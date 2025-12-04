Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje

Společnost Meta, kterou mnozí stále označují jako „Facebook“, se již druhý rok po sobě ukazuje jako černý kůň trhu a technologického sektoru. Většina investorů ji v roce 2022 odepsala jako ztracený případ, a ani stovky procent růstu od té doby některé z nich nepřesvědčily. Dnes se Meta opět dostává na titulky médií – jednak kvůli únikům informací o možném snížení výdajů na „Metaverse“ a také kvůli dalšímu řízení ze strany EU.
„Metaverse“, oficiálně známý jako Reality Labs, je osobním projektem generálního ředitele Marka Zuckerberga, který se již několik let neúspěšně snaží přesvědčit investory o smysluplnosti své vize. Projekt se v posledních letech stal černou skvrnou na finančních výsledcích firmy – spotřebovává obrovské množství kapitálu bez jakéhokoli náznaku obchodního modelu. Dnes agentura Bloomberg informovala, že Zuckerberg možná konečně sníží výdaje na tento projekt – až o 30 %, což by znamenalo úsporu v řádu miliard dolarů, které lze efektivněji využít jinde. Tato spekulace poslala akcie firmy o 4 % výše.
„Jinde“ přitom odkazuje především na CAPEX – kapitálové výdaje. Stejně jako ostatní technologické firmy investuje Meta obrovské prostředky do cloudové infrastruktury a umělé inteligence. V roce 2025 mají kapitálové výdaje činit až 65 miliard USD, a výhledy do budoucna naznačují ještě vyšší částky. Neustálý růst tržeb a marží v posledních obdobích umožnil firmě „pálit“ peníze i na ztrátové projekty, ale AI revoluce přináší tak vysoké náklady, že méně perspektivní iniciativy přestávají být únosné.
Ani vysoké výdaje však americkým technologickým gigantům nebrání v porušování evropských pravidel. Evropská komise zahájila řízení proti Meta, protože firma údajně porušila antimonopolní zákony tím, že omezila přístup ostatním firmám k řešení „WhatsApp Business Solution“. Navzdory častému přesvědčení, že pokuty v EU jsou pouze symbolické, zůstávají nadále velmi tvrdé. V tomto případě hrozí Meta pokuta až 16,5 miliardy USD – tedy 10 % z jejích globálních příjmů. Pokud řízení dopadne pro firmu nepříznivě, nebude to první podobná sankce ze strany Evropské komise.
Stojí za zmínku, že před necelým měsícem firmu opustil Yann Andre LeCun – jeden z pionýrů firemních AI řešení a odborník francouzského původu. Ten svůj odchod komentoval slovy, že změna strategie v oblasti AI „vede firmu do slepé uličky“. LeCun už delší dobu patřil mezi skeptiky – upozorňoval, že technologie nikdy nedosáhne takové komplexnosti a úrovně, jakou investoři očekávají. Kritizoval rovněž odklon firmy od open-source přístupu.
Zda kvartální růst příjmů z reklamy umožní Meta realizovat stále rizikovější strategii v čím dál nestabilnějším prostředí, ukáže až čas.
META.US (D1)
Zdroj: xStation5
