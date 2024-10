Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov

Čas čítania: 14 minute(s)

Vďaka technologickému pokroku dnes existujú rôzne spôsoby a možnosti , ako investovať do drahých kovov – a to dokonca odkiaľkoľvek priamo z vášho telefónu . V tomto článku sa dozviete, ako nakupovať a tradovať so zlatom, ako obchodovať CFD na zlato a aká je najlepšia doba pre začatie obchodovania so zlatom.

Nákup zlata považuje mnoho ľudí na celom svete za bezpečnú investíciu – a to aj tí, ktorí sa finančnými trhmi nezaoberajú. Zlato je historicky vnímané ako aktívum, ktoré si vďaka svojim jedinečným vlastnostiam udržuje svoju hodnotu napriek ekonomickej neistote alebo výkyvom cien. Investícia do zlata bola vždy atraktívnou možnosťou pre investorov, ktorí chceli diverzifikovať svoje portfóliá, zaistiť sa proti inflácii alebo si jednoducho užívať krásy, hodnoty a prestíže vlastníctva zlata ako fyzickej komodity.

Ako nakúpiť zlato?

V prvom rade je dôležité pochopiť, akými rôznymi spôsobmi môžete investovať do zlata, ako funguje dopyt po zlate na trhoch so zlatom a aké sú možnosti investovania do zlata. Fyzické aktíva, ako sú zlaté tehly, mince a šperky, sú najbežnejšou formou investície pre jednotlivcov. Medzi ďalšie možnosti patria burzovo obchodované fondy (ETF) na zlato, akcie ťažiarov zlata a futures kontrakty na zlato.

Zlaté tehly

Zlaté tehly, známe aj ako zliatky, sú obľúbenou voľbou pre investorov, ktorí chcú nakúpiť fyzické zlato. Zlaté zliatky sa obvykle predávajú v gramoch alebo uncoch. Na líci zliatku by mala byť vyrazená rýdzosť, výrobca a hmotnosť.

Pri nákupe fyzických zlatých zliatkov je rozhodujúca rýdzosť, ktorá potvrdzuje hodnotu zlata. Zlaté zliatky investičnej kvality musia obsahovať najmenej 99,5 % rýdzeho zlata. To je obzvlášť dôležité, ak počítate s uložením tehál alebo zliatkov na špecializovaný individuálny dôchodkový účet (IRA), pretože menej rýdze zlato nie je možné takto držať.

Existuje mnoho spoločností predávajúcich zlaté zliatky, ale dôrazne odporúčame vyberať si iba tie renomované. Majte na pamäti, že za zaistenie bezpečnej prepravy zlata môžete zaplatiť niektoré ďalšie poplatky, napríklad poistenie.

Zlaté mince

Zlaté mince sú obľúbeným zberateľským artiklom a atraktívnou voľbou pre investorov. Na rozdiel od zlatých zliatkov však pravdepodobne zaplatíte vyššiu cenu zlata, než akú by ste zaplatili za rovnaké množstvo zlata vo forme zliatkov. Mince majú obvykle nižší obsah zlata ako zlaté tehly. Napríklad obľúbená minca American Eagle s hmotnosťou jednej unce obsahuje iba 91,67 % zlata. Zvyšok hmotnosti tvorí striebro a meď. Pred nákupom si nezabudnite zistiť obsah zlata v minciach, o ktoré máte záujem.

Zlaté mince môžete nakupovať u priekupníkov, v záložniach au jednotlivých predajcov, ktorým dôverujete. Pokiaľ sa rozhodnete nakupovať zlaté mince online, uistite sa, že ich nakupujete prostredníctvom predajcu uvedeného v databázach napr. mincovní. Či už si zlaté mince kúpite osobne alebo online, nechcete predsa zbytočne utrácať za falšované mince alebo za zlato, ktoré je menej rýdze, než sa môže zdať.

Šperky

Ďalšou možnosťou nákupu zlata sú šperky, najmä starožitné. Rovnako ako pri zlatých minciach si však pravdepodobne priplatíte za množstvo zlata, ktoré skutočne získate. Príplatok môže byť 20 až 300 % v závislosti od výrobcu.

