Ropa klesá pod 60 USD 🚨 Přichází výprodej?

Ropa dnes klesá o více než 1 %, testuje minima z počátku ledna a je pod tlakem kvůli vysokým zásobám benzínu ve zprávě EIA, dlouhodobému dopadu americké operace ve Venezuele a obecně slabé tržní struktuře.
- Americké komerční zásoby ropy se snížily o 3,8 milionu barelů na 419,1 milionu barelů. Tato úroveň zůstává přibližně 3 % pod pětiletým průměrem, což fundamentálně podporuje trh, i když se to dnes v cenách neprojevuje.
- Zásoby benzínu zároveň vzrostly o 7,7 milionu barelů a zásoby destilátů o 5,6 milionu barelů. To zatěžuje tržní sentiment a naznačuje buď slabší koncovou poptávku, nebo sezónní navyšování zásob pohonných hmot.
- Rafinérská aktivita mírně vzrostla, přičemž zpracování ropy dosáhlo v průměru 16,9 milionu barelů denně a využití kapacit činí 94,7 %. Produkce benzínu klesla, zatímco produkce destilátů vzrostla, což částečně vysvětluje vývoj skladových zásob.
- Dovozy ropy se mezitýdně zvýšily o 1,4 milionu barelů denně. Za poslední čtyři týdny ale zůstávají zhruba o 10 % nižší než před rokem, což naznačuje, že trh není strukturálně nadměrně zásoben.
- Navzdory týdennímu nárůstu zůstávají zásoby destilátů o 43 % pod pětiletým průměrem, což představuje významné riziko s ohledem na zimní sezónu a poptávku po topných palivech. Celková spotřeba ropných produktů meziročně klesla o 1,9 %, přičemž největší slabost se projevuje u destilátů a leteckého paliva, zatímco poptávka po benzínu zůstává relativně stabilní.
Zpráva EIA je smíšená, ale nelze ji označit za jednoznačně býčí. Pokles zásob ropy poskytuje trhu podporu, avšak prudký nárůst zásob pohonných hmot a slabší poptávka ze strany koncových uživatelů omezují růstový potenciál. V krátkodobém horizontu tak zůstává ropný trh zranitelný vůči korekcím, dokud nedojde k jasnému oživení spotřeby.
Klíčová data EIA:
• Zásoby ropy v Cushingu: +0,728 mil. barelů
• Zásoby ropy v USA: –3,832 mil. barelů (očekávání: –1,0 mil.)
• Zásoby destilátů: +5,594 mil. barelů (očekávání: +1,1 mil.)
• Zásoby benzínu: +7,702 mil. barelů (očekávání: +2,0 mil.)
Technický výhled (H1)
Pokles pod 60 USD za barel by teoreticky mohl vyvolat další pokles směrem k 56 USD za barel, pokud poptávka rychle nezvedne cenu zpět nad 60 USD.
