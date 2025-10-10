DAX: DE40 se snaží udržet dynamiku 📈 Brenntag a ArcelorMittal pod tlakem

- Evropské indexy otevírají v pátek s opatrnými zisky; DE40 vzrostl o 0,05 %.
- Nejslabšími tituly DAXu jsou Siemens a MTU Aero Engines; Mercedes-Benz a Continental vedou v růstu.
- Akcie Brenntag se dostávají pod tlak po snížení ratingu UBS; ArcelorMittal klesá po změně ratingu a komentáři Goldman Sachs.
- Evropské indexy otevírají v pátek s opatrnými zisky; DE40 vzrostl o 0,05 %.
- Nejslabšími tituly DAXu jsou Siemens a MTU Aero Engines; Mercedes-Benz a Continental vedou v růstu.
- Akcie Brenntag se dostávají pod tlak po snížení ratingu UBS; ArcelorMittal klesá po změně ratingu a komentáři Goldman Sachs.
Evropské indexy otevřely s opatrným růstem, na místní úrovni částečně podpořeným nadějí na zmírnění politické krize ve Francii. Volatilita se může zvýšit kolem 16:00, kdy budou v USA zveřejněny údaje Michiganské univerzity o spotřebitelském sentimentu a inflačních očekáváních.
DE40 (interval H1)
Futures kontrakt na německý DAX (DE40) osciluje kolem 24 750 bodů a na hodinovém grafu testuje 50-periodový EMA (oranžová linie), navíc podpořen předchozími cenovými reakcemi ze začátku července.
.
Zdroj: xStation5
Nejaktivnější akcie v německém indexu DAX. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Brenntag snížil UBS
Banka UBS snižuje rating společnosti Brenntag na „Sell“ a cílovou cenu na 45 EUR (z 56 EUR), přičemž se odvolává na zhoršení výhledu. Akcie dnes klesly o téměř 4 %.
- Očekává se, že slabá poptávka na koncovém trhu a nadbytečné kapacity v chemickém průmyslu budou tlačit na objemy a marže distributorů chemikálií přinejmenším do 1. pololetí 2026, napsala analytička Nicole Manion.
- Prognózy zisku na období 2025-2027 byly sníženy výrazně pod konsensus, protože UBS vidí zvýšené riziko pro tržby a ziskovost; výzva naznačuje delší cyklus poklesu, než s jakým trh v současnosti počítá.
Brenntag (D1)
Akcie společnosti Brenntag již nějakou dobu klesají a pohybují se poblíž úrovní naposledy viděných v srpnu 2020. I přesto se ocenění P/E chemické skupiny pohybuje ve vysokých dvouciferných číslech.
Zdroj: xStation5
Ocelářský gigant pod tlakem
Goldman Sachs snižuje rating společnosti ArcelorMittal (MT) z „Buy“ na „Neutral“ a zároveň zvyšuje cílovou cenu na 30 eur (z 29 eur). V důsledku toho dnes akcie klesly o více než 2 % a prodloužily tak pokles z mnohaletých maxim.
- Podle GS se býčí teze do značné míry naplnila: deflace surovin podpořila marže a vyhlídky na účinná ochranná opatření na klíčových trzích podpořily sentiment. Po ~55% zisku od zařazení na seznam Buy se akcie nyní zdají být plně oceněny.
- Riziko a odměna jsou vyvážené: růst závisí na trvalém protivětru v oblasti nákladů a důsledném provádění politiky EU; rizika poklesu zahrnují zvrat u železné rudy/metalického uhlí nebo vyšší náklady na energie stlačující spready, slabší prosazování ochranných opatření, nejistotu v oblasti cel a rizika pro ziskovost indického společného podniku.
Arcelor Mittal (D1)
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Napětí mezi USA a Čínou spustilo nejprudší výprodej od „Dne osvobození“ ✂️
Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)
Americká vláda zahájila propouštění federálních zaměstnanců; výprodej na Wall Street se prohlubuje 🔨
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.