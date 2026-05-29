📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (28.5.2026)

Dollar Tree (DLTR): +17,9 % – Provozuje síť maloobchodních diskontních prodejen se zbožím každodenní spotřeby s fixními nízkými cenami.
Agilent Technologies (A): +16,9 % – Dodává měřicí přístroje, software a spotřební materiál pro laboratorní výzkum a diagnostiku.
Best Buy (BBY): +15,8 % – Působí jako maloobchodní prodejce spotřební elektroniky, výpočetní techniky, domácích spotřebičů a souvisejících servisních služeb.
Hormel Foods (HRL): +12,6 % – Zabývá se výrobou a distribucí balených potravin, trvanlivých konzerv a masných výrobků.
Axon Enterprise (AXON): +12,3 % – Vyrábí a dodává elektronické zbraně Taser, osobní kamery a cloudové systémy pro správu dat určené bezpečnostním složkám.
Robinhood (HOOD): +11,3 % – Provozuje softwarovou platformu (mobilní a webovou aplikaci) zprostředkovávající retailovým klientům obchody s akciemi, ETF a kryptoměnami.
First Solar (FSLR): +10,9 % – Zabývá se vývojem a výrobou tenkovrstvých solárních panelů pro průmyslové a komerční fotovoltaické elektrárny.
Charles River Laboratories (CRL): +10,2 % – Poskytuje laboratorní infrastrukturu a preklinické testovací služby (včetně in vivo modelů) pro farmaceutický a biotechnologický průmysl.
IQVIA Holdings (IQV): +9,3 % – Poskytuje datové, analytické a poradenské služby pro návrh a řízení klinických studií ve farmaceutickém sektoru.
Palantir Technologies (PLTR): +8,2 % – Vyvíjí softwarové platformy pro integraci a analýzu datových souborů, jejímiž klienty jsou primárně vládní agentury, zpravodajské služby a korporace.
Nejhorších 10 firem:
Synopsys Inc (SNPS): -8,61 % – Vyvíjí software pro elektronickou automatizaci návrhu, který se využívá při navrhování a testování mikročipů.
Tyson Foods Inc (TSN): -6,09 % – Působí jako jeden z největších světových producentů a zpracovatelů hovězího, vepřového a drůbežího masa.
Norfolk Southern Corp (NSC): -5,47 % – Provozuje rozsáhlou síť nákladní železniční dopravy primárně na východě Spojených států.
The Trade Desk Inc (TTD): -5,11 % – Provozuje cloudovou softwarovou platformu pro nákup a automatizovanou správu digitálních reklamních kampaní.
Lumentum Holdings Inc (LITE): -4,62 % – Vyrábí a dodává optické a fotonické komponenty pro telekomunikační sítě a průmyslové lasery.
Union Pacific Corp (UNP): -4,43 % – Zajišťuje nákladní železniční přepravu napříč západní a střední částí Spojených států.
Corning Inc (GLW): -4,15 % – Vyrábí speciální sklo, keramiku a optická vlákna pro displeje, telekomunikace a další průmyslové využití.
GE Vernova Inc (GEV): -3,48 % – Dodává technologie, zařízení a infrastrukturu pro výrobu elektrické energie, včetně plynových a větrných turbín.
Molson Coors Beverage Co (TAP): -3,10 % – Zabývá se výrobou, distribuví a prodejem piva a dalších alkoholických i nealkoholických nápojů pod globálními značkami.
Everest Group Ltd (EVEREST): -2,94 % – Poskytuje zajištění a specializované služby v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti v globálním měřítku.
