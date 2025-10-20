Akcie Exelixis klesly o více než 13 % po slabších výsledcích a sníženém výhledu

-
Akcie Exelixis klesly o více než 13 % po zklamání z tržeb a snížení výhledu zisku na rok 2025.
Meziročně se tržby snížily přibližně o 10,8 %, což vyvolalo obavy o udržitelnost růstu.
Společnost sází na nové projekty, zejména na lék zanzalintinib, který má nahradit příjmy z Cabometyxu.
Analytici se rozcházejí: část zůstává pozitivní, jiní varují před růstovými a realizačními riziky.
Akcie americké biotechnologické společnosti Exelixis, Inc., známé svým onkologickým lékem Cabometyx, zaznamenaly prudký pokles o více než 13 %. Důvodem byly horší než očekávané finanční výsledky a revize výhledu zisku směrem dolů. Tento propad vyvolal obavy investorů o budoucí růst, konkurenci i úspěšnost komerční strategie firmy.
Zdroj: xStation5
Finanční výsledky a výhled
Pokles akcií následoval po zveřejnění hospodářských výsledků, které zklamaly trh. Tržby meziročně klesly přibližně o 10,8 %, a analytici z William Blair snížili odhad zisku na akcii pro rok 2025 z 2,43 USD na 2,41 USD. Investoři tak reagovali na signál, že růst společnosti by mohl být pomalejší, než se původně očekávalo.
Zatímco Exelixis dále investuje do rozvoje své pipeline (zejména léku zanzalintinib), jeho hlavní zdroj příjmů – Cabometyx – čelí tlaku konkurence a blížícímu se konci patentové ochrany. To zvyšuje nejistotu ohledně budoucího cash‑flow a tržního podílu společnosti.
Strategie a pipeline
Navzdory aktuálnímu zklamání má Exelixis stále silné portfolio. Cabometyx zůstává hlavním generátorem tržeb – v posledních letech přinášel více než 1,8 miliardy USD ročně. Společnost se přitom snaží diverzifikovat prostřednictvím vývoje zanzalintinibu, který má potenciál nahradit část příjmů po ztrátě exkluzivity Cabometyxu.
Exelixis také rozšířil spolupráci se společností Adagene na vývoj tzv. antibody‑drug conjugates (ADC), což ukazuje širší ambici firmy posílit svou pozici v oblasti inovativní onkologické léčby.
Na analytické úrovni se pohledy liší. Zatímco Goldman Sachs zachovává optimistický přístup s cílovou cenou 47 USD, Barclays začal pokrývat akcii opatrněji s cílovou cenou 40 USD.
Význam pro investory
Pokles akcií o více než 13 % naznačuje přehodnocení rizik ze strany trhu. Přestože má Exelixis silný vědecký základ a pipeline, krátkodobý výhled zůstává zatížený slabšími tržbami, rostoucí konkurencí a nutností efektivně realizovat nové projekty.
Budoucí vývoj bude záviset na tom, zda se podaří udržet výkonnost Cabometyxu, úspěšně uvést zanzalintinib na trh a zajistit růst nových příjmů. Klíčové budou také nadcházející kvartální výsledky a regulační milníky.
