je variabilita trhu vyššia. Keď je na trhu vysoký objem obchodovania, volatilita sa zvyšuje. Táto situácia môže byť veľkou príležitosťou nielen pre obchodníkov, ktorí predávajú alebo nakupujú, ale aj pre denných obchodníkov, ktorí využívajú pákový efekt a maržu na dosiahnutie veľkých ziskov aj na krátkych pozíciách. Je dôležité mať na pamäti, že pákový efekt môže viesť k väčším ziskom aj stratám. Všetky CFD sú vysoko rizikové aktíva a odporúča sa, aby ste si najprv utriedili základné informácie o trhoch.