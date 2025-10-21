GM zvyšuje výhled díky silné poptávce po pickupech – clo na díly má menší dopad

-
GM zvyšuje výhled zisku na 12–13 miliard USD pro rok 2025 díky silné poptávce po pickupech.
-
Výsledek za Q3: 2,80 USD na akcii, nad odhady, ale pod loňským výsledkem.
-
Firma těží z prodloužené úlevy na dovozní clo pro domácí výrobu v USA.
-
EV segment vykazuje ztráty – firma restrukturalizuje a očekává snížení ztrát od roku 2026.
-
Společnost General Motors oznámila lepší výsledky za třetí čtvrtletí a zvýšila svůj celoroční ziskový výhled, a to i přes napětí v oblasti cel a nejistotu ohledně elektromobilů. Za silnými čísly stojí především vyšší prodeje pickupů a SUV s vyšší marží a také úleva od cel zavedených administrativou Donalda Trumpa.
GM nyní očekává upravený zisk před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 12 až 13 miliard USD za rok 2025, což je zvýšení oproti dřívějšímu rozpětí 10–12,5 miliardy USD. Tato revize přichází v době, kdy firma těží z mírnějších emisních pravidel a pokračující silné domácí poptávky po vozidlech se spalovacím motorem.
CEO Mary Barra poděkovala v dopise akcionářům prezidentovi Trumpovi za prodloužení slevy na dovozní clo do roku 2030 pro automobilky, které vyrábějí a prodávají vozy na americkém území. GM toho hodlá využít k dalším investicím do domácí výroby a dodavatelského řetězce.
Za třetí čtvrtletí dosáhla společnost upraveného zisku 2,80 USD na akcii, čímž překonala odhady analytiků (2,27 USD), i když meziročně došlo k mírnému poklesu (z 2,96 USD). Akcie GM v reakci na výsledky vzrostly v premarketu o 6,7 % na 61,90 USD.
Výsledky přicházejí ve chvíli, kdy GM čelí nejisté budoucnosti v oblasti elektromobility. Firma již dříve oznámila jednorázový odpis 1,6 miliardy USD na restrukturalizaci ztrátového EV segmentu a připustila, že tempo adopce elektromobilů bude nižší, než původně plánovala. Barra však zdůraznila, že GM rychle jedná na omezení nadbytečných kapacit, a očekává snížení ztrát z EV segmentu od roku 2026.
Pozitivní změny hlásí GM i v Číně, kde ve třetím kvartálu vydělala 80 milionů USD, oproti ztrátě 137 milionů USD ve stejném období loňského roku.
Graf GM.US (D1)
Akcie společnosti General Motors se po nedávné korekci stabilizovaly a aktuálně se obchodují na úrovni 57,75 USD. Krátkodobě došlo k odrazu od SMA 100 (54,45 USD) a cena se vrátila nad EMA 50 (57,23 USD), což je pozitivní technický signál, který potvrzuje obnovený zájem kupců. RSI se nachází na hodnotě 50,4, tedy v neutrální oblasti – bez známek přeprodanosti či překoupenosti. Tento stav naznačuje prostor pro další růst, pokud trh udrží aktuální úrovně.
Zdroj: xStation5
