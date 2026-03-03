ECB varuje: Stablecoiny mohou ohrozit měnovou suverenitu eurozóny 💶

-
ECB varuje před riziky stablecoinů pro banky i měnovou suverenitu.
-
Hrozí odliv vkladů a slabší přenos úrokových sazeb do ekonomiky.
-
Největší riziko představují stablecoiny navázané na americký dolar.
-
Řešením mohou být regulované eurové stablecoiny.
-
Evropská centrální banka ve své pracovní studii upozorňuje, že masivní rozšíření stablecoinů by mohlo představovat významné riziko pro bankovní sektor eurozóny i pro samotnou měnovou suverenitu ECB. Obzvlášť problematické by byly stablecoiny navázané na cizí měny, zejména americký dolar.
Odliv vkladů a slabší přenos měnové politiky
Podle studie by rychlý růst stablecoinů mohl vést k přesunu prostředků z tradičních bankovních vkladů do digitálních aktiv. To by:
-
Omezilo schopnost bank poskytovat úvěry
-
Zvýšilo nejistotu v přenosu změn úrokových sazeb do reálné ekonomiky
-
Oslabilo efektivitu měnové politiky ECB
Pokud by navíc trh ovládly stablecoiny denominované mimo euro, dopady by byly ještě výraznější.
Riziko „dolarizace“ Evropy?
Obavy sílí i kvůli podpoře kryptoměn ze strany americké administrativy. Silnější postavení dolarových stablecoinů v Evropě by mohlo znamenat faktické „importování“ měnových podmínek ze zahraničí.
Studie upozorňuje, že kolísání poptávky po stablecoinech navázaných na cizí měnu by mohlo do eurozóny přenášet externí měnové a finanční šoky, a to nezávisle na domácí politice ECB. Banky by se navíc mohly více spoléhat na velkoobchodní financování v cizí měně, což zvyšuje systémové riziko.
Evropská reakce: Eurové stablecoiny
Někteří evropští bankéři proto prosazují vývoj stablecoinů navázaných na euro pro platební účely. Na jejich přípravě již pracují vybrané bankovní domy, které chtějí nabídnout regulovanou alternativu k dolarovým digitálním aktivům.
Debata tak směřuje k otázce, zda Evropa dokáže vytvořit vlastní digitální infrastrukturu dříve, než se na jejím trhu prosadí zahraniční řešení.
