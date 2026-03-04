Írán: Přehled situace a výhled

Současná situace:
- Situativní kontext, povaha použitých prostředků, vlastní reakce Íránu i řada událostí před úderem na Írán i během něj podporují tezi, že primárním cílem americko-izraelské operace je změna režimu v Íránu.
- Nábožensky fundamentalistická vláda Íránu se nikdy nevzdá ambice získat jaderné zbraně, k níž se v posledních letech soustavně přibližovala navzdory opakovaným útokům na svou infrastrukturu.
- Vzhledem k prohlubujícímu se ekonomickému a finančnímu kolapsu Íránu – dále posílenému další vlnou protestů – se Spojené státy pokusily eliminovat Islámskou republiku Írán jako státní entitu.
- Přípravy kampaně, včetně rozmístění mimo jiné úderných svazů letadlových lodí a stovek bojových letounů (včetně specializovaných platforem), stejně jako objem zásob munice přepravených mezi prosincem a únorem, naznačují, že zamýšlená délka operace je přibližně 4–12 týdnů.
- Zásoby balistických střel Íránu jsou omezené, zhruba na několik stovek kusů. Režim není schopen udržet současný rozsah úderů, ale i po vyčerpání stávajících zásob dokáže část těchto schopností pomalu a postupně obnovovat. Mnohá zařízení na výrobu prostředků pro vzdušné údery jsou podzemní nebo skrytá. V roce 2025 Rusko a Čína dodaly tisíce tun chemických prefabrikátů používaných k výrobě paliv a výbušnin a mohou v omezeném rozsahu pokračovat, včetně trasy přes Kaspické moře.
- Schopnost Íránu provádět odvetné údery balistickými střelami se zřejmě zhoršuje rychleji, než předpokládaly i optimistické odhady nakloněné USA. Schopnost Íránu zasahovat balistickými střelami by měla do 14 dnů od začátku operace klesnout téměř na nulu; vzhledem k povaze íránských sil je však obtížné hrozbu odstranit s naprostou jistotou.
Zdroj: ISW
- Vzor výběru cílů íránskými silami naznačuje, že v souladu s prohlášeními USA byla významná část vedení Islámské republiky eliminována nebo odříznuta od velitelských struktur. Údery jsou vedeny nepromyšleně a chaoticky; vyvolávají veřejnou úzkost a logistické narušení, jejich materiální a vojenský dopad však zůstává zanedbatelný.
Zdroj: ISW
- Velitelská struktura Íránu přešla do „autonomního“ režimu, kdy místní velitelé zbavení řetězce velení rozhodují o cílech i provedení. To dále snižuje schopnost Íránu jednat efektivně a zároveň zvyšuje riziko nepředvídané eskalace mimo region.
- Írán má významné zásoby dronů typu „Shahed“, potenciálně v rozmezí od několika stovek po několik tisíc kusů. Tyto zásoby umožňují po několik měsíců útočit na velké, stacionární/pomalu se pohybující a zranitelné cíle v Perském zálivu a jejich výroba je řádově jednodušší než výroba balistických střel.
- Zároveň je třeba poznamenat, že Spojené státy, Izrael a státy Perského zálivu rychle vyčerpávají zásoby protivzdušných/záchytných střel. Pokud USA nezmění způsob vedení operací nebo nezvýší pořizování prostředků PVO, mohou se zásoby vyspělé protiletecké munice v regionu dostat na kritickou úroveň zhruba po 20–30 dnech bojů. To by pravděpodobně vedlo k prolomení protivzdušné obrany, která nyní zachycuje asi 90 % střel a dronů vypouštěných z Íránu.
- Na základě satelitních snímků a materiálů zveřejněných Pentagonem vše nasvědčuje tomu, že íránské námořnictvo přestalo existovat. Írán také přišel o většinu, ne-li o celé letectvo.
Předpokládaný (další) průběh operace:
- Vzhledem k deklarovanému záměru, operačnímu kontextu a profilu je základním scénářem pravděpodobně pokus o změnu režimu v Íránu, který se bude opírat především o úsilí místního obyvatelstva.
- Americko-izraelské údery, kromě vojenských cílů a prvků jaderného programu, vykazují koncentraci na představitele Islámské republiky a na represivní aparát režimu. Zdá se, že USA chtějí připravit íránskou vládu o schopnost prosazovat sílu na vlastním území a dále potlačovat protesty. Všechny dostupné informace naznačují, že USA a Izrael omezují útoky na civilní cíle a infrastrukturu na operačně nezbytné minimum, což naznačuje, že válka má být relativně krátká a/nebo má zabránit znepřátelení civilního obyvatelstva.
