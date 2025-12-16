Pokuty EU pro technologické giganty — jejich role v konkurenci mezi EU a USA

- Jak vysoké jsou pokuty amerických technologických společností v Evropě?
- Poškozují tyto pokuty tyto společnosti?
- Jakou roli hrají v rostoucí konkurenci mezi Evropou a USA?
- Je pozice USA skutečně tak silná, jak se často tvrdí?
- Jak vysoké jsou pokuty amerických technologických společností v Evropě?
- Poškozují tyto pokuty tyto společnosti?
- Jakou roli hrají v rostoucí konkurenci mezi Evropou a USA?
- Je pozice USA skutečně tak silná, jak se často tvrdí?
V pravidelných intervalech se v médiích objevují zprávy o řízeních a pokutách, které Evropská komise či příslušné orgány ukládají americkým technologickým gigantům. Uváděné částky rychle přesahují hranici představitelnosti.
V roce 2024 obdržela EU na pokutách od největších amerických technologických společností více prostředků, než kolik evropské technologické firmy zaplatily na daních. Jen Apple zaplatil přes 1,8 miliardy eur, zatímco Meta a LinkedIn dohromady musí uhradit až 1,1 miliardy. A to jsou pouze pokuty za rok 2024. V roce 2025 má Meta zaplatit dalších 200 milionů, Platforma X 120 milionů a Apple bude dlužit dalších 500 milionů. Google obdržel rekordní pokutu téměř 3 miliardy eur. Jaký je důvod a jaké mohou být důsledky?
Začněme tím, že je třeba vyvrátit mýtus, že pokuty EU jsou neškodné. Pokuty udělené Evropskou komisí jsou vypočítávány na základě globálních tržeb mateřské společnosti, nikoliv na základě zisku nebo výsledků konkrétních segmentů. Možnosti účetní optimalizace výše pokuty jsou minimální.
Pokud jsou tyto sankce skutečně tak závažné, proč jejich dopad není viditelný na valuacích firem? Hlavním důvodem je to, že řízení Evropské komise trvají obvykle měsíce až roky. Diskontování rizika a výše pokuty probíhá postupně, v delším časovém horizontu. Ztráta několika procent ročních příjmů je sice bolestivá, ale nestačí k zásadní devalvaci nebo změně dlouhodobého trendu u největších firem.
Otázkou tedy zůstává, jaké jsou příčiny a možné důsledky těchto pokut. Proč jsou tak časté a odrážejí vztahy mezi Evropou a USA?
Důvod pravidelnosti je poměrně jednoduchý. Obchodní model amerických technologických gigantů je postaven na několika klíčových předpokladech, které jsou nezbytné pro udržení růstové trajektorie a ziskovosti:
-
Sběr a agregace obrovského množství citlivých údajů o uživatelích bez jejich výslovného souhlasu
-
Konsolidace trhu do podoby blížící se monopolu
Tyto společnosti usilují o naprostou dominanci nad zákazníky a zaměstnanci, přičemž chybí dohled i konkurence. Tento model je v přímém rozporu s regulačním rámcem Evropské unie, který staví na ochraně hospodářské soutěže a základní ochraně spotřebitelů. Americké firmy nejsou schopny se adaptovat na systém, který požaduje rovné podmínky a transparentnost.
Do situace se aktivně zapojila i vláda USA, protože v sázce nejsou pouze ideologické principy, ale i ekonomické zájmy. Z analýzy americké obchodní bilance vyplývá, že USA mají s Evropou výrazný obchodní deficit, což odporuje běžnému narativu o USA jako ekonomické velmoci a Evropě jako stagnující entitě. IT služby jsou jedním z mála odvětví, které USA umožňují část tohoto deficitu vyrovnávat.
Proto americká administrativa tak tvrdě brání flagrantní porušování zákonů americkými korporacemi.
Nicméně účinnost amerických tlakových nástrojů je omezená. Vojenská závislost Evropy na USA se ukázala být iluzí. Ukrajina se brání už více než rok bez podpory USA a Rheinmetall dnes vyrábí několikanásobně více munice než celá Amerika. Americký zbrojní průmysl ztrácí klíčové zákazníky na Blízkém východě ve prospěch Evropy, jejíž technika je stejně kvalitní a není vázaná na izraelské zájmy.
Cla a narativy, které Donald Trump používá v boji proti evropským produktům, nefungují. Deficit sice mírně klesl, ale zdaleka nebyl eliminován. I tento pokles je přitom způsoben prudkým nárůstem dovozu na začátku roku, kdy se firmy předzásobily před zavedením cel. Pro přesnější závěry chybí aktuálnější data, která nebyla kvůli vládnímu shutdownu zveřejněna.
Kromě toho je rozdíl v kvalitě mezi evropskými a americkými produkty propastný – nikoli příkop, ale oceán. Když si miliardář jde koupit nové auto, nekoupí si Ford pick-up, ale Lamborghini. Intel a Nvidia nepoužívají americké stroje Vecco, ale nizozemské stroje ASML. Američané používají dánský Ozempic (nebo jeho kopie) na obezitu, a během pandemie COVID-19 dostávali vakcíny německé a britské výroby.
Podobných příkladů je možné uvést celou řadu. Monumentální ekonomická převaha USA nad Evropou existuje především v představách komentátorů a politiků, kteří promítají své názory na trh a ekonomiku.
Evropské regulace a struktury, které jsou pravidelně kritizovány ekonomickými elitami, představují strukturální překážku pro americké firmy. Politika a cíle současné americké administrativy potřebují Evropu, která je oslabená a rozdělená. Evropská unie je příliš silným protivníkem pro otevřenou obchodní válku, zejména tváří v tvář rozhodné Číně a zhoršujícím se ekonomickým podmínkám v USA.
V příštím roce lze očekávat zesílený diplomatický tlak a proti-evropskou agitaci na amerických sociálních sítích, které jsou pod kontrolou USA. Současně lze pozorovat zvýšené investice do evropských alternativ v oblasti zpracování dat a umělé inteligence.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
DE40: Mnoho informací, málo pohybu
⏫Ropa roste o 2 % kvůli strachu o dodávky
Denní shrnutí: Obavy v technologickém sektoru stahují trhy dolů
US OPEN: Mírný optimismus na začátku týdne
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.