Je dôležité mať na pamäti, že nie všetko, čo sa blyští, je zlato. Výrobcovia používajú zliatiny, ktoré zlato kombinujú s inými kovmi, aby ich šperky boli odolnejšie alebo aby sa upravila ich farba. Kvalita zlata v šperkoch sa meria v karátoch a zlato s vyšším karátom je cennejšie ako zlato s nižším karátom. Hľadajte šperky s karátovou značkou, aby ste mali istotu, že dostávate to, za čo platíte.

Faktory, ktoré treba zvážiť pri nákupe fyzického zlata

Pri nákupe hmotného majetku je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

Skladovanie

Zlaté tehly alebo mince vyžadujú bezpečné skladovanie. Zlato síce môžete mať doma, ale mnoho investorov dáva prednosť úschove. Pred nákupom si nezabudnite preskúmať možnosti bezpečného uloženia zlata a majte na pamäti, že bezpečné uloženie zvyšuje náklady na Vašu investíciu.

Poistenie

Či už sa rozhodnete uložiť zlato doma alebo u správcu, je dôležité, aby ste svoju investíciu poistili proti krádeži alebo prírodnej katastrofe. To môže zvýšiť náklady na poistenie majiteľov domov alebo nájomníkov, preto sa nezabudnite informovať u svojej poisťovne.

Výrobca

Ak chcete zaistiť, aby hodnota vašej investície v priebehu času rástla, dbajte na to, aby ste zlato nakupovali z renomovaných zdrojov. Než niečo kúpite, rozhodne by ste si ich mali overiť kontrolou oficiálnych záznamov predajcov zlata.

Čistota

Obsah zlata v minci, tehle alebo šperku má významný vplyv na jeho cenu a investičnú hodnotu. Uistite sa, že zlato, ktoré kupujete ako investíciu, má dostatočne vysokú rýdzosť, aby obstálo v skúške času. Zamerajte sa na zlaté predmety, ktoré majú minimálne 91% alebo dokonca 99% rýdzosť.

Aktuálny kurz zlata

Nižšie nájdete graf aktuálnych údajov o vývoji akcií zlata na CFD inštrumente, ktorého cena je založená na kotáciách zlata. Údaje sú aktualizované v reálnom čase.

Moderné metódy investovania do zlata

Svet sa za posledných niekoľko desaťročí veľmi zmenil. Liberalizácia pohybu kapitálu a nové technológie neuveriteľne zjednodušili stratégiu obchodovania so zlatom oproti nákupu zlatých zliatkov. Okrem toho finančné trhy umožnili investorom nakupovať zlatú rudu s neuveriteľne nízkymi poplatkami, alebo dokonca bez akýchkoľvek transakčných nákladov.

Trading CFD na zlato

Obchodovanie CFD na zlato je pre investorov jednou z najobľúbenejších možností ako tradovať. V porovnaní s investovaním do fyzického zlata má mnoho výhod, ako sú nízke poplatky a najmä možnosť využitia pákového efektu. Pomocou CFD môžete sledovať pohyby komodity alebo podkladového aktíva bez toho, aby ste vlastnili zlato vo fyzickej podobe. Vzhľadom na to, že pákové obchodovanie vyžaduje iba určité percento kapitálu z celej pozície, je kvôli vysokej miere rizika obvykle spájané skôr so skúsenými tradermi alebo s denným obchodovaním.

Okrem toho obchodovanie CFD dáva investorom tiež možnosť otvoriť krátke pozície pre obchody CFD, čo môže byť obzvlášť užitočné v rôznych stratégiách obchodovania so zlatom.

Proces obchodovania CFD na zlato je obvykle nenáročný a pohodlný, pretože poprední svetoví makléri umožňujú obchodovanie so zlatom online prostredníctvom svojich aplikácií a platforiem. Na obchodných platformách sa zlato obchoduje pod kódom XAU a jeden z najobľúbenejších výmenných kurzov je denominovaný v amerických dolároch za trójsku uncu, známy ako XAU/USD.

