Ceny zlata dosahují nového rekordu uprostřed ekonomické a geopolitické nejistoty

Futures na zlato vzrostly na nové historické maximum 2 973,40 USD za trojskou unci, přičemž během seance se obchodovaly za 2 955,40 USD za unci (+0,7 %). Tento růst je způsoben rostoucí poptávkou po bezpečných aktivech v době zvyšující se ekonomické a geopolitické nejistoty. Investoři hledají ochranu před možnými riziky vyplývajícími z celní politiky prezidenta Trumpa a obnovených obchodních konfliktů.

Geopolitické napětí podporuje poptávku po bezpečných aktivech

Napětí na trzích vyvolala Trumpova kritika ukrajinského prezidenta Zelenského a prohlášení, že Ukrajina nese odpovědnost za ruskou invazi. Tyto výroky zhoršily vztahy mezi USA a Evropou a podpořily růst cen zlata. Kromě toho se objevily zprávy o nedostatku zlata v Londýně, přičemž fyzické zlato je údajně letecky přepravováno do USA, aby se předešlo možným americkým clům, což dále posiluje ceny.

Slabší dolar a očekávání poklesu úrokových sazeb

Oslabený americký dolar po růstu japonského jenu rovněž přispěl k růstu cen zlata. Historicky mají zlato a dolar inverzní vztah – když dolar oslabuje, zlato je pro investory atraktivnější. Navíc se očekává, že Federální rezervní systém (Fed) by mohl v tomto roce snížit úrokové sazby, což by mohlo zvýšit poptávku po zlatě, protože nižší sazby snižují náklady na držení neúročených aktiv, jako je právě zlato.

Výhled: Další růst cen zlata je pravděpodobný

Zlato od začátku roku získalo téměř 12 %, čímž překonalo očekávání některých analytiků. MUFG ponechává svůj roční cíl ceny zlata na 3 080 USD za unci, ale upozorňuje, že existuje značný prostor pro další růst, pokud bude ekonomická nejistota přetrvávat nebo pokud se USA rozhodnou k dalšímu zvýšení cel. Pokud by agresivní tarifní politika zvýšila inflační rizika, zlato by mohlo sloužit jako ochrana proti znehodnocení měny. I v méně dramatickém scénáři by zlato těžilo z klesajících výnosů státních dluhopisů a očekávání měnového uvolňování ze strany centrálních bank.

Vzhledem k rostoucím geopolitickým rizikům, obavám z obchodních válek a oslabujícímu dolaru zůstává zlato klíčovým aktivem pro investory hledající stabilitu v nejistých časech.

Graf zobrazuje cenový vývoj zlata (GOLD CFD) v hodinovém časovém rámci, kde se cena aktuálně pohybuje na 2942,60 USD za trojskou unci. Zlato dlouhodobě roste díky zvýšené poptávce po bezpečných aktivech, geopolitickým rizikům a očekávanému uvolňování měnové politiky. Exponenciální klouzavý průměr (EMA 50) – šedá linka je na úrovni 2931,99 USD, což potvrzuje krátkodobý býčí trend, zatímco jednoduchý klouzavý průměr (SMA 100) – modrá linka na 2921,08 USD poskytuje dlouhodobější podporu. Index relativní síly (RSI) – bílá křivka se nachází na 52,7, což naznačuje neutrální tržní sentiment s možností pokračování růstu. Zdroj: xStation5