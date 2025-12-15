Denní shrnutí: Obavy v technologickém sektoru stahují trhy dolů

- Obchodování v USA začalo mírnými zisky, ale trh postupně ztrácel dynamiku kvůli obavám o stav technologických firem. Největší pokles zaznamenaly kontrakty na index Russell 2000, které klesly přibližně o 0,6 %. Nasdaq 100 si vedl o něco lépe – kontrakty klesly o 0,3 %. Nejmenší poklesy byly zaznamenány na S&P 500 a Dow Jones, kde se pohyby omezily na přibližně 0,2 %.
- Společnost iRobot, výrobce ikonických čisticích robotů Roomba, nevydržela tlak čínských náhrad a oznámila bankrot, přičemž ztráta na hodnotě přesáhla 70 %.
- Dnešní vystoupení členů FEDu byla trhem vnímána jako mírně holubičí, avšak stále více pozornosti přitahují vnitřní rozpory uvnitř instituce. Členové FOMC směřují svými názory dvěma rozdílnými směry. Zároveň z okruhu Donalda Trumpa přišla zpráva, že kandidatura Kevina Hasseta již není tak jistá, jak trh ještě před týdnem očekával.
- Evropská seance si vede lépe než americká, s převahou růstových tendencí. Tahouny růstu jsou Itálie a Polsko – kontrakty na italský FTSE MIB rostou přibližně o 1 %, kontrakty na WIG20 přidávají až 1,7 %. Výrazné zisky zaznamenávají také kontrakty na SUI20, UK100 a SPA35. Francouzský CAC40 přidává 0,4 %, zatímco německý DAX mírně klesá o 0,2 %.
- Evropské obchodování je poznamenáno poklesem akcií zbrojovek, způsobeným dalšími fázemi jednání ohledně Ukrajiny. Naopak evropské banky táhnou indexy vzhůru, nálada vůči nim je zřetelně pozitivní.
- Švýcarská data PPI zklamala – výrobní ceny klesly o 0,5 % meziměsíčně. Švýcarský frank oslabuje vůči dolaru a euru o přibližně 0,2 %.
- Na devizovém trhu se nedaří norské a švédské koruně, které oslabují vůči většině měnových párů.
- Na komoditním trhu, v segmentu zemědělských produktů, pokračuje pokles ceny kakaa, které se nachází pod dlouhodobým tlakem na straně nabídky. Dnešní pokles přesahuje 6 %.
- Ropa oslabuje o více než 1,5 %, testuje opět nedávná minima.
- Drahé kovy pokračují v růstu. Nejvíce posiluje palladium – o 5 %, platina a stříbro přidávají 2 %, zlato roste o 0,2 %.
- Navzdory klesajícím úrokovým sazbám a institucionálnímu zájmu trh s kryptoměnami výrazně oslabuje. Bitcoin klesá o 3 % na 85 000 USD, ještě hůře je na tom Ethereum, které padá až o 5 %, opět pod psychologickou hranici 3 000 USD.
Pokuty EU pro technologické giganty — jejich role v konkurenci mezi EU a USA
US OPEN: Mírný optimismus na začátku týdne
Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?
📉🖥️ Pokles technologických firem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.