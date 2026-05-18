ČNB je připravena znovu zvýšit sazby, pokud porostou inflační rizika ⚠️

- ČNB ponechala základní sazbu na úrovni 3,5 %, ale nevylučuje její zvýšení.
- Aleš Michl zdůraznil, že banka bude tvrdě reagovat na riziko růstu jádrové inflace.
- Trhy začaly po geopolitickém napětí více sázet na možné zvýšení sazeb během příštích 12 měsíců.
- Vyšší sazby mohou pomoci tlumit inflaci, ale zároveň mohou zpomalit ekonomický růst.
Guvernér České národní banky Aleš Michl naznačil, že centrální banka je připravena znovu zvýšit úrokové sazby, pokud by globální nebo domácí rizika začala zvyšovat tlak na jádrovou inflaci. ČNB tak dává jasně najevo, že boj s inflací pro ni zůstává prioritou i v situaci, kdy by přísnější měnová politika mohla brzdit ekonomický růst.
Česká národní banka na posledním měnověpolitickém zasedání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,5 %. Podle bankovní rady jsou sazby stále mírně restriktivní, což znamená, že by měly dál tlumit poptávku v ekonomice a pomáhat udržet inflaci pod kontrolou.
Michl zdůraznil, že centrální banka nebude automaticky reagovat na prvotní dopady vyšších cen energií. Pokud by se však zdražování energií začalo přelévat do širší ekonomiky a zvyšovalo by inflaci očištěnou o tyto vlivy, ČNB je podle něj připravena jednat razantně. Guvernér uvedl, že centrální banka se nebude bát sazby zvýšit, pokud se objeví riziko zrychlení jádrové inflace.
Právě jádrová inflace je pro ČNB klíčovým ukazatelem, protože lépe ukazuje skutečné inflační tlaky v ekonomice. Michl sleduje zejména její dynamiku vyjádřenou jako tříměsíční klouzavý průměr meziroční změny. Vedle toho se zaměřuje také na vývoj peněžní zásoby a růst úvěrů, které mohou napovědět, zda se v ekonomice znovu netvoří nadměrná poptávka.
Zápis z posledního jednání bankovní rady ukázal, že ČNB vnímala domácí ekonomiku i nastavení měnové politiky jako relativně příznivé v době, kdy vypukl konflikt s Íránem. Tato výchozí pozice podle bankéřů poskytla centrální bance prostor situaci vyhodnocovat bez nutnosti unáhlené reakce.
Tržní očekávání se však v poslední době začala měnit. Zatímco dubnový průzkum centrální banky ukazoval, že většina ekonomů neočekávala změnu sazeb během jednoho roku, investoři po eskalaci napětí na Blízkém východě začali více sázet na utahování měnové politiky. Forwardové sazby nyní naznačují očekávání přibližně jednoprocentního zvýšení základní sazby během příštích 12 měsíců.
Michlův vzkaz je tak směrem k trhům poměrně jednoznačný. ČNB chce být připravena držet sazby výše a déle, pokud to bude nutné k udržení nízké inflace. Guvernér zároveň připustil, že česká ekonomika se může muset smířit s pomalejším růstem, protože úrokové sazby budou vyšší, než na jaké byla ekonomika zvyklá v minulosti.
Pro investory je tento postoj důležitý zejména kvůli dopadu na korunu, dluhopisový trh i úvěrové podmínky. Vyšší sazby mohou podporovat silnější korunu a zvyšovat atraktivitu korunových aktiv, zároveň ale mohou zdražovat financování firem i domácností. ČNB tak stojí před citlivou rovnováhou mezi ochranou cenové stability a podporou ekonomického růstu.
