Co čeká Modernu? CEO nakupuje akcie uprostřed vývoje vakcíny proti rakovině

Moderna, farmaceutický gigant známý svými průlomovými mRNA vakcínami proti COVID-19, je v současnosti v klíčové fázi přechodu, kdy se odklání od příjmů spojených s prodejem vakcín proti koronaviru. Nedávné události naznačují silné zaměření na vakcíny proti rakovině, expanzi v oblasti RSV a významný projev důvěry ze strany vedení společnosti.

Naděje na vakcínu proti rakovině rostou:

Moderna vkládá velké naděje do své personalizované vakcíny proti rakovině, vyvíjené ve spolupráci s Merck & Co. Stephen Hoge, prezident Moderny, na investorské konferenci uvedl, že společnost očekává uvedení vakcíny na trh do roku 2027. Tento ambiciózní harmonogram je podpořen slibnými výsledky z pokročilých klinických studií zaměřených na rakovinu kůže. Testy prokázaly 50% snížení rizika úmrtí nebo návratu rakoviny při použití vakcíny v kombinaci s Keytrudou od Mercku. Investoři vnímají tento produkt jako klíčový faktor, který by mohl pomoci kompenzovat očekávaný pokles prodejů vakcín proti COVID-19.

Expanze na trh RSV a výzvy:

Vakcína proti RSV, schválená minulý rok pro osoby starší 60 let, má pomalý začátek. Společnost usiluje o rozšíření schválení na osoby ve věku 18 až 59 let se zvýšeným rizikem infekce, což by mohlo zdvojnásobit tržní potenciál. Zpoždění v jednáních Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), která měla rozšíření posoudit, však posunula možné schválení na červen. Navzdory slabým počátečním prodejům Moderna nadále věří v potenciál vakcíny proti RSV.

Důvěra vedení a růst akcií:

V mimořádném kroku zakoupili generální ředitel společnosti Stephane Bancel a člen představenstva Paul Sagan významné objemy akcií. Bancel získal přibližně 5 milionů USD v akciích prostřednictvím své investiční společnosti Boston Biotech Ventures, zatímco Sagan koupil akcie v hodnotě přibližně 1 milion USD přes svěřenský fond. Jedná se o první nákup akcií Bancelem na otevřeném trhu od jeho nástupu do funkce CEO v roce 2011, což pravděpodobně přispělo k pozitivní reakci trhu. Po této zprávě akcie Moderny v ranním obchodování vzrostly o 4,5 % a během seance přidaly až 12 % oproti předchozímu dni. Tento krok je vnímán jako silný signál důvěry v budoucí směřování společnosti.

Navigace budoucnosti:

Moderna se také zabývá obavami ohledně svého kontraktu na vakcínu proti ptačí chřipce pro americkou vládu. Navzdory nejistotám Hoge zdůraznil, že společnost plánuje pokračovat v pokročilých klinických studiích a podtrhl význam připravenosti na veřejné zdravotní hrozby.

Celkově Moderna aktivně diverzifikuje své portfolio, zaměřuje se na inovativní terapie proti rakovině a rozšiřuje dosah vakcíny proti RSV. Významné nákupy akcií ze strany vedení společnosti naznačují silnou vnitřní důvěru a přispívají k pozitivnímu výhledu na trhu. Zatímco Moderna čelí výzvám na trhu RSV a přizpůsobuje se měnícím se prioritám v oblasti veřejného zdraví, zůstává klíčovým hráčem ve farmaceutickém sektoru, přičemž její mRNA technologie slibuje budoucí růst.

Pohled na výkonnost společnosti:

Stojí za zmínku, že společnost si na trhu již delší dobu nevede dobře, což samozřejmě souvisí s poklesem příjmů po pandemii COVID-19. Společnost si v posledních čtvrtletích udržovala relativně stabilní poměr P/S těsně pod hodnotou 4. Na druhou stranu však vykazuje ztráty již od začátku roku 2023. Moderna od začátku letošního roku ztratila 26 % své hodnoty, zatímco za poslední rok její akcie oslabily o 66 %. Samozřejmě, podobná situace panuje v celém farmaceutickém průmyslu. Pfizer zaznamenává ztráty na americkém trhu, ale podobný trend je patrný i u Novo Nordisk, který patřil mezi vítěze posledních let. Naopak Eli Lilly, který vstoupil na trh s léky proti obezitě, se obchoduje poblíž historických maxim.