Čína nabádá banky k omezení expozice vůči americkým dluhopisům

Čínské banky byly vyzvány k omezení expozice vůči US Treasuries kvůli riziku a volatilitě.
Státní rezervy Číny nejsou opatřením dotčeny a nebyly stanoveny konkrétní cíle.
Trh reagoval růstem výnosů dluhopisů a mírným oslabením dolaru.
Krok zapadá do globálního trendu diverzifikace, nikoli do přímé „dedolarizace“.
Čínské regulační orgány v posledních týdnech vyzvaly velké domácí banky, aby omezily nákupy amerických státních dluhopisů a snížily nadměrnou expozici, pokud ji již mají. Důvodem jsou obavy z koncentračního rizika a zvýšené tržní volatility, nikoli zpochybnění úvěrové spolehlivosti USA. Pokyn se nevztahuje na státní rezervy Číny a nebyl stanoven žádný konkrétní cíl ani časový harmonogram.
Tento krok odráží širší globální debatu o bezpečném přístavu amerického dluhu a atraktivitě dolaru. Na zprávu reagoval trh poklesem cen amerických dluhopisů – výnosy napříč splatnostmi vzrostly a dolar mírně oslabil. Výnos desetiletých Treasuries se posunul k 4,25 %, zatímco třicetileté papíry vzrostly k 4,87 %. Bloomberg Dollar Spot Index oslabil přibližně o 0,2 %.
Podle dostupných dat držely čínské banky k loňskému září zhruba 298 mld. USD v dolarových dluhopisech, přičemž není jasné, jaký podíl tvořily přímo americké státní dluhopisy. Celkové čínské držby Treasuries dlouhodobě klesají – z vrcholu 1,32 bil. USD v roce 2013 na zhruba 682,6 mld. USD, což je nejnižší úroveň od roku 2008. Čína přesto zůstává třetím největším zahraničním držitelem po Japonsku a Velké Británii.
Regulátoři zdůrazňují, že jde primárně o diverzifikaci rizik, nikoli o geopolitický signál. Tento přístup zapadá do širšího trendu, kdy některé země (např. Indie či Brazílie) snižují expozici vůči americkému dluhopisovému trhu a investoři více zvažují alternativy, včetně zlata. Analytici upozorňují, že krátkodobá volatilita může zůstat zvýšená, zatímco dlouhodobě se může prohlubovat tlak na postupnou diverzifikaci mimo dolarová aktiva.