Poznámka: hoci je obchodovanie CFD na zlato podobné obchodovanie na forexe, niektorí ľudia môžu pre obchodovanie so zlatom používať výrazy ako „gold forex” alebo „forex trading”, čo je z definície zle (FX alebo forex je obchodovanie s menami ako napríklad EUR /USD).

Viac o tom, ako CFD funguje sa môžete dočítať v našom článku, ktoré sa venuje priamo CFD obchodovaniu.

Prečo obchodovať CFD na zlato online?

Dostupnosť obchodovania so zlatom

Zatiaľ čo nákup fyzických komodít môže byť časovo náročný, zriadenie obchodného účtu CFD je pomerne jednoduché a rýchle. Nákup zlata je tiež pomerne drahý – cena jednej zlatej tehly sa v priemere pohybuje okolo 40 000 EUR bez ohľadu na ponuku a dopyt po zlate. Pokiaľ nemáte k dispozícii veľké množstvo peňazí, sú CFD cenovo výhodným spôsobom prístupu na komoditný trh.

Likvidita pri obchodovaní zlata

Odhaduje sa, že denné objemy obchodov so zlatom dosahujú približne 58 miliárd eur a prevyšujú objemy obchodov s väčšinou menových párov s výnimkou EUR/GBP, GBP/USD a USD/JPY. Vysoký objem obchodovania zaisťuje vysokú likviditu na trhu so zlatom. Táto vysoká likvidita znamená, že obchodovanie CFD na zlato je v porovnaní s inými finančnými nástrojmi lacnejšie a poplatky účtované za obchodovanie sú obvykle veľmi nízke. Vysoká likvidita navyše znamená, že je predaj CFD veľmi ľahký, čo nás privádza k ďalšej výhode.

Možnosť obchodovať dlhé alebo krátke pozície pri obchodovaní CFD na zlato

Pri použití CFD sa nemusíte starať o to, aby ste svoje obchody časovali na dobu, keď trh rastie. Vysoká likvidita CFD na zlato znamená, že môžete využiť pohyby ceny zlata na rastúcich aj klesajúcich trhoch. Pokiaľ si myslíte, že cena zlata voči mene porastie, zvolíte dlhú pozíciu (nákup), a pokiaľ si myslíte, že cena zlata voči mene oslabí, zvolíte krátku pozíciu (predaj).

Stabilita pri obchodovaní CFD na zlato

Vzhľadom na to, že CFD umožňujú obchodníkom profitovať, aj keď trhy klesajú, sú CFD na zlato veľmi užitočným nástrojom. Môžu obchodníkom ponúknuť určitú stabilitu a šancu uspieť aj na nestabilných trhoch.

Pákový efekt pri obchodovaní zlata

CFD sú finančné produkty s pákovým efektom. Na otvorenie pozície nemusíte vkladať celú požadovanú čiastku. CFD na zlato sa obvykle dodávajú s vysokou úrovňou pákového efektu, ktorá sa premieta do nízkych maržových požiadaviek. Ak napríklad získate pákový efekt 50:1 na pozícii 39 000 amerických dolárov, budete potrebovať vložiť na svoj účet iba 780 amerických dolárov, aby ste mohli otvoriť celú transakciu v hodnote 39 000 amerických dolárov. Rovnako by ste pri pákovom efekte 100:1 museli vložiť iba 390 amerických dolárov.

Volatilita CFD na zlato

Trh so zlatom je veľmi volatilný a jeho cena má tendenciu kolísať viac ako tradičné menové páry, ako je EUR/GBP, kde sa pohyb ceny pohybuje okolo 50-100 pipov takmer každý deň. Táto volatilita dáva obchodníkom viac príležitostí uspieť na trhu so zlatom.

Aké sú nevýhody obchodovania CFD na zlato?

Zatiaľ čo zapojenie do CFD na zlato prináša množstvo výhod, sú s ním spojené aj určité riziká.

Riziko spojené s použitím marže

Obchodovanie CFD na zlato s využitím pákového efektu môže zvýšiť zisky obchodníka. Rovnaká páka, ktorá zvyšuje zisky, však môže tiež zväčšiť straty, a preto by sa mala používať s opatrnosťou.

