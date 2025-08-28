CrowdStrike oslabuje po slabším výhledu, doznívají dopady loňského výpadku

Akcie společnosti CrowdStrike klesly před čtvrtečním otevřením trhu o přibližně 3 %, když firma zveřejnila slabší výhled tržeb. Ten odráží přetrvávající důsledky loňského nevydařeného updatu softwaru Falcon, který způsobil globální výpadek systémů Windows a ochromil provoz v nemocnicích, bankách i na letištích.
Společnost očekává, že tržby ve třetím čtvrtletí budou spíše v souladu s odhady analytiků. Ziskovost ale krátkodobě ovlivňují slevové programy a pobídky, jež byly zavedeny po výpadku a umožňují zákazníkům využívat více produktů nebo prodloužit dobu užívání.
Navzdory těmto komplikacím druhé čtvrtletí ukázalo na solidní růst – tržby vzrostly o 21 %. To potvrzuje, že poptávka po kybernetické bezpečnosti zůstává silná, zejména díky investicím do řešení poháněných umělou inteligencí, které mají čelit rostoucím digitálním hrozbám.
Analytici společnosti Morningstar označili pokles ceny akcií spíše za reakci na příliš vysoká očekávání investorů před výsledky než za signál zásadního oslabení byznysu.
Akcie CrowdStrike jsou od začátku roku stále v plusu, a to o 23,5 %, což ukazuje, že investoři firmě i přes krátkodobé turbulence nadále věří.
Graf CRWD.US (D1)
Akcie CrowdStrike se po zveřejnění výsledků obchodují na úrovni 421,12 USD, tedy pod klíčovými klouzavými průměry. EMA 50 se nachází na 445,50 USD a SMA 100 na 444,74 USD, což ukazuje na slábnoucí trend a potvrzený průlom směrem dolů. RSI na hodnotě 40,6 indikuje zvýšený prodejní tlak, avšak zatím bez vstupu do přeprodaného pásma.
Pokud by současný pokles pokračoval, další významná podpora se nachází v zóně 400–405 USD, jejíž prolomení by mohlo otevřít prostor k hlubší korekci směrem k úrovním kolem 370 USD. Naopak pro býčí scénář by bylo zásadní, aby se akcie vrátily zpět nad 445 USD, kde leží oba sledované klouzavé průměry – jejich opětovné překonání by mohlo signalizovat stabilizaci a nový růstový impuls.
Zdroj: xStation5
