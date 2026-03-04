US OPEN: Wall Street podporují silná data a měnící se sentiment

Wall Street ve středu otevřela v optimistické náladě. Futures na americké indexy rostly výrazně už před otevřením trhu. Hlavním katalyzátorem býčího sentimentu byla překvapivě odolná zpráva ISM ze sektoru služeb, která zastínila přetrvávající obavy z eskalace konfliktu na Blízkém východě. Zároveň komoditní trhy vykázaly zvýšenou volatilitu: ropa WTI se stáhla směrem k 74 USD za barel, protože investoři jsou stále více přesvědčeni, že válka v Íránu může být kratší, než se původně obávalo.
Technická analýza US500: Vymazávání včerejšího poklesu
Index S&P 500 po zveřejnění ISM výrazně posílil. Data ukázala nejrychlejší expanzi americké ekonomiky služeb od poloviny roku 2022. Z technického pohledu se trh snaží setřást dvoudenní výprodej, který vyvolalo zahájení americko-izraelských leteckých úderů proti Íránu.
US500 se aktuálně obchoduje zhruba o 1 % výše a odráží se od podpory poblíž 50,0 Fibonacciho retracementu poslední růstové vlny. Navzdory oživení index zůstává v klesajícím trendovém kanálu. Uzavření v pásmu 6890–6900 by vytvořilo technický základ pro testování horní hrany tohoto kanálu ještě během tohoto týdne. Širší směr Wall Street však nadále závisí na vývoji na Blízkém východě a na ropném trhu, kde by případné nové cenové skoky mohly tlumit očekávání dalších snížení úrokových sazeb.
Energetický sektor: Ve stínu války a rostoucích zásob
Navzdory převládajícímu optimismu na širším trhu čelí energetický sektor výrazné nejistotě. Zatímco geopolitické napětí obvykle ceny podporuje, kombinace možné deeskalace a dat ukazujících další růst amerických zásob ropy vytváří tlak na valuace těžařů.
- Ropa: Ceny WTI kolísají kolem 74 USD a jsou citlivé na signály, že délka konfliktu může být omezenější, než se dříve čekalo.
- Ropní giganti: Exxon Mobil dnes klesl o 1,6 % po silné rally na přelomu února a začátku března. Chevron odepsal 1,7 %, přesto si drží letošní zisk téměř 22 %.
- Chemie: Dow Inc. (+3 %) a LyondellBasell (+4,55 %) posílily po zvýšení doporučení ze strany analytiků, kteří poukazují na možnou expanzi marží a napjatější nabídku v důsledku konfliktu v Íránu.
Kryptoměny: Trumpem tažená rally „digitálního zlata“ Sektor digitálních aktiv dnes patřil k nejsilnějším na trhu. Bitcoin překonal hranici 73 000 USD a více než smazal ztráty od vypuknutí bojů.
- Politická podpora: Akcie navázané na kryptoměny vyskočily poté, co prezident Donald Trump veřejně podpořil Clarity Act – návrh zákona o tržní struktuře pro odvětví – a kritizoval tradiční banky za to, že brzdí inovace v segmentu stablecoinů.
- Coinbase (COIN): Akcie burzy vzrostly o více než 14 % na pozadí zpráv o soukromé schůzce mezi generálním ředitelem společnosti a prezidentem Trumpem.
- Další hráči: MicroStrategy (MSTR) přidala více než 11 %, zatímco Circle (CRCL) vzrostla téměř o 3,5 % a vezla se na vlně optimismu, když Bitcoin znovu obnovil růstový trend.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.