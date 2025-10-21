Coinbase rozšiřuje záběr do privátních trhů – kupuje Echo za 375 milionů dolarů

-
Coinbase kupuje Echo za cca 375 milionů USD.
-
Klíčovým aktivem akvizice je platforma Sonar pro veřejné a privátní tokenové prodeje.
-
Dosud přes Echo investoři vložili přes 200 milionů USD do nových projektů.
-
Strategickým cílem je do budoucna rozšíření o tokenizované cenné papíry a reálná aktiva.
-
Společnost Coinbase Global Inc. oznámila akvizici investiční platformy Echo za přibližně 375 milionů dolarů. Cílem tohoto strategického kroku je posílit postavení Coinbase v oblasti privátních trhů s digitálními aktivy.
Transakce byla financována kombinací hotovosti a akcií a zahrnuje integraci platformy Sonar. Tato technologie umožňuje raným krypto projektům získávat financování prostřednictvím veřejných tokenových emisí, které si projekty mohou samy hostovat. Součástí nabídky je také možnost privátních tokenových kol, které už v minulosti pomohly projektům získat více než 200 milionů dolarů od investičních skupin.
Coinbase v oficiálním oznámení uvedla, že se nejprve zaměří na veřejné tokenové prodeje prostřednictvím Sonaru, ale v budoucnu plánuje rozšíření o tokenizované cenné papíry a reálná aktiva, což bude možné právě díky infrastruktuře Echo.
Tato akvizice potvrzuje snahu Coinbase diverzifikovat svou nabídku mimo tradiční burzovní služby a stát se klíčovým hráčem také v oblasti primárního trhu a tokenizace majetku.
Graf COIN.US (D1)
Akcie společnosti Coinbase se aktuálně obchodují na ceně 343,62 USD. Dnešní svíčka prorazila zpět nad klouzavý průměr EMA 50 (336,91 USD) i nad SMA 100 (329,29 USD), což lze vnímat jako pozitivní technický signál a potenciální začátek nového růstového impulsu. RSI se nachází na hodnotě 51,0, což značí neutrální zónu – trh není ani překoupený, ani přeprodaný, a prostor pro růst tak zůstává otevřený. MACD se blíží potenciálnímu býčímu překřížení, zatímco histogram naznačuje postupné oslabování předchozího sestupného trendu.
Zdroj: xStation5