Výzvy spojené s volatilitou trhu

Hoci je zlato často považované za bezpečný prístav v nepredvídateľných podmienkach na akciových trhoch, vysoká volatilita trhu nemusí byť vždy výhodná. Aj malý pohyb na trhu môže mať výrazný vplyv na cenu zlata v porovnaní s dopytom po zlate, čo môže viesť k značným stratám.

V čase vysokej volatility trhu sa navyše zvyšuje pravdepodobnosť náhlych poklesov, čo znamená, že obchodníci musia starostlivo sledovať a udržiavať výšku svojich marží. Môžu byť tiež vyzvaní v prípade potreby k úhrade marže, ktorých nesplnenie môže viesť k uzavretiu pozície bez predchádzajúceho upozornenia a so stratou.

Náklady na dlhodobé držanie pozície

Napriek tomu, že sa na trhu CFD obvykle snažíme zarobiť na krátkodobých výkyvoch ceny zlata, niektorí obchodníci sa môžu rozhodnúť držať svoje pozície dlhšiu dobu. V takom prípade môžu brokeri za udržanie pozícií uplatňovať sadzby za rollover, ktoré sa niekedy môžu značne predražiť.

Je dôležité vyhodnotiť skutočné náklady na držanie pozície predtým, ako tak urobíte, pretože výsledky nemusia zaručiť oprávnenosť výdavkov.

Ako začať obchodovať CFD na zlato online

Pokiaľ chcete začať obchodovať CFD online, musíte pochopiť, ako sa na trhu pohybovať. Obchodovanie na komplexnom trhu CFD môže chvíľu trvať, než ho pochopíte, ale tu je niekoľko krokov, ktoré Vám pomôžu začať.

Porozumenie trhu

Urobte si čas na zoznámenie sa s trhom CFD na zlato, vrátane rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú trh a hodnotu zlata, a tiež so základmi potrebnými na prijímanie informovaných rozhodnutí. To zahŕňa spôsob analýzy trhu, dopyt po zlate aj bežné chyby, ktorých je potrebné sa vyvarovať.

Vytvorenie plánu

Ako sa hovorí, „neplánovať znamená plánovať neúspech”. Pevný plán je pri obchodovaní CFD na zlato veľmi dôležitý. Váš plán by mal zahŕňať vaše obchodné ciele, toleranciu k riziku, preferovanú metódu analýzy, obchodnú stratégiu aj nástroje na riadenie rizík a financií.

Metóda analýzy

Existujú dve hlavné metódy analýzy ceny zlata – technická a fundamentálna analýza.

Fundamentálna analýza zahŕňa štúdium makroekonomických údajov a nálady na trhu s cieľom predpovedať cenové pohyby. Obchodníci analyzujú ekonomické faktory, ako je inflácia, politická neistota a záporné reálne úrokové sadzby, aby mohli robiť informované rozhodnutia o trhu.

Technická analýza naproti tomu zahŕňa štúdium minulých cenových pohybov a vzorcov s cieľom predpovedať budúce pohyby a trendy. Na to je možné využiť cenové analýzy, grafické vzorce a technické obchodné indikátory. Vyberte si metódu analýzy, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu obchodnému štýlu a preferenciám, alebo zvážte kombináciu oboch.

Riadenie rizík a peňazí

Akonáhle si určíte vstupné a výstupné úrovne, je dôležité mať zavedené pravidlá pre riadenie rizík a peňazí. Tá by mala zahŕňať výšku kapitálu, ktorý budete riskovať na jeden obchod, maximálnu stratu, ktorú ste ochotní utrpieť, a pomer rizika a výnosu, aby ste zaistili vyvážené investičné portfólio. Naplánujte si, ako minimalizovať riziko pomocou stop-loss a limitných príkazov, aby ste sa vyhli veľkým stratám, najmä v obdobiach vysokej volatility.

Dôležité je tiež dodržiavať svoj plán, pretože disciplína je kľúčovým prvkom pre trvalo ziskové obchodovanie.

