ConocoPhillips plánuje miliardové úspory

-
ConocoPhillips plánuje v roce 2026 úsporu 1 miliardy USD na nákladech.
-
Zisk za 4Q nedosáhl očekávání kvůli slabým cenám ropy (Brent -11,3 %, realizovaná cena -19 %).
-
Produkce meziročně vzrostla na 2,32 milionu boepd, což však nestačilo k vyrovnání poklesu tržeb.
-
Firma pokračuje v restrukturalizaci a propouštění, aby zvýšila kapitálovou efektivitu.
-
ConocoPhillips plánuje v roce 2026 úsporu 1 miliardy USD na nákladech.
-
Zisk za 4Q nedosáhl očekávání kvůli slabým cenám ropy (Brent -11,3 %, realizovaná cena -19 %).
-
Produkce meziročně vzrostla na 2,32 milionu boepd, což však nestačilo k vyrovnání poklesu tržeb.
-
Firma pokračuje v restrukturalizaci a propouštění, aby zvýšila kapitálovou efektivitu.
Společnost ConocoPhillips, největší nezávislý producent ropy a plynu v USA, oznámila, že v roce 2026 plánuje snížit kapitálové a provozní náklady o 1 miliardu dolarů. Tento krok přichází poté, co firma ve čtvrtém čtvrtletí 2025 nedosáhla očekávání Wall Street kvůli nižším cenám ropy.
Během sledovaného období činila průměrná cena benchmarkové ropy Brent 63,13 USD za barel, což je o 11,3 % méně než ve stejném období před rokem. I přes meziroční nárůst produkce z 2,18 na 2,32 milionu barelů ropného ekvivalentu denně (boepd) se společnosti nedařilo dosáhnout vyššího zisku kvůli poklesu cen energií.
CEO Ryan Lance uvedl, že úsporný plán staví na synergiích v hodnotě přes 1 miliardu USD, které firma dosáhla po integraci společnosti Marathon Oil, jež byla v roce 2024 koupena za 22,5 miliardy USD. Firma nyní zdůrazňuje vyšší kapitálovou efektivitu a udržitelný růst.
Ve čtvrtletí dosáhla společnost průměrné realizované ceny 42,46 USD za barel ropného ekvivalentu, což je pokles o 19 % oproti předchozímu roku. Tento vývoj nutí firmu i její konkurenty omezovat investice, snižovat počet zaměstnanců a omezovat těžbu. Již v roce 2025 ConocoPhillips oznámila, že propustí 20–25 % zaměstnanců v rámci širší restrukturalizace.
Pro rok 2026 firma očekává produkci v rozmezí 2,33 až 2,36 milionu boepd, kapitálové výdaje ve výši přibližně 12 miliard USD a upravené provozní náklady 10,2 miliardy USD.
Navzdory vyšší produkci a úsporám firma vykázala upravený zisk 1,02 USD na akcii, zatímco trh očekával 1,11 USD, podle dat společnosti LSEG.
Graf COP.US (D1)
Akcie společnosti ConocoPhillips zaznamenaly v posledních týdnech výrazný růstový impulz. Aktuálně se titul obchoduje na hodnotě 108,04 USD, což představuje nové krátkodobé maximum. Cena se zároveň výrazně vzdálila od klouzavých průměrů – EMA 50 se nachází na úrovni 96,62 USD a SMA 100 na 93,00 USD – a potvrzuje tak silný býčí trend. RSI dosahuje hodnoty 65,7, což signalizuje silný nákupní zájem, ale zatím se nedostává do překoupeného pásma, což ponechává prostor pro další růst. Technická situace tedy potvrzuje důvěru investorů v růstový scénář. Proražení nad hladinu 108 USD otevírá prostor k potenciálnímu otestování psychologické hranice 110 USD, zatímco první důležitá podpora leží u průměru EMA 50 kolem 96,60 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
✅ Výsledky Amazon: smíšená čísla, akcie oslabují o 10 %
🔴Živý komentář XTB: Mini shutdown v USA způsobuje výpadek makro dat
Kongsberg Gruppen po výsledcích: Společnost dohání zbytek sektoru
Tržní shrnutí: Evropské indexy se pokoušejí o odraz po rekordním výprodeji na Wall Street 🔨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.