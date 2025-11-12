DE40: DAX roste o téměř 1 % 📈 Akcie Bayernu po zprávě o výsledcích rostou

Dnešní evropskou obchodní seanci vedou kupci, přičemž německý peněžní index DAX vzrostl o téměř 1 %. Futures kontrakty posilují o více než 0,6 % nad úroveň 24 400 bodů a posunuly se nad exponenciální klouzavý průměr 50 (EMA50). Údaje o německé inflaci dopadly v souladu s prognózami.
Zdroj: xStation5
Údaje o inflaci v Německu za říjen
- CPI r/r: 2,3 % (očekávání: 2,3 %; předchozí: 2,4 %)
- CPI m/m: 0,3 % (očekávání: 0,3 %; předchozí: 0,2 %)
- HICP r/r: 2,3 % (očekávání: 2,3 %; předchozí: 2,4 %)
- HICP m/m: 0,3 % (očekávání: 0,3 %; předchozí: 0,2 %)
Německá inflace odpovídala tržním očekáváním jak na meziroční, tak na meziměsíční bázi. Zatímco meziroční míra se mírně snížila, měsíční údaj se zvýšil. Meziroční inflace se od srpna pohybuje kolem 2,3 %, když vzrostla ze zhruba 2 %. ECB bude muset bedlivě sledovat měsíční míru inflace, která se zvýšila na 0,3 % a od srpna vykazuje vyšší trend - což je z měnověpolitického hlediska nepříznivá dynamika.
Výsledky společnosti Bayer za 3. čtvrtletí 2025:
- Tržby: 9,66 mld. eur (odhad 9,79 mld. eur)
- Upravený zisk před úroky, odpisy a amortizací (EBITDA): 1,5 mld: EUR (odhad 1,29 mld. EUR).
- Upravená EBITDA marže: 15,6 % (odhad 13,2 %)
- Základní zisk na akcii: 0,57 EUR (oček. 0,33 EUR)
- Výhled tržeb v oblasti zdraví spotřebitelů na celý rok: -1 % až +1 %.
Společnost Bayer AG oznámila výsledky za 3Q 2025, které ukázaly zlepšení ziskovosti navzdory náročné situaci na trhu a pokračujícím právním problémům v USA. K překonání očekávání analytiků přispěla především oblast Crop Science a rostoucí poptávka po nových léčivých přípravcích. Upravený zisk EBITDA vzrostl na 1,51 mld. eur oproti prognóze 1,29 mld. eur (překonání o více než 17 %). EBITDA marže se zvýšila na 15,6 % (oproti očekávaným 13,2 % ). Tržby dosáhly 9,66 mld. eur, což je těsně pod konsensem 9,79 mld. eur.
Podrobné informace o segmentech:
- Farmaceutika: adj. EBITDA 1,05 mld. eur (odhad 1,04 mld. eur).
- Crop Science: adj. EBITDA 172 mil. eur, výrazně nad očekáváním (24,4 mil. eur).
- Spotřebitelské zdravotnictví: adj. EBITDA 363 mil. eur (oček. 347,7 mil. eur).
Segment Crop Science překvapil pozitivním vývojem, když se ziskovost zlepšila díky nákladové efektivitě a silné poptávce po osivu kukuřice, ačkoli nízké ceny glyfosátu nadále omezují potenciál zisku. Farmaceutický segment zůstává klíčovým pilířem zisku: silná poptávka po produktech Kerendia (onemocnění ledvin) a Nubeqa (onkologie) pomohla kompenzovat poklesy u starších produktů.
Nejdůležitější údaje o prodeji:
- Nubeqa: 622 milionů EUR (odhad 576 milionů EUR).
- Kerendia : 221 milionů eur (odhad 193 milionů eur).
Starší léčebné přípravky-Xarelto (540 mil. EUR, tj. 610 mil. EUR) a Eylea (731 mil. EUR, tj. 848 mil. EUR) zaznamenaly dvouciferný pokles v důsledku konkurence generických přípravků a tlaku na ceny. Společnost Bayer očekává, že nově schválený přípravek Lynkuet (menopauza) od FDA podpoří nadcházející čtvrtletí.
EBITDA v oblasti Crop Science vzrostla na 172 mil. eur oproti 24 mil. eur o rok dříve, k čemuž přispěl prodej kukuřičných semen a programy na úsporu nákladů. Společnost Bayer rovněž poznamenala, že nízké ceny glyfosátu (účinná látka v přípravku Roundup) nadále snižují potenciál příjmů, a uvedla, že možná ukončí výrobu v některých závodech, včetně Louisiany.
Generální ředitel Bill Anderson pokračuje v obnově důvěry investorů po akvizici společnosti Monsanto v roce 2018. Společnost čelí v USA hromadným soudním sporům souvisejícím s přípravkem Roundup. Ke konci září bylo podáno 197 000 žalob (o 5 000 více než v polovině července), přičemž přibližně 65 000 žalob je stále nevyřízených; Bayer tvrdí, že glyfosát je bezpečný. Anderson uvedl, že program zvyšování efektivity, včetně snižování počtu zaměstnanců, zlepšuje horní i dolní výsledky a jeho cílem je výrazně snížit právní rizika do konce roku 2026.