Výber spoľahlivého brokera

Výber spoľahlivého brokera je pre dosiahnutie vašich obchodných cieľov zásadný. Určite hľadajte brokera, ktorý ponúka kvalitné služby a podporu. Pri výbere brokera zvážte nasledujúce skutočnosti.

Regulácia: Vyberte si regulovaného brokera, aby ste mali istotu, že Vaše finančné prostriedky sú v bezpečí a Vaše osobné aj finančné údaje sú chránené.

Vyberte si regulovaného brokera, aby ste mali istotu, že Vaše finančné prostriedky sú v bezpečí a Vaše osobné aj finančné údaje sú chránené. Obchodné náklady: Hľadajte brokera, ktorý ponúka konkurencieschopné poplatky a veľmi úzke spready bez obmedzenia kvality.

Hľadajte brokera, ktorý ponúka konkurencieschopné poplatky a veľmi úzke spready bez obmedzenia kvality. Voľba obchodnej platformy: Vyberte si brokera s ponukou spoľahlivých obchodných platforiem a nástrojov, ktoré Vám spríjemnia obchodovanie.

Vyberte si brokera s ponukou spoľahlivých obchodných platforiem a nástrojov, ktoré Vám spríjemnia obchodovanie. Požiadavky na maržu a pákový efekt: Vyberte si brokera s takými požiadavkami na vklad a pákový efekt, ktoré zodpovedajú Vašim obchodným schopnostiam a cieľom.

Vyberte si brokera s takými požiadavkami na vklad a pákový efekt, ktoré zodpovedajú Vašim obchodným schopnostiam a cieľom. Zákaznícka podpora: Hľadajte brokera s pohotovou a efektívnou zákazníckou podporou, ktorá vám pomôže rýchlo a efektívne riešiť problémy.

Investície do zlata prostredníctvom ETF

Burzovo obchodované fondy so zlatom sa stali v dnešnej dobe veľmi populárne, pretože ponúkajú zaujímavú alternatívu, ako získať zlato. Niektorí tvrdia, že nákup ETF na zlato môže byť tým najlepším spôsobom investovania do zlata pre začiatočníkov alebo pre ľudí, ktorí chcú zlato kúpiť ako dlhodobejšiu investíciu, pretože konštrukcia ETF je ľahko pochopiteľná. Sú tiež výbornou voľbou aj pre tých, ktorí chcú obchodovať so zlatom online.

Je to jednoduché, pretože ETF sa chovajú ako jednotlivé akcie a obchodujú sa na burze. Ako to teda funguje? Investori v skutočnosti nevlastnia fyzické zlato, ale napriek tomu získavajú expozíciu voči tejto komodite, pretože väčšina štandardných ETF (vanilla ETF) drží určitý počet zlatých tehál na každú vydanú akciu ETF. V dôsledku toho ETF sledujú hodnotu zlata a akákoľvek zmena jeho ceny sa odráža v trhovej cene ETF.

Ako sa teda ETF na zlato nakupujú? Je to veľmi jednoduché, pretože ETF sa správajú rovnako ako jednotlivé akcie a obchodujú sa na burze. To znamená, že investori v skutočnosti nevlastnia fyzické zlato, ale stále získavajú expozíciu voči tejto komodite, pretože väčšina štandardných ETF (vanilla ETF) drží určitý počet zlatých tehál na každú vydanú akciu ETF. V dôsledku toho ETF sledujú hodnotu zlata a akákoľvek zmena jeho ceny sa odráža v trhovej cene ETF.

Investovanie do ETF je u XTB s nulovými poplatkami, ponuku ETF môžete vidieť tu: https://www.xtb.com/sk/etf

Čo sú ETF na zlato?

ETF na zlato sa podobajú podielovým fondom a obchodujú sa na burzách cenných papierov. Rovnako ako u akciového podielového fondu zhromažďuje spoločnosť spravujúca aktíva (AMC) peniaze od investorov, ktorí ich investujú do akcií. Pri ETF obchodujúcich na zlato je však podkladovým aktívom čisté zlato. AMC potom investorom prideľuje podielové jednotky, s ktorými je možné obchodovať na burze. Cena ETF je korelovaná s cenou podkladového zlata, čo zvyšuje flexibilitu investície do fyzického zlata.

