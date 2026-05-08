Cloudflare: silné výsledky, slabý výhled a bolestivá reakce trhu

Cloudflare zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí 2026, které byly z finančního pohledu velmi silné, zároveň je ale zastínila prudká reakce trhu na změny ve strategii a ve výhledu.
Společnost dosáhla tržeb přibližně 639,8 milionu USD, což představuje meziroční růst o 34 % a jasné překonání očekávání analytiků. Upravený zisk také dopadl nad odhady na úrovni přibližně 0,25 USD na akcii, spolu s provozním ziskem kolem 73 milionů USD. Cloudflare zároveň vykázal solidní cash flow, když vygeneroval přibližně 84 milionů USD volného cash flow, což potvrzuje, že byznys zůstává silně hotovostně generativní i navzdory pokračujícím vysokým investicím.
Na provozní úrovni byl patrný určitý tlak na marže. Hrubá marže klesla přibližně na 72,8 %, hlavně kvůli vyšším infrastrukturním nákladům a rostoucímu podílu provozu a služeb spojených s novými workloady, včetně AI. Zároveň si společnost udržela silné tempo růstu zákazníků, zejména u velkých podnikových kontraktů, kde dál rychle roste jak počet klientů, tak hodnota smluv.
Skutečný zlom v sentimentu ale přišel kvůli výhledu na příští čtvrtletí a zásadnímu rozhodnutí o restrukturalizaci pracovní síly. Cloudflare oznámil snížení počtu zaměstnanců přibližně o 20 %, tedy o více než 1 100 lidí, přičemž tento krok vysvětlil jako součást přechodu k provoznímu modelu založenému na AI a vysoké automatizaci. Společnost tento směr popisuje jako „AI-first“, kdy bude rostoucí podíl úkolů zajišťován agentními AI systémy místo lidské práce.
Trh reagoval smíšeně. Na jedné straně byl vidět silný růst tržeb a zlepšující se provozní ziskovost, na druhé straně ale obavy vyvolal slabší budoucí výhled a výrazné jednorázové restrukturalizační náklady v řádu desítek milionů dolarů. Investoři se proto více soustředili na budoucí směřování než na současnou výkonnost.
Celkově byla reakce trhu velmi negativní, protože silné aktuální výsledky převážil opatrnější výhled a rozsáhlá iniciativa na restrukturalizaci nákladů. Akcie během krátké doby klesly až přibližně o 20 %. Investoři začali Cloudflare stále více vnímat jako firmu, která přechází z fáze vysokého růstu do etapy přestavby obchodního modelu, kde dostávají efektivita a ziskovost přednost před samotnou expanzí.
Zdroj: xStation5
