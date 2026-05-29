Akcie Gap a American Eagle prudce klesají 📉

- Akcie Gap v premarketu klesly o 15 %, American Eagle o 10 %.
- Gap snížil celoroční výhled tržeb kvůli slabší poptávce, zejména u značky Old Navy.
- American Eagle upozornil na tlak na hrubou marži v aktuálním čtvrtletí.
- Slabší poptávka po módě ukazuje, že spotřebitelé více omezují diskreční výdaje.
- Akcie Gap v premarketu klesly o 15 %, American Eagle o 10 %.
- Gap snížil celoroční výhled tržeb kvůli slabší poptávce, zejména u značky Old Navy.
- American Eagle upozornil na tlak na hrubou marži v aktuálním čtvrtletí.
- Slabší poptávka po módě ukazuje, že spotřebitelé více omezují diskreční výdaje.
Akcie módních řetězců Gap a American Eagle Outfitters v pátečním premarketu výrazně oslabily poté, co obě společnosti naznačily slabší výhled a opatrnější chování spotřebitelů. Gap klesal přibližně o 15 %, zatímco American Eagle ztrácel kolem 10 %. Vývoj ukazuje, že zákazníci v náročnějším makroekonomickém prostředí více omezují výdaje za zboží, které není nezbytné.
Hlavním problémem je slabší poptávka po oblečení a doplňcích. Americké domácnosti čelí vyšší inflaci, horší spotřebitelské náladě a rostoucímu tlaku na rozpočty. To se promítá do ochoty utrácet za sezónní módu, kde zákazníci často nákupy odkládají nebo více porovnávají cenu a hodnotu.
Gap zhoršil svůj celoroční výhled tržeb, což investoři přijali negativně. Tlak se soustředil především na značku Old Navy, která je největším bannerem skupiny. Právě zde se slabší výkon projevil u dámského sezónního oblečení, zejména v kategoriích, jako jsou šaty. Podle analytiků BTIG sice návštěvnost zůstala solidní, ale nabídka nedokázala dostatečně zaujmout z hlediska módy ani hodnoty, což se negativně projevilo v konverzi.
American Eagle sice ponechal celoroční výhled srovnatelných tržeb a provozního zisku beze změny, zároveň ale upozornil na pokles hrubé marže v aktuálním čtvrtletí. To posílilo obavy, že firma bude muset více pracovat se slevami nebo čelit slabší poptávce. Silný výkon značky Aerie nedokázal plně vykompenzovat slabost hlavní značky American Eagle, kde se nedařilo zejména dámským spodním dílům.
Na výsledky dopadlo i nepříznivé počasí a změny módních trendů. Chladnější jaro zhoršilo poptávku po některých sezónních produktech, zatímco u části sortimentu se ukázalo, že nabídka neodpovídala aktuálním preferencím zákazníků. To je u módních řetězců problém, protože neprodané sezónní zboží často vede k vyšším slevám a tlaku na marže.
American Eagle se snaží podpořit zájem mladších zákazníků silnými marketingovými kampaněmi. Firma nedávno představila druhou kampaň se Sydney Sweeney pro letní kolekci džínových šortek. Podle Barclays však vyšší marketingové výdaje pravděpodobně zůstanou i ve druhém čtvrtletí a značka může mít problém navázat na předchozí výrazné kampaně se Sydney Sweeney a Travisem Kelcem.
Z pohledu ocenění se Gap obchoduje přibližně za 10,3násobek očekávaného zisku na dalších 12 měsíců. American Eagle je oceněn na 9,7násobek, zatímco Abercrombie & Fitch se obchoduje kolem 7,43násobku. To ukazuje, že trh u módních retailerů velmi citlivě rozlišuje mezi firmami, které dokážou udržet růst, a těmi, které narážejí na slabší poptávku.
Pro investory je aktuální vývoj varováním, že segment oblečení zůstává pod tlakem. Pokud se spotřebitelská nálada nezlepší a inflace bude dál omezovat rozpočty domácností, mohou módní řetězce čelit nejen slabším tržbám, ale i vyšším slevám a nižším maržím.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (28.5.2026)
EU50 poblíž rekordních maxim: Evropské akcie podporují plošné zisky a zpětné odkupy
🚗 Je Tesla 10× bezpečnější než člověk?
Dell roste o 40 % po velmi silném reportu tržeb ⚡ Další vítěz v oblasti AI?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.