Ako fungujú ETF na zlato

Každá jednotka ETF na zlato predstavuje jeden gram zlata s rýdzosťou 99,5 %. Toto zlato je uložené v trezoroch depozitárskych bánk a jeho hodnota určuje cenu jednotky. Ak napríklad AMC pridelí každej jednotke hodnotu jedného gramu zlata, bude cena každej jednotky približne rovnaká ako cena jedného gramu zlata.

Výhody investovania do ETF na zlato

Obchodovanie s ETF na zlato má niekoľko výhod, vrátane:

Žiadne cenové rozdiely: Na rozdiel od alokovaného zlata, ktoré sa na rôznych miestach predáva za rôzne ceny, ETF nakupuje a predáva zlato za rovnakú cenu.

Na rozdiel od alokovaného zlata, ktoré sa na rôznych miestach predáva za rôzne ceny, ETF nakupuje a predáva zlato za rovnakú cenu. Čistota zlata: Štandardom je 99,5% rýdzosť. Na trhu s fyzickým zlatom chýba transparentnosť, ktorá by vytvárala dôveru v rýdzosť.

Štandardom je 99,5% rýdzosť. Na trhu s fyzickým zlatom chýba transparentnosť, ktorá by vytvárala dôveru v rýdzosť. Likvidita: ETF sú kótované a obchodované na uznávaných burzách, čo zaisťuje pohodlie a likviditu.

ETF sú kótované a obchodované na uznávaných burzách, čo zaisťuje pohodlie a likviditu. Nemusíte sa báť krádeže: Zlato uložené v podobe demat zaisťuje bezpečnosť investície a zbavuje investorov obáv spojených s fyzickým zlatom. Rovnako ušetríte na poplatkoch za úschovu.

Zlato uložené v podobe demat zaisťuje bezpečnosť investície a zbavuje investorov obáv spojených s fyzickým zlatom. Rovnako ušetríte na poplatkoch za úschovu. Žiadne vstupné a výstupné náklady: ETF na zlato si neúčtujú žiadne vstupné ani výstupné náklady, pretože sú obchodované na burze.

ETF na zlato si neúčtujú žiadne vstupné ani výstupné náklady, pretože sú obchodované na burze. Žiadne náklady na nepriame zdanenie: Transakcie ETF sú oslobodené od nepriamych daní, ako je GST vo výške 3 % z nákupnej a predajnej hodnoty, ktoré sa účtujú na hmotné zlaté aktíva.

Spôsoby investovania do ETF na zlato

Do ETF na zlato je možné investovať dvoma spôsobmi. Jedným z nich je priama cesta, kedy investori nakupujú podielové jednotky ETF a môžu ukladať svoje akcie a cenné papiere v elektronickej podobe pomocou dematerializovaného účtu, ktorý sa tiež označuje ako dematerializovaný účet otvorený prostredníctvom brokera. Tento účet umožňuje jednotlivcom pohodlne sledovať všetky svoje investície na jednom mieste, vrátane akcií, burzovo obchodovaných fondov, dlhopisov a podielových fondov.

Druhou možnosťou je nepriama cesta, kedy investori investujú do zlatých fondov, ktoré nepriamo investujú do ETF.

ETF v porovnaní s ostatnými investičnými produktmi

Porovnanie ETF s fyzickou investíciou do zlata nie je jednoduché, pretože hmotné aktívum slúži ako na výrobu šperkov, tak na investovanie. Fyzická investícia do zlata má rôzne nákupné a predajné kurzy, čo pri ETF neplatí. Tradičné výhody využitia fyzického zlata však historicky prevyšujú výhody toho digitálneho. Investori preto musia pred voľbou medzi oboma možnosťami pochopiť požiadavky na výnos a účel investície.

