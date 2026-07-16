Czechoslovak Group: od historického IPO 🏛️ k boji o důvěryhodnost 📉

Czechoslovak Group (CSG) zažila v posledních šesti měsících nejintenzivnější období. Od triumfálního vstupu na burzu přes rekordní finanční výsledky až po vážnou krizi důvěry způsobenou útokem aktivistického shortsellerového fondu.
IPO a raketový start
V lednu 2026 vstoupila CSG na burzu Euronext Amsterdam s IPO 15,2 % akcií, přičemž celkový hrubý výnos dosáhl 3,8 miliardy eur — šlo o největší obranné IPO v historii světa jak objemem vybraných prostředků, tak tržní kapitalizací. Mezi tzv. cornerstone investory patřili Artisan Partners, vybrané fondy a účty spravované BlackRock a Al-Rayyan Holding, stoprocentní dceřiná společnost Qatar Investment Authority; tito investoři se zavázali k úpisu akcií v celkovém objemu 900 milionů eur. Na základě konečné nabídkové ceny oceňovalo IPO skupinu CSG na 25,0 miliardy eur. Akcie v první den obchodování v Praze posílily o více než 30 %.
Silný provozní základ
CSG je česká průmyslově-technologická holdingová skupina sdružující přes 100 společností s více než 14 000 zaměstnanci po celém světě; působí v oblasti obrany, letectví, munice, automotive a železniční industrie. Portfolio skupiny je strukturováno do pěti hlavních divizí: Defence, Ammo+, Mobility, Aerospace a Business Projects. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 %; upravený provozní EBIT vzrostl o 77,1 % na 1,10 miliardy eur. Za celý rok 2025 pak skupina vykázala nárůst tržeb o 71,7 % meziročně na 6,7 miliardy eur.
Ve strategické rovině CSG výrazně posilovala vertikální integraci: skupina dokončila akvizici závodu na výrobu nitrocelulosy v Bomlitz v Německu, čímž si zajistila dlouhodobý přístup k této strategické surovině pro výrobu munice. Akvizice The Kinetic Group z roku 2024/2025 z CSG učinila největšího výrobce malorážové munice v západním světě. Strategickým krokem bylo také vstoupení do segmentu bezpilotních leteckich systémů (UAS) prostřednictvím nově vzniklé AviaNera Technologies, která hned v listopadu 2025 akvírovala srbského výrobce pohonných systémů pro drony MUST Solutions.
Shortseller zasahuje: případ Hunterbrook
Klid po IPO narušil 4. května 2026 americký aktivistický shortseller Hunterbrook Capital. Akcie CSG uzavřely na 16,00 EUR, tedy poklesly o přibližně 13 %, poté co Hunterbrook Capital zveřejnil zprávu zpochybňující výrobní kapacitu skupiny, její obchodní model a transparentnost zveřejňování informací. Zpráva tvrdila, že skupina se při prodeji munice spoléhá spíše na zprostředkování než na vlastní výrobu a upozornila na to, co označila za opomenutí v IPO prospektu. Akcie jsou tak nadále hluboko pod dřívějšími maximy — přibližně na polovině hodnoty z prvního dne obchodování v Amsterdamu v lednu.
Ke kontroverzi přibývaly další okolnosti: v březnu reportovalo konsorcium novinářů, že CSG's španělský muniční závod byl pozastaven v přístupu k zakázkám NATO s podezřením na nepřípustné praktiky; CSG označila pozastavení za dočasné a procesní opatření. V dubnu Seznam Zprávy informovaly, že minoritní akcionář Petr Kratochvíl uplatnil dny před IPO opci a žádal 1,4 miliardy eur za svůj podíl; Kratochvíl vlastní 10 % CSG Land Systems a disponuje blokovacími právy nad klíčovými korporátními rozhodnutími.
Reakce vedení a aktuální situace
CSG obvinění odmítla a prohlásila, že její IPO dokumentace i veřejná sdělení přesně popisují operace skupiny; skupina uvedla, že provozuje výrobní závody ve více zemích a v roce 2025 vyrobila přibližně 630 000 kusů munice středního a velkého kalibru; současně sdělila, že určité transakce a závazky, na něž Hunterbrook poukázal, byly řádně zveřejněny a některé z nich již byly vypořádány. Skupina potvrdila plány navýšit vlastní výrobu přibližně o 20 % v roce 2026, se střednědobým cílem 1,1 milionu kusů ročně ze závodů na Slovensku, v Řecku, Srbsku, Španělsku a Indii. Interní pohledávka ve výši 275 milionů eur, vzniklá před-prodejem nekmenových aktiv, byla v průběhu prvního čtvrtletí 2026 plně vypořádána v hotovosti.
Akcie CSG se aktuálně pohybují okolo 13,5 EUR — výrazně pod upisovací cenou 25 EUR z ledna 2026. CSG v uplynulých měsících hasila jeden reputační požár za druhým; její veřejný obraz zůstává poznamenán útokem Hunterbrooku, problematickým odkupem podílu minoritního akcionáře Kratochvíla a pokračujícím sporem o další osud automobilky Tatra Trucks. Přes výrazné operační výsledky a ambiciózní strategii — Michal Strnad deklaroval cíl vyrůst v druhého největšího evropského výrobce obranných systémů — zůstává klíčovou otázkou pro trhy, zda management dokáže přesvědčit investory o průkaznosti svého výrobního modelu v nadcházejících kvartálních výsledcích.
Graf dne: Futures na Nasdaq klesají o 0,6 % navzdory lepším výsledkům TSMC! Přichází vystřízlivění z AI? (16. 7. 2026)
Obchodní války vrací 🔥 Trumpova administrativa zavádí 25% cla na Brazílii 🚨
📅 Makroekonomický kalendář: Trump, Fed a výsledky z Wall Street bojují o pozornost investorů (16.07.2026)
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (15.7.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.