- Vzhledem k velkému počtu stealth letounů určených k utajenému průniku a k četným a závažným sabotážím uvnitř Íránu mnoho týdnů před invazí to naznačuje, že USA nyní mají v Íránu síť operátorů na zemi, kteří mohou koordinovaně posilovat a podporovat protesty v klíčových časech a lokalitách. Protestující, podporovaní personálem speciálních operací, mohou být schopni obsadit kritická zařízení a městská centra, což povede ke kolapsu schopnosti íránského státu vést organizovanou obranu a udržet se u moci.
- Íránci tradičně slaví Nový rok 20. března pod názvem „Nowruz“. Historicky tento den sloužil také jako záminka pro shromáždění a eskalaci protestů a demonstrací. Připadá na den po konci „Ramadánu“, období náboženského půstu muslimů. Po konci půstu a s příchodem Nowruzu lze očekávat zesílení protestů, které íránská vláda nakonec nebude schopna potlačit, což povede ke svržení Islámské republiky. V závěrečné fázi takového scénáře je možná omezená pozemní invaze/okupace, například v Chúzestánu nebo v okolí Bandar Abbásu.
- Etnické složení Íránu je rovněž významné a není homogenní. Západní Írán, kde se koncentrovaly protesty posledních let, obývají mimo jiné Kurdové, Lurové a Ázerové. Na severu země je velká koncentrace Mazandaranců a Turkmenů. Jihovýchodní část u hranice s Pákistánem obývají Balúčové. Všechny tyto skupiny mají historii povstání proti autoritě Teheránu a USA – už v raných fázích operace – vyjádřily ochotu tyto populace využít proti centrální vládě Íránu.
- Největší neznámou zůstává, kdo by Ajatolláhy nahradil. Íránská opozice je rozdělená, špatně organizovaná a politicky slabá. Externí postavy, jako je Rezá Pahlaví, mohou čelit vážným výzvám ohledně legitimity svého mandátu řídit zemi, což je v současnosti obtížné vyhodnotit kvůli extrémní izolaci, do níž Írán vstoupil po začátku protestů v prosinci 2025.
Zdroj: ISW
Zdroj: Bloomberg Finance L.P
Existuje také scénář podobný Venezuele, jehož pravděpodobnost je v současnosti významná, byť nižší než u aktuálního „základního“ scénáře svržení režimu. Po eliminaci konzervativních vojenských a politických aktérů by mohla být možná určitá forma urovnání po vzoru Venezuely, kdy režim zůstane u moci, ale bude donucen k zásadním ústupkům. V tuto chvíli jsou šance omezené: moc je skutečně rozptýlená, Írán je mnohem větší a relativně silnější a velká část rozhodujících aktérů v Íránu zůstává vůči USA extrémně nepřátelská. Možnou roli by mohly sehrát vojenské osobnosti mimo IRGC nebo skupiny soustředěné kolem prezidenta či parlamentu.
Vnější intervence:
- Je velmi pravděpodobné, že se do operace zapojí francouzské a britské síly. Obě země mají expediční síly schopné projekce síly v regionu. Evropské státy mají životní zájem co nejrychleji znovu otevřít Hormuzský průliv.
- Pokud se na západě Íránu rozhoří kurdské povstání, je možná omezená angažovanost Turecka, nebo dokonce Sýrie.
- Írán zůstává izolovaný; podpora Ruska a Číny je převážně deklaratorní; a íránské proxy síly v regionu byly z velké části neutralizovány ještě před eskalací bojů. Hrozba ze strany Húsíů v Jemenu stále existuje, ale nyní je okrajová.
Tržní perspektiva:
- Perský záliv je mimořádně důležitý nejen kvůli ropě a plynu, ale také kvůli rafinovaným uhlovodíkovým produktům a hliníku. V Hormuzském průlivu tvoří hutě a rafinerie zhruba 6–8 % globálního trhu s hliníkem, který je kritický pro automobilový a letecký průmysl, zejména v Evropě.
- Letecký průmysl dále poškozuje fakt, že významná část leteckého paliva se vyráběla v oblasti průlivu, a nedostatky se začaly rychle objevovat v Evropě a Asii.
- Inflace může zasáhnout Evropu i USA „nepřímým“ kanálem. I když Evropa zvládne šok v dodávkách energií, nedostatky v Asii zvýší ceny surovin a průmyslového zboží dováženého do Evropy.
- Narušení toků ropy, plynu a hliníku přes průliv by mělo zcela nebo částečně…
