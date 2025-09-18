DE40: Optimismus se vrací na evropské trhy po rozhodnutí FEDu

Včerejší rozhodnutí FEDu přineslo do dnešního obchodování v Evropě optimismus. Hlavní indexy, včetně DAX a Euro Stoxx 50, rostou o něco více než 1 %. Trh nahoru táhnou technologické a oděvní společnosti, které těží ze zlepšených predikcí, solidních výsledků z předchozích dnů a očekávání zlepšeného spotřebitelského sentimentu díky nižším úrokovým sazbám v USA. Kontrakty DE40, FRA40 a AUT20 rostou o více než 1 %.
Dalším stabilizačním faktorem je dohoda mezi italskou bankovní lobby a vládou o zmrazení odložených daňových aktiv do roku 2026, která byla pozitivně přijata jako signál regulatorní předvídatelnosti. Zároveň však někteří investoři zůstávají opatrní, protože se na trhu s opcemi tvoří defenzivní pozice v bankovním sektoru, což naznačuje, že nedůvěra v budoucí fiskální zátěže přetrvává. Kontrakty na italské indexy rostou o více než 0,4 %.
Makroekonomická data
Zasedání Fedu skončilo snížením sazeb o 25 bazických bodů, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Rozhodnutí signalizuje, že FED oceňuje sílu trhu práce a stabilitu trhů, ale také naznačil, že americká ekonomika je stále silná a zatím nevyžaduje další snížení sazeb k udržení růstu.
V Evropě rozhodla i centrální banka Norska o snížení sazeb o 25 bazických bodů, což trh přijal pozitivně. Norská koruna posiluje díky „jestřábímu snížení.“
Dnes rozhodla i Bank of England o ponechání úrokových sazeb na současné úrovni. Trh jako by naznačoval, že Bank of England nadhodnocuje sílu britské ekonomiky, nebo nevěří v deklarovanou cestu nastavení sazeb. Libra navzdory ponechání sazeb oslabuje vůči většině hlavních měn.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation
Graf ukazuje pokus o negaci patternu hlava a ramena, kdy se trh pokusil odrazit po proražení linie krku, ale současné růsty vypadají jako klasický retest zespodu. Nastavení FIBO a předchozí úrovně podpory, které se změnily v rezistenci, posilují scénář pokračujícího poklesu. Úspěšné proražení a udržení nad linií krku by mohlo znamenat negaci patternu.
Firemní zprávy
Pets at Home Group (PETS.UK) – Hodnota akcií se propadla o několik procent poté, co společnost opustil generální ředitel. Firma také varovala před riziky pro své tržby vzhledem ke zhoršujícímu se spotřebitelskému sentimentu.
Dohoda mezi italskou bankovní lobby a vládou o zmrazení odložených daňových aktiv do roku 2026. Unicredit (UCG.IT) klesá asi o 1 %.
Continental (CON.DE) – Výrobce pneumatik ztrácí více než 20 % své hodnoty. Důvodem je oddělení společnosti „Aumovio,“ která se zaměří na výrobu brzdových systémů a automobilového softwaru.
Zalando (ZAL.DE) – Oděvní společnost roste o téměř 5 % po zveřejnění velkého nákupu akcií jedním z investorů.