Výhled a prognózy
Společnost Bayer zachovala výhled skupiny pro rok 2025, ale snížila výhled pro oblast zdraví spotřebitelů na -1 % až +1 % (z růstu na spodní hranici 2-5 %) s odkazem na náročnější podmínky v Severní Americe a Asii. Na úrovni skupiny nyní Bayer očekává zvláštní položky v celoročním zisku EBITDA ve výši -4,0 až -3,5 mld. eur a v zisku EBIT ve výši -3,0 až -2,5 mld. eur, což je v obou případech horší než předchozí odhady. Společnost rovněž očekává výrazné kurzové vlivy v roce 2026, přičemž zopakovala, že její vícestranná strategie v oblasti farmacie, zemědělství a zdraví spotřebitelů zůstává správnou cestou.
Od počátku roku cena akcií vzrostla o více než 40 %, i když je stále výrazně pod úrovní před nástupem společnosti Monsanto. Analytici se do značné míry shodují, že ziskovost se zvýšila díky společnosti Crop Science:
- Barclays: „Silné výsledky v oblasti zemědělství byly hlavním motorem lepšího zisku EBITDA.“
- JPMorgan: „Silné výsledky v oblasti Crop Science a nižší náklady na sladění kompenzovaly slabší výsledky v oblasti farmacie.“
- Morgan Stanley: „Efektivita a úspory nákladů pomohly, i když výhled skupiny zůstává nezměněn.“
Celkově výsledky společnosti Bayer za 3Q2025 naznačují, že společnost postupně získává zpět svou finanční a reputační oporu. Silné agro výsledky, nové léky a restrukturalizace podporují oživení, zatímco hlavními riziky zůstávají soudní spory v USA a tlak na ceny léčiv. Investoři zřejmě uznávají, že zaměření generálního ředitele Billa Andersona na efektivitu, kontrolu nákladů a inovativní terapie začíná přinášet výsledky.
Zdroj: xStation5
Výsledky společnosti E.ON za 9 měsíců 2025:
- Upravený EBIT: 4,75 miliardy eur (+8,7 % meziročně)
- Tržby: 57,51 mld. eur (meziročně +2,2 %)
- Výhled čistého příjmu na celý rok: 2,85-3,05 mld. eur (odhad 3,0 mld. eur).
- Výhled na celoroční provozní zisk EBITDA: 9,6-9,8 mld. eur (odhad 9,77 mld. eur).
Zdroj: xStation5
Výsledky společnosti Infineon za 4. čtvrtletí 2025:
- Tržby: 3,94 miliardy eur (odhad 3,9 miliardy eur)
- Celkový zisk segmentu: 717 mil. eur (odhad 725,3 mil. eur)
- Výsledková marže segmentu: 18,2 % (odhad 18,5 %)
- Marže GIP: 14,9 % (odhad 16,8 %)
- Dividenda/akcie: 0,35 EUR (odhad 0,36 EUR)
- Výhled tržeb na 1. čtvrtletí 2026: ~3,6 mld. eur (odhad 3,75 mld. eur)
- Očekává segmentovou marži za 1. čtvrtletí v rozmezí středních až vysokých desítek let
- Tržby v roce 2026 : mírně vyšší oproti roku 2025
- Segmentová marže v roce 2026 : vysoké desítky
Zdroj: xStation5
Výsledky ABN AMRO za 3. čtvrtletí 2025:
- Čistý zisk: 617 milionů eur (odhad 591,2 milionu eur)
- Čistý úrokový výnos: 1,58 mld. eur (odhad 1,59 mld. eur)
- Ukazatel CET1: 14,8
- Plány na akvizici NIBC Bank od Blackstone za cca 960 mil. eur.
Zdroj: xStation5
Brenntag - výhled na rok 2025 a výsledky za 3. čtvrtletí 2025
Výhled: Společnost očekává, že provozní zisk EBITA v letošním roce se bude pohybovat na spodní hranici 950 milionů eur až 1,05 miliardy eur (konsensus agentury Bloomberg: 969,7 milionu eur).
Q3 2025:
- Hrubý provozní zisk: 947,2 mil. eur (-7,1 % meziročně, odhad 949,1 mil. eur).
- Základní kapitál: 677,5 mil. eur (odhad 673 mil. eur)
- Speciality: 269,7 mil. eur (odhad 276 mil. eur)
- Provozní EBITA: 243,0 mil. eur(-14 % meziročně, odhad 236 mil. eur).
- Základní EBITA: 170,1 mil. eur (oček. 160,6 mil. eur)
- Speciality EBITA: 92,5 mil. eur (odhad 100,7 mil. eur)
- Zisk po zdanění: 114,3 mil. eur (-4,8 % meziročně, odhad 104,4 mil. eur)
- Zisk na akcii: 0,78 EUR vs. 0,82 EUR meziročně (odhad 0,71 EUR)
- Tržby: 3,72 mld. eur (-8,6 % r/r, odhad 3,75 mld. eur)
Společnost Brenntag bude nadále provozovat obě divize (Essentials a Specialties) v rámci jedné skupiny; úplné oddělení není na pořadu dne. Společnost zahájila strategickou revizi na úrovni skupiny s cílem sladit své podnikání a provozní model s vyvíjejícími se potřebami zákazníků a dynamikou trhu. Nová strategie je naplánována na druhé pololetí roku 2026. Práce na revizi pokračují a EBITA za rok 2025 se nyní očekává na spodní hranici rozpětí.
Zdroj: xStation5
