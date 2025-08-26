DE40: Politické nepokoje ve Francii zatěžují evropské indexy

Na evropských finančních trzích panuje v úterý jasný pesimismus, protože investoři pozorně sledují francouzské akcie, které mohou čelit další seanci vysoké volatility. Futures na francouzský index CAC 40 klesly o 1,9 %, což z něj činí nejhůře performující hlavní index v Evropě. Nejvýraznější poklesy zaznamenávají společnosti silně svázané s francouzskou ekonomikou, jako jsou maloobchodníci. Francouzské akcie zůstávají pod tlakem kvůli politické nejistotě. Premiér François Bayrou oznámil překvapivé hlasování o důvěře, které se bude konat příští měsíc, což zesílilo výprodej na trhu. Politické napětí a obavy o stabilitu státního rozpočtu zvyšují obavy investorů, zejména proto, že blue chips indexu CAC 40 jsou pod rostoucím tlakem a očekává se, že budou mít větší váhu v indexu.
CAC 40 zaostává za panevropským indexem STOXX 600 a výnos francouzských 10letých dluhopisů vzrostl na 3,51 %, což dále zhoršuje sentiment na dluhovém trhu a zvyšuje nejistotu investorů.
Podobná nejistota je patrná i u dalších klíčových evropských indexů. Německý DAX zaznamenává mírný pokles o přibližně 0,5 %, i když je méně zasažen než francouzský CAC 40. Britský FTSE 100 dnes klesl o více než 0,8 %, což odráží zhoršující se sentiment na širších trzích i obavy z globálního ekonomického zpomalení a politické nestability.
Source: xStation5
Současná volatilita na širším evropském trhu.
Zdroj: xStation
Německý index DE40 dnes klesl o přibližně 0,4 % a pohybuje se velmi blízko klíčových technických úrovní podpory, které jsou definovány 25denním a 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (na grafu znázorněným žlutou a modrou čarou). V současné době slouží oba klouzavé průměry jako lokální body podpory pro trh – jejich udržení by mohlo signalizovat pokračování střednědobého vzestupného trendu. Nicméně, tlak na pokles, který je patrný v posledních svíčkách, spolu s rostoucí nejistotou na evropských trzích, naznačuje, že nadcházející seance by mohly být klíčové pro určení budoucího směru indexu. Průlom pod tyto úrovně by mohl otevřít cestu k testování 100denního EMA (zelená čára), který se nachází poblíž oblasti 23 600 bodů.
Zdroj: xStation5
Zprávy o společnosti:
- Puma SE (PUM.DE) zaznamenala pokles o více než 1,2 % po zprávách o možném prodeji podílu rodiny Pinault, která v současné době drží 29 % společnosti. Podle zdrojů probíhají jednání s potenciálními kupci, mezi nimiž jsou čínské firmy Anta Sports a Li Ning Co. Ačkoli akcie společnosti Puma meziročně ztratily téměř 50 % své hodnoty, spekulace o převzetí pomohly akciím v poslední době vzrůst o přibližně 20 %. Pod vedením nového generálního ředitele Arne Hoelda se společnost snaží zlepšit své postavení na trhu, ale nadále čelí tvrdé konkurenci značek jako New Balance a Hoka. Rodina Pinaultových pravděpodobně očekává prémii za prodej svého kontrolního podílu.
- BNP Paribas (BNP.FR) dnes klesla o 5 % a nadále čelí tlaku kvůli nejistotě na francouzském trhu a expozici vůči místním finančním aktivům.
- Ørsted (ORSTED.DK) vzrostl o 4,2 % poté, co společnost oznámila plány uspořádat setkání s investory v návaznosti na rozhodnutí amerických úřadů zastavit dva projekty větrných elektráren na moři. Akcie společnosti předtím klesly o 16 % na kodaňské burze v reakci na nejistotu ohledně regulace v USA. Společnost zvažuje převod práv k projektům do jiných regionů, aby minimalizovala provozní riziko a riziko poškození reputace.
- Commerzbank (CBK.DE) klesla o 5,2 % poté, co analytici Bank of America snížili hodnocení akcií. Instituce zdůraznila omezený prostor pro růst čistých úrokových výnosů a rostoucí rizika související s expozicí vůči francouzským a italským dluhopisům.
- Leonardo (LDO.IT) kleslo o 1,1 % navzdory pozitivním zprávám o obranných kontraktech. Investoři se zdají být zaměření na zajištění zisků po předchozím růstu akcií italského obranného giganta.
