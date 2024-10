DE40: Německý DAX drží dech před rozhodnutím FOMC, BMW s aktualizovaným doporučením a prodej akcií Commerzbank💡

Německý DAX pozastaven před FOMC

Analytici Citi zvýšili doporučení pro BMW

Německé ministerstvo financí potvrdilo plány na prodej celého podílu Commerzbank

Obecná situace na trhu: Evropské trhy budou dnes napjaté v očekávání rozhodnutí FOMC. Německý DAX aktuálně klesá o 0,1 %. Britský FTSE 100 vzdává 0,5 %. Francouzský CAC40 přitom ztrácí 0,3 %. DAX zůstává nad klíčovým bodem podpory, který se vyznačuje 23,6% Fibonacciho retracementem. Pozornost investorů bude dnes téměř výhradně zaměřena na rozhodnutí FOMC. Napovědět mohou dřívější údaje o americkém trhu s bydlením a zásobách ropy.

Volatilita je v současnosti pozorována na širším evropském trhu. Zdroj: xStation

Německý index DE40 je na včerejších úrovních. Zároveň se jedná o třetí seanci s velmi malou změnou ceny, což může naznačovat vyhlídky na brzký větší pohyb. U býků může být rezistence vrcholem v polovině července na 18 861. Prolomení by umožnilo testování předchozích maxim. Medvědi, poté, co projdou 23,6% Fibonacciho retracementem, mohou testovat 100 a 50denní SMA. V současné době oscilátory indikují vyčerpání trendu. RSI se konsoliduje v neutrální zóně, MACD se blíží býčímu signálu. Informace proudící z USA budou pro trh nadále významné.

Zprávy:

Akcie Commerzbank AG (CBK.DE) si získávají pozornost investorů poté, co německé ministerstvo financí potvrdilo plány prodat celý svůj podíl v bance, a to i přes nedávný krok UniCredit SpA. Ministerstvo vedené Christianem Lindnerem ze strany FDP má za cíl prodat akcie za nejlepší možnou cenu, i kdyby to znamenalo, že UniCredit by mohla získat další akcie. Rozhodnutí o dalším prodeji však vyžaduje jednomyslný souhlas výboru složeného ze zástupců různých vládních orgánů, včetně kanceláře kancléře Olafa Scholze. Německá vláda se po poslední transakci s UniCredit zavázala k 90dennímu blokování prodeje dalších akcií Commerzbank. V současnosti zůstává největším akcionářem banky vláda s 12% podílem.

Akcie BMW AG (BMW.DE) zaznamenaly nárůst poté, co analytici Citi aktualizovali doporučení společnosti z „Prodat“ na „Neutrální“ a stanovili cílovou cenu 74 eur. Harald Hendrikse, analytik Citi, odůvodnil změnu svého postoje tím, že současná očekávání pro BMW jsou velmi nízká a současné ocenění akcií je příliš nízké na to, aby ospravedlnilo zachování doporučení k prodeji.

Další zprávy od jednotlivých společností indexu DAX. Zdroj: Bloomberg Financial LP