Bitcoin klesá na 91 000 USD navzdory silným přílivům do ETF 📉

Bitcoin ustoupil z úrovně kolem 94 000 USD na 91 000 USD, čímž oslabil optimismus kolem digitálních aktiv, která vstoupila do roku 2026 ve velmi silné kondici. Kromě Bitcoinu dnes oslabuje i Ethereum, které klesá o téměř 3,5 %, přičemž ztráty se šíří napříč širším kryptotrhem.
- Společnost MSCI oznámila, že samotné držení kryptoměnových rezerv nebude mít vliv na zařazení firmy do jejích indexů, avšak toto rozhodnutí náladu na trhu příliš nezměnilo. Zároveň tato pasivní investiční instituce zavedla nové požadavky na vykazování, které by mohly firmám ztížit akumulaci kryptoměn při zachování způsobilosti pro zařazení do indexů.
- Bitcoin vstoupil do nového roku s čistší tržní strukturou a nižším využitím páky po výrazné korekci a konsolidaci z konce roku 2025. Tlak na realizaci zisků se výrazně zmírnil, což umožnilo stabilizaci cen na nižších úrovních.
- Trh je však nadále zatížen nabídkou z vyšších cenových úrovní, kde mnozí investoři stále drží ztrátové pozice. To nadále omezuje růst a znamená, že obnovení klíčových nákladových hladin je nezbytné pro trvalejší uptrend.
- Korporátní poptávka přináší tržní stabilitu jen příležitostně a zatím nepředstavuje strukturální motor růstu.
- Přílivy do amerických spotových Bitcoin ETF se začaly zotavovat po odlivech z konce roku 2025. Současně se otevřený zájem na futures přestal snižovat a začíná růst, což naznačuje postupný návrat institucionálních investorů.
- Opční trh prošel největším očištěním v historii, kdy bylo uzavřeno více než 45 % otevřených pozic. Tím byly odstraněny strukturální zajišťovací omezení a trh nyní lépe odráží skutečný apetit k riziku.
- Implikovaná volatilita pravděpodobně dosáhla dna. Poptávka po opcích na začátku roku tlačí volatilitu mírně vzhůru, i když zůstává historicky nízká.
- Pozicování na opčním trhu se dále normalizuje: prémie na put opcích se zužují, zájem o call opce roste a nový kapitál čím dál více sází na růstový scénář než na defenzivní přístup.
Zároveň se opční dealeři dostali do krátké gamma pozice v pásmu 95 000–104 000 USD, což mechanicky podporuje rychlejší cenové pohyby při období růstu. Přesto agresivní realizace zisků kolem úrovně 95 000 USD ukazuje na přetrvávající netrpělivost investorů – zisky se rychle vybírají a ztráty omezují. Ani největší přílivy do ETF od října 2025 nedokázaly dostat Bitcoin jednoznačně nad 95 000 USD.
Z technického pohledu Bitcoin klesl pod klíčový 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA50), který se nyní nachází poblíž 93 000 USD, což zpochybňuje udržitelnost růstového impulsu ze začátku roku.