Akcie na zlato

Namiesto nákupu fyzického zlata, je ďalšou možnosťou nákup akcií spoločností produkujúcich zlato. V tomto prípade investori investujú do zlata tým, že získajú nepriamu expozíciu na trh so zlatom, pretože výrobcovia, ktorí zlato predávajú, sú silne závislí na trhovej cene zlata. Vyhliadky týchto firiem sú obvykle priaznivé, pretože keď cena zlata prudko stúpa, očakáva sa, že aj tržby a zisky ťažiarov zlata budú stúpať. Preto existuje významná pozitívna korelácia medzi cenami zlata a niektorými akciami ťažiarov zlata.

Je potrebné zdôrazniť, že spoločnosti ťažiace zlato môžu tiež vyplácať dividendy, čo je obrovská výhoda v porovnaní s priamou investíciou do drahých kovov. Tento faktor môže byť rozhodujúci najmä pre dlhodobých dividendových investorov a znamená, že v niektorých prípadoch môže byť nákup akcií zlatých spoločností dokonca lepším nápadom ako tradičný spôsob investovania do zlata – nákup drahého kovu. Kľúčovým aspektom dividendového investovania sme sa venovali v našom článku: Investovanie do dividendových akcií.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Akcie zlatých spoločností sú pozitívne korelované s cenami zlata, čo znamená, že akcie ťažiarov zlata rastú spolu s rastom cien zlata. Na druhú stranu majú akcie ťažiarov zlata tendenciu klesať, keď cena zlata klesá. Spoločnosť Barrick Gold Corp (GOLD.US) možno nájsť medzi najväčšími producentmi zlata na svete. Zdroj: xStation5

Najlepší čas na obchodovanie zlata

Mnoho účastníkov trhu si kladie otázku, kedy je najlepšie do zlata investovať. Hovorí sa, že zlato sa dá označiť za „bezpečný prístav“. To znamená, že je považované za relatívne bezpečné aktívum aj v ťažkých dobách, ako sú finančná kríza alebo recesia. Nie je náhoda, že centrálne banky držia zlato ako rezervné aktívum, pretože sa všeobecne očakáva, že zlato si zachová svoju hodnotu. Takéto uvažovanie ovplyvňuje aj rozhodovanie drobných investorov, a preto sa expozícia voči zlatu môže často objaviť v portfóliách investorov.

Okrem toho sa tento drahý kov môže stať obzvlášť obľúbeným v období vysokej inflácie. Vzhľadom na to, že rastúca inflácia obvykle vyvoláva v ľuďoch obavy z poklesu hodnoty ich peňazí, očakáva sa, že zlato bude slúžiť ako poistka proti inflácii. Aj keď vzťah medzi cenou zlata a infláciou nie je tak výrazný ako predtým, nákup zlata môže byť v krajinách s relatívne vysokou infláciou stále rozumným krokom.

Zlato je tiež považované za triedu aktív, ktorá môže investorom pomôcť vytvoriť vyvážené portfólio. Táto myšlienka môže byť lákavá najmä pre investorov, ktorí sa vyhýbajú riziku, pretože diverzifikácia portfólia môže znížiť riziko a volatilitu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Po globálnej finančnej kríze sa veľmi zreteľne prejavila negatívna korelácia medzi cenami zlata a výnosmi amerických desaťročných štátnych dlhopisov. Rastúce americké výnosy preto obvykle vedú k poklesu cien zlata. Zdroj: fred.stlouisfed.org

Obchodné hodiny zlata

Prebrali sme niekoľko aspektov nákupu zlata. Ako je to s obchodnými hodinami? Pre dlhodobých investorov, ktorí majú časový horizont niekoľko rokov, by toto nemalo byť príliš dôležité.

Všeobecne existujú dve hlavné denné doby – otvorenie európskych trhov a otvorenie amerických trhov. Európska špička nastáva okolo ôsmej hodiny rannej GMT (9 hodín stredoeurópskeho času). Najväčšia aktivita na trhu so zlatom však obvykle nastáva po otvorení amerických trhov – podľa niektorých odhadov môže byť táto špička dokonca dvakrát väčšia ako tá európska. Zvýšená volatilita trvá približne od 13 hodín GMT (14 hodín SEČ) do približne 16 hodín GMT (17 hodín SEČ). Toto časové obdobie možno považovať za najlepšiu dobu pre obchodovanie so zlatom.